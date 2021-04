Coronavirus Spucktests müssen weiter im Schrank bleiben: Horwer Heimleiter ist enttäuscht – häufiger getestet wird trotzdem Das Horwer Alterszentrum Kirchfeld kann die beschafften Schnelltests noch immer nicht anwenden. Für Besucher und Mitarbeitende werden nun regelmässig Schnelltests angeboten. Doch das reiche nicht, sagt Geschäftsführer Marco Müller. Christian Glaus 20.04.2021, 05.00 Uhr

Blick auf das Alterszentrum Kirchfeld (grosses rot-weisses Gebäude oben). Bild: Pius Amrein (Horw, 22. November 2020)

Vor dem Besuch im Alterszentrum ins Röhrchen spucken und Gewissheit haben: Das war die Absicht von Marco Müller, Geschäftsführer des Zentrums Kirchfelds in Horw. Er hat zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner Speichel-Schnelltests beschafft, obwohl die erst in der EU zugelassen sind, aber noch nicht in der Schweiz. Prompt darf er sie nicht anwenden, wie der Kanton ihm vor etwas mehr als einem Monat eröffnet hat (wir berichteten).