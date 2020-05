Interview Luzernerin setzt Humor als Waffe gegen die Angst vor dem Coronavirus ein Die Luzerner Humor- und Logotherapieberaterin Mirjam Christen hilft ihren Klienten unter anderem mit einem Angst-Notfall-Set. Natalie Ehrenzweig 06.05.2020, 19.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Mirjam Christen, Humorberaterin Bild: PD

Mirjam Christen, als Humorberaterin, wer sind da Ihre Klienten?

Es sind oft Menschen mit Ängsten, in einer Sinnkrise, die zum Beispiel einen Verlust erlitten haben, oder auch Leute, die durch eine schwere Erkrankung wie Krebs gehen.

Diese Menschen kommen zu Ihnen und Sie helfen Ihnen mit Witzen weiter?

Humor hat nicht in erster Linie etwas mit lustigen Witzen zu tun. Humor ist eine Haltung. Erst geht es darum, den Menschen zu erkennen, herauszufinden, was ihn bedrückt. Meine Klienten müssen sich angenommen fühlen und in ihrem Leiden wertgeschätzt.

Wie kommt dann Humor in die Beratung?

Es ist situativer Humor, den man auch nicht vorbereiten kann, sondern die heiteren Momente, die Wortspiele und Provokationen müssen zur richtigen Zeit kommen. Ich muss spüren, wann was angebracht ist.

Was bringt Humor dem Klienten?

Mit dem Humor schaffen wir eine Distanz zu uns selbst und unserem Leiden. Es erlaubt einen Blick von aussen. «Der Humor ist eine Waffe der Seele im Kampf um ihre Selbsterhaltung», schrieb schon der Psychi­ater Viktor Frankl, der drei Jahre in den Konzentrationslagern der Nazis überstanden hat.

Wo liegt die Grenze des Humors? Gerade wenn ein Klient an Ängsten leidet?

Die Grenzen gibt der Patient vor. Ich erlebe allerdings oft, dass, je tiefer jemand im Elend steckt, je öfter er selbst den Humor nutzt – oft sehr schwarzen. Zum Beispiel mit Sprüchen wie: Humor trotz Tumor. Man kann über alles Witze machen, aber die Beziehung muss stimmen.

Wie hilft Humor nachhaltig und nicht nur dann, wenn der Klient vor Ihnen sitzt?

Es geht natürlich darum, den Klienten Werkzeuge zu geben. Ich gebe ihnen ein Angst-Notfall-Set. Darin findet sich zum Beispiel eine Erklärung, was Angst ist – denn sie gehört zum Leben. Aber wir müssen Herr im eigenen Haus bleiben. Das Set umfasst auch eine CD zur progressiven Muskelrelaxation, eine Clown-Nase, eine rote Karte und weitere «Waffen» gegen Angst.

Eine Clown-Nase?

Ja, die Nase kann man aufsetzen und sich vor den Spiegel stellen: So muss man schmunzeln. Die rote Karte kann man zücken, um sich an den Spruch von Viktor Frankl zu erinnern: «Ich muss mir von mir selbst nicht alles gefallen lassen.»

Hat jeder Humor?

Humorfähigkeit kann man trainieren und muss sie auch üben.

Was bewegt Ihre Klienten in dieser Krisenzeit?

Sie haben Angst vor dem Sterben. Diese Angst ist im Zentrum, nicht Ängste um Arbeitsplatzverlust oder Ähnliches. Und das sind keine Risikopatienten.

Woher kommt diese Angst vor dem Sterben?

Angst vor dem Ungewissen kombiniert mit fehlendem Urvertrauen und dem Alleinsein bringt wohl diese Erwartungsangst hervor. Man spürt sich nicht mehr, ist in der Welt auf eine Art nicht mehr existent und sieht die Bedrohung durch dieses Virus. Das «es kommt schon gut»-Gefühl fehlt, und diese Menschen finden mitunter auch, dass sie in ihrem bisherigen Leben zu kurz gekommen sind. Sie wollen noch nicht gehen.

Was geben Sie ihnen mit?

Das Leben gibt uns vor, was ist. Und wir müssen eine sinnvolle Antwort finden. Das ist vielleicht auch eine positive Seite der Krise: Wir sind auf uns selbst zurückgeworfen und haben die Chance, unser Leben zu überdenken, eine Sinnmöglichkeit zu finden.

Wie meinen Sie das?

Viele fragen sich jetzt: Worauf kommt es wirklich an? Sie verspüren das Bedürfnis zu helfen, etwa für Risikopatienten einzukaufen. Da tut sich uns ein riesiger Horizont auf.

Wieso löst das Ängste aus?

Wir haben weniger Ablenkung und können nicht fliehen. Das Einsame ist für Menschen mit Angsterkrankungen eine Katastrophe und wirkt lebensbedrohlich.

Können Sie Menschen, die isoliert daheim sind, einen Tipp geben, wie sie mit aufkeimenden Ängsten umgehen können?

Sie sollen sich unbedingt jemandem anvertrauen. Das hilft schon dabei, Distanz zwischen sich und seine Angst zu bringen. Das muss keine Fachperson sein. Sobald man sich mitteilt, orientiert man sich nicht mehr nur nach innen. Aber es gibt keine Tipps, die für alle funktionieren. Ich erarbeite mit meinen Klienten individuelle Rezepte. Das Wichtigste ist: Man muss den Fokus auf etwas anderes legen als auf sich und die Ängste.

Wird die Krise unseren Humor verändern?

Der Humor wird vielleicht einen grösseren Stellenwert bekommen und quasi wiederentdeckt werden. Wir könnten wieder mehr lachen, weil wir die Situation sonst gar nicht aushalten. Ich glaube aber nicht, dass der Humor schwärzer wird.

Wie steht es mit Ihnen? Haben Sie Angst?

Nein, im Gegenteil, ich nutze die Gunst der Stunde, passe auf, dass daheim mit den Kindern keine Weltuntergangsstimmung aufkommt, erledige Schreibarbeiten im Büro und freue mich einfach, dass ich da sein kann für andere. Es lässt mich demütig werden und ich freue mich über alltägliche Dinge, wie das Blühen der Pflanzen.

Kann man mit Humor auch jenen begegnen, die sich nicht an die Regeln des Bundes halten?

Durchaus, man kann diese humorvoll mit den eigenen Waffen schlagen, statt gehässig zu sein. Wenn man aber einen Spruch macht, muss man auch mit der Reaktion umgehen können. Aber man muss Rücksichtslosigkeit nicht stumm hinnehmen. Vielleicht stösst man damit ja auch einen Denkprozess an.

