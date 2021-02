Karte Sonntagsspaziergang mit Kaffee und Kuchen: Die grosse Übersicht über die offenen Beizen in der Region Luzern Der Bund hält die Beizen weiterhin geschlossen. Doch nicht überall muss man auf Kaffee und Mittagessen verzichten: Wer seinen Ausflug gut plant, findet immer einen offenen Betrieb, der Take-away anbietet. Robert Knobel 27.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwei Kunden verlassen das Café Tacuba nahe der Luzerner Allmend. Das Café bietet seine Getränke zum Mitnehmen an.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 26. Februar 2021)

So manche schöne Gewohnheit wird in Coronazeiten zum Spiessrutenlauf. Dazu gehören auch die sonntäglichen Spaziergänge oder kurze Ausflüge mit anschliessendem Kaffee und Kuchen. Läuft man zufällig an einen offenen Gastrobetrieb heran, ist das meist pures Glück – und längst nicht alle Beizen, die Essen und Trinken über die Gasse anbieten, haben dies auch auf ihrer Website vermerkt. Wir haben für Sie ein paar Kurzausflüge in die Agglomeration Luzern zusammengestellt, bei denen für Ihr leibliches Wohl garantiert ist (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

Alles anzeigen

Offen: Hotel Sonnenberg: Getränke und Menus zum Mitnehmen; täglich 11 bis 20 Uhr. www.sonnenberg.ch

Aktivitäten Kurze Spaziergänge bis zu zweistündige Wanderungen mit spektakulärer Aussicht auf Stadt und Berge.

Ausgangspunkte: Obergütsch (Bus 10), Littau und Kriens

«Vor allem am Wochenende haben wir viele Spaziergänger, die sich einen Kaffee holen», sagt Claudia Bucher, Restaurant-Leiterin im Hotel Sonnenberg. Ebenfalls möglich ist es, Essen vor Ort mitzunehmen. Davon wird aber von den Ausflüglern eher wenig Gebrauch gemacht – die Menus aus der Sonnenberg-Küche werden meist telefonisch oder online nach Hause bestellt.

Ob Kaffee oder ganzes Menu: Konsumiert werden muss ausserhalb des Hotelareals – das ist die Vorgabe des Bundes. Wer auf dem Sonnenberg oder anderswo auswärts essen will, muss dafür ein freies Sitzbänkli irgendwo entlang der Wanderwege suchen. Auch wenn der Take-away-Service sehr geschätzt wird – rentabel sei das Angebot kaum, sagt Claudia Bucher. Die stellensuchenden Menschen, die im Rahmen des Ausbildungsprojekts im Hotel Sonnenberg arbeiten, seien aber sehr froh, weiterhin eine Tagesstruktur zu haben.

Alles anzeigen

Offen: Hotel Felmis: Menus und Getränke, montag- bis freitagmittags; freitag- und samstagabends. www.felmis.ch

Menus und Getränke, montag- bis freitagmittags; freitag- und samstagabends. www.felmis.ch Winkelbadi: Menus und Getränke freitagabends und samstagmittags und -abends. Samstag- und sonntagnachmittags Take-Away-Stand mit Snacks und Getränken (bei schönem Wetter). www.winkelbadi.ch

Aktivitäten Entweder flach auf der (fast) autofreien Seestrasse entlang des Seeufers – oder mit etwas Steigungen über die wunderschöne Hügellandschaft der Horwer Halbinsel mit diversen Wanderoptionen.

Ausgangspunkte: Horw Winkel (Bus 20), Felmis und Kastanienbaum (Bus 21).

«Am Wochenende gibt es teilweise richtige Völkerwanderungen auf der Seestrasse», sagt Winkelbadi-Wirt Edgar Ming. Entsprechend gross sei das Bedürfnis nach unkomplizierter Verpflegung. Auch wer richtig essen will, wird in der Winkelbadi fündig. Jeweils freitags und samstags sind am Mittag und am Abend diverse Menus erhältlich. Spontane Gäste seien hier allerdings selten. «90 Prozent der Essensbestellungen laufen über die Website», sagt Ming. Das sei ideal: «So können wir besser kalkulieren und zudem können wir vermeiden, dass es zu Wartezeiten und grösseren Menschenansammlungen im Restaurant kommt.»

Alles anzeigen

Offen Weggismatt : Menus und Getränke, Täglich ab 10 Uhr, Maihofstrasse 47.

: Menus und Getränke, Täglich ab 10 Uhr, Maihofstrasse 47. Falken : Menus und Getränke; freitag-, samstag- und sonntagmittags und -abends. www.falken-am-rotsee.ch

: Menus und Getränke; freitag-, samstag- und sonntagmittags und -abends. www.falken-am-rotsee.ch Veloce : Pizza, Pasta, Kebap, Getränke; Täglich durchgehend; www.veloce-pizza-ebikon.ch

: Pizza, Pasta, Kebap, Getränke; Täglich durchgehend; www.veloce-pizza-ebikon.ch Palma Food: Kleine Menus und Getränke; Täglich mittags und abends (Sonntag nur abends). www.palmafood.ch

Aktivitäten Der Klassiker: Einmal rund um den Rotsee (1–2 Stunden) auf flachen, gut ausgebauten Fusswegen.

Ausgangspunkte sind Maihof (Bus 1) oder Ebikon.

Alles anzeigen

Offen Accademia : Menus und Getränke; Täglich mittags und abends. www.ristorante-accademia.ch

: Menus und Getränke; Täglich mittags und abends. www.ristorante-accademia.ch Militärgarten : Pizza, Menus und Getränke; freitag- bis sonntagabends (ab 16.30h). www.militaergarten-luzern.ch

: Pizza, Menus und Getränke; freitag- bis sonntagabends (ab 16.30h). www.militaergarten-luzern.ch Tacuba: Kaffeespezialitäten und Kuchen; Täglich durchgehend. www.cafetacuba.ch

Aktivitäten Die Allmend ist die grüne Lunge in nächster Nähe des Stadtzentrums. Neben Sportlern kommen hier auch Spaziergänger auf ihre Kosten: Besonders empfehlenswert: Der Naturerlebnis-Parcours auf der Horwer Seite, das Eichwäldli und für Vierbeiner die Hundewiese Allmend.

Alles anzeigen

Offen: Don Carlos : Pizza und Getränke; dienstag- bis samstagmittags und -abends. www.doncarlos.ch

: Pizza und Getränke; dienstag- bis samstagmittags und -abends. www.doncarlos.ch Schlüssel: Pizza, Pasta und Getränke. täglich durchgehend offen. www.pizzeria-schluessel.ch

Aktivitäten: Spazieren im Zimmereggwald, dem Naherholungsgebiet von Reussbühl und Littau. Viele gut ausgebaute Waldwege.

Ausgangspunkte sind Littau (Bus 12), Reussbühl sowie die Fluhmühle (Bus 2,5).

Alles anzeigen

Offen Bäckerei Vogel : Backwaren, Getränke und kleine Menus; Täglich (ausser Mittwoch) bis 13 Uhr. Sonntags keine Menus. www.vogel-baeckerei.ch

: Backwaren, Getränke und kleine Menus; Täglich (ausser Mittwoch) bis 13 Uhr. Sonntags keine Menus. www.vogel-baeckerei.ch Sternen: Pizza und Getränke; dienstag- bis sonntagmittags und

-abends. www.restaurantpizzeria-sternen.ch

Aktivitäten: Flach und immer geradeaus: Von Emmenbrücke aus kann man fast beliebig weit der Reuss entlang laufen oder auf dem Veloweg fahren.

Ausgangspunkt: Emmer Ortsbus bis Emmen Spitalhof oder per Velo von Luzern her.

Alles anzeigen

Offen: Hotel Hammer: Kleine Speisen, Kuchen und Getränke; Täglich durchgehend; www.hotel-hammer.ch

Aktivitäten: Das Wandergebiet Eigenthal-Krienseregg bietet unzählige Möglichkeiten für kürzere und längere Wanderungen.

Ausgangspunkte: Eigenthal (Postauto) oder Krienseregg (Pilatusbahn).

Die Restaurants der Pilatusbahnen bieten zurzeit keine Verpflegungsmöglichkeiten auf Krienseregg und Fräkmüntegg. Auch die Hütten im Pilatusgebiet, die normalerweise am Wochenende Gäste bewirten, bleiben geschlossen. Wer mit dem Bähnli auf die Krienseregg fährt, muss mindestens eine Stunde Richtung Eigenthal wandern, um die wohlverdiente Stärkung im Hotel Hammer zu erhalten. Doch auch hier gilt: Konsumiert werden muss ausserhalb des Hotelareals.

Szene vom letzten Sonntag auf der Seebrücke in der Stadt Luzern. Nadia Schärli (21. Februar 2021 )

Diverse Verpflegungsmöglichkeiten gibt es auch an der Luzerner «Paradestrecke», dem Quai zwischen Schwanenplatz und Verkehrshaus. Doch sollte man sich zweimal überlegen, ob man sich gerade hier unter die Leute mischen will. Denn von letzteren gibt's zeitweise mehr als genug. Am letzten Wochenende war am Luzerner Seeufer fast schon kein Durchkommen mehr, die Abfallberge mit leeren Essensverpackungen türmten sich um die Abfallkübel. Auch die Abstandsregeln konnten kaum noch eingehalten werden. Für dieses Wochenende wird die Polizei nun verstärkt Präsenz markieren.