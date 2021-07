Coronavirus Luzerner Ständerätin Andrea Gmür fordert Impfzwang für Pflegepersonal – Betroffenen und Fachleuten stösst das sauer auf CVP-Ständerätin Andrea Gmür twittert, dass nur noch geimpfte Fachleute in der Pflege arbeiten dürfen. Das kommt beim Berufsverband der Pflegenden ganz schlecht an. Lukas Nussbaumer 29.07.2021, 05.00 Uhr

Die Stadtluzerner CVP-Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger sorgt mit einer kürzlich versendeten Nachricht auf dem Kurzmitteilungsdienst Twitter für hitzige Diskussionen. Die 57-jährige Gymilehrerin fordert einen Impfzwang für Leute, die in der Pflege arbeiten.

Beim Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) kommt Gmürs Tweet gar nicht gut an – und zwar weder beim Schweizerischen Dachverband noch bei der in Luzern domizilierten Sektion Zentralschweiz. Für Claudia Husmann, Geschäftsführerin der SBK-Sektion Zentralschweiz, setzt Andrea Gmür mit der Vorwegnahme eines allfälligen politischen Entscheids Pflegende unnötig unter Druck.

«Sie stigmatisiert damit all jene Pflegenden, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können.»

Husmann kennt Pflegefachkräfte, die ihren Beruf bei einem Impfobligatorium aufgeben würden.

Impfzwang könnte Pflegende zur Berufsaufgabe führen

Eine Befürchtung, die der Dachverband teilt.

«Ein Impfobligatorium könnte unabhängig von der tatsächlichen Impfbereitschaft der einzelnen Person der letzte Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt und noch mehr Pflegende aus dem Beruf treibt»

, sagt Roswitha Koch, Leiterin Pflegeentwicklung beim SBK.

So dezidiert sich der Berufsverband gegen ein Impfobligatorium ausspricht, so klar steht er hinter der Impfkampagne des Bundesamts für Gesundheit. «Die Impfung ist die beste Option, sich selber und Dritte zu schützen und die Pandemie unter Kontrolle zu bringen», sagt Koch. Laut Husmann versuchen die meisten Arbeitgeber in der Region Zentralschweiz denn auch, die Pflegenden über einen einfachen Zugang zur Impfung zum Pieks zu bewegen.

Gmür redet von einem Appell an die Vernunft



Andrea Gmür-Schönenberger

Andrea Gmür sagt, sie habe keine zusätzlichen Emotionen schüren wollen. Für sie sei einfach klar: «Leute, die im Pflegebereich arbeiten, erlebe ich als sehr verantwortungsvoll und solidarisch. Sie haben auch eine Vorbildfunktion und stehen täglich in engem Kontakt mit besonders gefährdeten Menschen, die sich teils selber aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Wer alle Vor- und Nachteile einer Impfung abwägt, muss doch zum Schluss kommen , dass die Vorteile eines Pieks überwiegen.» Gmür betont, sie verwende das Wort «Impfzwang» nicht, könne aber nachvollziehen, wenn ihr Tweet so aufgefasst werde.

«Ich hätte nur von Impfprivileg reden sollen.»

Dem Pflegepersonal zollt Gmür «für seine Leistung den höchsten Respekt». Sie akzeptiere die Haltung des Berufsverbands und habe niemanden verärgern wollen. Ihre Nachricht sei ein Appell an die Vernunft und Solidarität, auch eine Bitte an die Pflegefachleute. «Denn das wirksamste Mittel zur Bekämpfung der Pandemie ist nun einmal die Impfung.»

85 Prozent der Spitalangestellten sind geimpft

Gesicherte Werte über die Höhe der Impfquote und über die Zahl der durchgemachten Corona-Erkrankungen beim Pflegepersonal gibt es nicht. Laut Claudia Husmann weisen Rückmeldungen der Verbandsmitglieder darauf hin, dass die Impfquote in der professionellen Pflege höher ist als bei der Durchschnittsbevölkerung.

Marco Rossi, Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene am Luzerner Kantonsspital

Beim Luzerner Kantonsspital (Luks) beträgt die Impfquote gemäss Marco Rossi, Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene, über 85 Prozent. Er erachtet einen Impfzwang nicht als zielführend. Die hohe Quote zeige, dass die Mitarbeitenden des Luks ihre Verantwortung wahrnehmen würden. Das Luks habe bereits im Januar eine interne Impfkampagne lanciert mit dem Ziel, den Mitarbeitenden den Nutzen der Impfung zum Schutz vor dem Virus und zur Entlastung des Gesundheitssystems aufzuzeigen. Diesen Weg verfolge man weiter.

«Aufgrund der aktuell wieder veränderten Situation motivieren wir verstärkt noch jene Angestellten, die bisher mit einer Impfung zugewartet haben.»

Gegen einen Impfzwang sprechen sich nicht nur der Berufsverband der Pflegefachleute und Marco Rossi vom Luks aus, sondern auch Peter Hegglin. Der von einer Corona-Erkrankung wieder genesene Partei- und Ratskollege von Andrea Gmür aus dem Kanton Zug sagt gegenüber unserer Zeitung:

«Es darf keinen Impfzwang geben. Auf gar keinen Fall dürfen wir die Pflegenden zur Impfung zwingen. Manche würde den Job wohl an den Nagel hängen.»