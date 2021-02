Coronavirus Verunsicherung wegen Luzerner Impfzentrum: Vergebene Termine bleiben gültig Eine Meldung, wonach das Luzerner Impfzentrum bis am 23. Februar geschlossen bleibt, ist falsch. Ab dem 13. Februar wird auf der Allmend wieder geimpft. Dominik Weingartner 05.02.2021, 15.11 Uhr

Das Impfzentrum auf der Luzerner Allmend. Keystone

Ein Beitrag des Zentralschweizer Fernsehsenders «Tele 1» sorgte für Verunsicherung unter Luzerner Impfwilligen. Am Donnerstagabend meldete der Sender, der wie diese Zeitung zu CH Media gehört, das Impfzentrum auf der Luzerner Allmend bleibe «wegen Lieferverzögerungen bis voraussichtlich am 23. Februar» geschlossen.

Doch zahlreiche Luzernerinnen und Luzerner haben einen Impftermin vor dem 23. Februar. Wie eine Anfrage beim Gesundheitsdepartement ergibt, ist die Meldung von «Tele 1» falsch. Das Impfzentrum in der Messe Luzern bleibe bis und mit 12. Februar aufgrund des fehlenden Impfstoffs geschlossen, sagt David Dürr, Leiter der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport. «Am 13. Februar starten wir mit den zweiten Impfungen», so Dürr.

Wann startet das Impfzentrum in Willisau?

Der Dienststellenleiter bestätigt, dass alle vergebenen Impftermine gültig bleiben. «Wir vergeben jeweils nur so viele Termine, wie wir auch Impfstoff zur Verfügung haben um Terminverschiebungen und -absagen zu vermeiden», sagt er. Und: «Der Kanton Luzern musste keine Impftermine im Impfzentrum verschieben.»

Bis Ende Januar seien alle im Impfzentrum verfügbaren Moderna-Impfdosen verbraucht worden, so Dürr weiter. Die nächste Lieferung erwarte der Kanton nächste Woche. Offen bleibt, wann das zweite Impfzentrum in der Festhalle Willisau seinen Betrieb aufnimmt. «Das Impfzentrum in Willisau ist grundsätzlich betriebsbereit. Sobald wir genügend Impfstoff zur Verfügung haben, folgt die Eröffnung», sagt David Dürr.