Coronavirus Wann werden die Selbsttests zugelassen? Luzerner Anbieter warten ungeduldig Die Abgabe von Coronaselbsttests an die Bevölkerung ist nach wie vor verboten, obwohl geeignete Produkte vorliegen. Der Kanton Luzern ist daran, «eine Lösung zu finden», wartet aber noch auf das Okay des Bundes. Robert Knobel und Hugo Bischof 05.03.2021, 05.00 Uhr

Ein PCR-Selbsttest, wie er vor einigen Wochen in Wien vorgestellt wurde. Bild: Georg Hochmuth / APA / Keystone

Die Hermap AG in Ebikon LU, welche Medizinalprodukte vertreibt, bietet auf ihrer Website auch einen Speichelschnelltest zur Selbstanwendung an – für 8.20 Franken pro Stück. Die Anwendung ist einfach: Etwas Speichel auf die Testkassette auftragen – und wenn nach 15 Minuten zwei rote Striche erscheinen, ist der Befund positiv.

Bloss: Die Hermap AG darf das Produkt des chinesischen Herstellers Joinstar nicht an Schweizer Kunden verkaufen, da es hier noch nicht zugelassen ist. Für Hermap-Geschäftsführer Rolf Hermetschweiler ist das unverständlich: «Der Test hat eine Zuverlässigkeit von deutlich über 90 Prozent und ist in Deutschland und Österreich offiziell geprüft und zugelassen. Wieso kann die Schweiz die Prüfresultate aus den Nachbarländern nicht einfach übernehmen?»

Doch für den Bund ist dies kein Thema – BAG-Direktorin Anne Lévy sagte an einer Medienkonferenz vom Dienstag, neue Tests müssten in der Schweiz zuerst ein Zulassungsverfahren durchlaufen. Konkret müssen die Hersteller ein umfangreiches Dossier einreichen, das der Bund dann prüft. Rolf Hermetschweiler sagt dazu: «Die Firma Joinstar schätzt, dass ein solches Zulassungsverfahren 20'000 Franken kosten würde. Kein Wunder zögern sie, in den Schweizer Markt einzusteigen – zumal sie in den anderen Ländern ja genügend Tests verkaufen.»

Hermetschweiler versteht nicht, wieso der Bund nicht alles dafür tut, um das Testen so einfach und günstig wie möglich zu gestalten. Er ist überzeugt: Wenn sich jeder zu Hause oder am Arbeitsplatz beliebig oft testen lassen kann, könnten die wirtschaftlichen Schäden der Coronakrise viel schneller reduziert werden als mit der aktuellen Teststrategie.

Ruf nach Selbsttests für Private ist gross

Der Ruf nach unkomplizierten Speichelschnelltests für zu Hause ist in der Bevölkerung mittlerweile gross. Markus Wildisen, Inhaber der Würzenbach Drogerie nurnatur an der Hirschmattstrasse 4 in Luzern, bestätigt auf Anfrage: «Ich gehe davon aus, dass von privater Seite ein grosses Interesse an solchen Selbsttests besteht.» Ihr Vorteil: Die Handhabung ist einfach, es braucht keinen Nasen- oder Rachenabstrich. Wildisen schätzt, dass es nur noch eine Frage von wenigen Wochen ist, bis solche Tests in der Schweiz zugelassen und an Private verkauft werden dürfen. Klar ist aber gleichzeitig: Einen offiziell bestätigten PCR-Test, wie er für Auslandreisen, Flüge und so weiter vorgeschrieben ist, können solche Selbsttests nicht ersetzen.

«Die aktuelle rechtliche Situation auf Stufe Bund erlaubt momentan keine Tests zur Eigenanwendung», sagt der Luzerner Kantonsapotheker Stephan Luterbacher auf Anfrage. «Wir sind aber diesbezüglich daran, eine Lösung zu suchen.» Die Validierung sämtlicher Coronatests, so auch der Selbsttests, werde über den Bund vorgenommen, betont Luterbacher:

«Im Falle einer Zulassung dieser Tests durch den Bund würde die Möglichkeit von Selbsttests im Kanton Luzern sofort geprüft.»

Bis auf weiteres bleibt die Abgabe von Speichelselbsttests zur Selbstanwendung an die Bevölkerung in der Schweiz also verboten.

Barbara Ochsner von der Sonnen Apotheke in Emmenbrücke sagt:

«Es gibt immer wieder Kundinnen und Kunden, die sich nach Selbsttests für zu Hause erkundigen.»

Auch Apotheken dürfen solche aber nicht abgeben. Personen, welche Coronasymptome zeigen, aber nicht zu den besonders gefährdeten Personen gehören, können sich bei einer Apotheke aber für einen Schnelltest vor Ort anmelden. «Die Tests werden durch professionelles Personal durchgeführt, in einem separaten Raum unter strikter Einhaltung der Vorsichtsmassnahmen», sagt Ochsner. 7 der insgesamt 29 öffentlichen Apotheken im Kanton Luzern bieten Schnelltests an. (Siehe Apothekenfinder Coronaschnelltest auf der Website des Luzerner Apothekervereins.) «Die Nachfrage ist gross und ungebrochen», sagt Ochsner.

Schnelltests sind günstiger

Der Schweizerische Apothekerverband pharmaSuisse begrüsst die Durchführung von Antigenschnelltests in Apotheken als eine Möglichkeit zur Ausweitung der Testkapazitäten und zur Entlastung von Spitälern, Arztpraxen und Testcentern. Die Antigenschnelltests reagieren qualitativ auf virale Antigene und liefern normalerweise innert 30 Minuten ein Ergebnis. Dafür wird ähnlich wie beim PCR-Test ein Abstrich an der hinteren Nasenwand genommen. Die Sensitivität/Spezifität ist allerdings tiefer als beim PCR-Test. Der Vorteil der Antigenschnelltests gegenüber den PCR-Tests ist neben der Nachweisgeschwindigkeit der tiefere Preis und die Unabhängigkeit von teuren Laborgeräten.

Alle Schnelltests müssen immer durch geschultes Fachpersonal erfolgen, hält das Bundesamt für Gesundheit fest. Und ein positives Resultat von einem Schnelltest muss immer mit einem PCR-Test bestätigt werden. Die Kosten für die Bestätigung werden vom Bund übernommen.