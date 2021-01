Coronavirus Wer kommt wann dran? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Impfung im Kanton Luzern Der Impfprozess im Kanton Luzern sorgt für viel Gesprächsstoff. Viele Personen mit Vorerkrankungen sind unzufrieden mit dem Prozedere. Hier finden Sie Antworten auf die drängendsten Fragen. Dominik Weingartner 30.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das kantonale Impfzentrum auf der Luzerner Allmend. Dominik Wunderli (Luzern, 19. Januar 2021)

Seit dem 14. Januar können sich die Luzernerinnen und Luzerner für Impfungen gegen das Coronavirus anmelden. Doch noch längst nicht alle, die sich registriert haben, haben einen Termin erhalten. Das sorgt oft für Ärger, wie unter anderem auch ein Blick in die Leserbriefspalten unserer Zeitung zeigt. Hier finden Sie die wichtigsten Antworten auf die drängendsten Fragen zum Impfprozess.

Auf der Website des Kantons Luzern ist die Reihenfolge aufgelistet. Seit Januar werden Personen über 75 Jahren und «Personen mit chronischen Krankheiten mit höchstem Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung» geimpft. Voraussichtlich ab März folgen Personen zwischen 65 und 74 Jahren, Personen unter 65 Jahren mit chronischen Krankheiten, das Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt sowie Betreuungspersonal von besonders gefährdeten Personen. Die übrige Bevölkerung ist ab Juni 2021 dran.

Nein. Der Kanton betont, dass es sich um eine rollende Planung handle, «die bei genügend Impfstoff beschleunigt werden, bei Lieferengpässen aber auch Verzögerungen erfahren kann». Der Zeitplan wird auf der Website laufend aktualisiert.

Der Bund hat festgelegt, wer besonders gefährdet ist. Dazu gehören Personen mit Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, chronischen Atemwegserkrankungen, Krebs, Immunkrankheiten und Adipositas Grad III. Es empfiehlt sich in jedem Fall ein Gespräch mit dem Hausarzt. Der Kanton sagt: «In der Regel empfiehlt der behandelnde Arzt den betroffenen Personen die Impfung dringend.» Zudem müssen besonders gefährdete Personen am Impftermin mit einem ärztlichen Attest nachweisen, dass sie an einer chronischen Krankheit mit höchstem Risiko leiden. Die Hausärzte können ihre Patienten auch zur Impfung anmelden, dies erfolgt jedoch ebenfalls über das Online-Registrierungstool. Dieses finden Sie hier.

Wie der Kanton Luzern mitteilt, werden die freien Impftermine prioritär an Personen über 75 Jahre vergeben. Das ist insofern neu, als dass bisher in der Kommunikation kein Unterschied gemacht worden ist zwischen Personen über 75 Jahre und Personen mit höchstem Risiko. «Die Software des Bundes kann momentan die Kriterien der Impfreihenfolge des Bundes leider noch nicht abbilden», heisst es beim Kanton. Prioritär werden Personen über 75 Jahren geimpft. Erst wenn zum Zeitpunkt der Terminvergabe keine Personen über 75 Jahren mehr auf einen Impftermin warten, erhalten chronisch kranke Personen mit hohem Risiko einen Termin. Die Zuteilung geschieht jedoch in Tranchen. Sprich: Wenn 500 Impftermine frei sind, weist die Software diese zuerst den über 75-Jährigen zu. Sind zu diesem Zeitpunkt nur 400 über 75-Jährige in der virtuellen Warteschlange, werden die restlichen 100 Termine an chronisch kranke Personen mit höchstem Risiko vergeben. Dieser Vorgang wiederholt sich immer wieder, wenn Termine frei werden. So ist es möglich, dass auch besonders gefährdete unter 75-Jährige einen Termin erhalten. Sie bekommen diesen in der Tendenz jedoch später als über 75-Jährige.

Die Attestpflicht gilt erst ab dem 1. Februar. «Da bei der Impfanmeldung über die Bundessoftware nicht steht, dass man ein ärztliches Attest zur Impfung mitnehmen muss, haben wir auf eine Überprüfung der chronischen Krankheiten bisher verzichtet», teilt der Kanton Luzern mit. Das soll sich nun ändern, denn der Kanton will verhindern, dass Personen sich ungerechtfertigterweise vordrängeln. Ob es zu solchen Vorfällen gekommen ist, kann der Kanton nicht sagen. Momentan ist der Impfstoff noch knapp und die Termine sind sehr begehrt, wie Leserreaktionen zeigen. Eine Vorlage des Attests finden sie hier. Dieses wurde laut Kanton in Zusammenarbeit mit der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern erstellt.

Laut Angaben des Kantons passiert dies über die Software des Bundes, über die auch die Registrierung erfolgt. Der Kanton gibt demnach Impfkontingente frei und definiert Betriebszeiten. «Es ist somit ein Zusammenspiel zwischen der Software des Bundes und kantonalen Parametern», so der Kanton.

Kurz nach dem Start der Impfanmeldung ist es zu einer Datenpanne gekommen, von der rund 9300 Personen betroffen waren. Mittlerweile sollten alle betroffenen Personen per SMS informiert worden sein. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass den Anweisungen in dieser SMS gefolgt wird. Werden die fehlenden Daten über den darin enthaltenen Link nachgereicht, hat die Panne keine Auswirkungen auf die Reihenfolge der Registrierung. Der Kanton hält fest: «Durch die Datenpanne ist niemand nach hinten gerutscht.»

Diese Frage ist nur schwer zu beantworten. Denn sicher ist in Sachen Impfstofflieferungen so gut wie nichts. Gesundheitsdirektor Guido Graf rechnete erst vor wenigen Tagen mit einer Lieferung Anfang Februar von 14'000 Dosen des Impfstoffs von Moderna. Mittlerweile wurde diese Zahl auf gut 11'000 Dosen gekürzt. Der Moderna-Impfstoff wird in den Impfzentren des Kantons eingesetzt. Diese Menge würde für 5500 Personen reichen, denn für eine erfolgreiche Impfung gegen das Coronavirus braucht es zwei Dosen pro Person.

Der Kanton Luzern betreibt eine Impf-Hotline für nicht medizinische Fragen, die unter 041 228 45 45 wochentags zwischen 8 und 12 Uhr sowie von 13.30 bis 17 Uhr offen ist. Verschiedentlich wurde beklagt, dass die Hotline überlastet sei und man sehr lange warten muss. Bei einem Selbstversuch zeigte sich aber, dass innert Sekunden jemand am Apparat war und die Fragen kompetent beantworten konnte. Auf jeden Fall bittet der Kanton für die Wartezeiten um Verständnis. Für medizinische Fragen zum Impfstoff ist die Hotline des Bundes zuständig. Diese ist täglich zwischen 6 und 23 Uhr unter 058 377 88 92 erreichbar. Für Personen ab 65 Jahren, die Mühe mit der Online-Registrierung haben, bietet Pro Senectute unter 041 226 11 88 Hilfe an.