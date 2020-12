Coronavirus Testen über die Festtage? Das ist im Kanton Luzern nur eingeschränkt und nur mit gutem Grund möglich Wer Symptome einer Covid-19-Erkrankung verspürt oder mit Erkrankten in Kontakt war, kann sich im Kanton Luzern auch über die Festtage in den Drive-in-Zentren testen lassen, allerdings mit Einschränkungen. 24.12.2020, 10.44 Uhr

(rem/rt) Die drie Drive-In Testzentren in Luzern, Nottwil und Entlebuch sind am 24. Dezember von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Die Testzentren bleiben aber am 25. und 27. Dezember geschlossen. Zusätzlich öffnet das Testzentrum in Luzern am 26. Dezember von 13 bis 17 Uhr, wie der Kanton auf seiner Website schreibt.