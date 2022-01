Coronavirus Wie haben sich die Fallzahlen in Ihrem Wahlkreis im Verlaufe der Pandemie entwickelt? – Die Übersicht Jessica Bamford 20.01.2022, 12.21 Uhr

Der Kanton Luzern publiziert täglich die Corona-Fallzahlen für die jeweiligen Wahlkreise. In Zusammenarbeit mit Statistiker und Epidemiologe Armin Gemperli, Professor an der Universität Luzern, haben wir die Fallzahlen im Verlauf der Pandemie analysiert.

Die Fallzahlen im Überblick

Erklärung zur Grafik Auf den Grafiken ist die 14-Tage-Inzidenz der jeweiligen Wahlkreise abzulesen. Dazu ein Lesebeispiel: Am 11. Januar wurde für den Wahlkreis Luzern-Land eine 14-Tage-Inzidenz von 3400 berechnet. Dies bedeutet, dass in den 14 Tagen zuvor inklusive Stichtag 3400 Fälle pro 100’000 Einwohner bestätigt wurden. Da in den jeweiligen Wahlkreisen meist nicht 100’000 Einwohner wohnen, wurde die Anzahl Fälle hochgerechnet, um den Vergleich zu erleichtern.

Insgesamt wurden im Kanton Luzern von Beginn der Pandemie bis am 11. Januar 76'373 Coronafälle bestätigt. Somit wurden rund 18,3 Prozent der Bevölkerung positiv getestet. Zu beachten ist, dass diese Zahl rein rechnerisch zu Stande gekommen ist. Allfällige mehrfache Fälle bei derselben Person wurden mangels Datengrundlage nicht abgezogen.

Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl gab es im Entlebuch klar am meisten Fälle – rund 20 Prozent der Bevölkerung wurden positiv auf Corona getestet. Am wenigsten Fälle auf die Bevölkerung gerechnet, wurden im Wahlkreis Luzern Stadt festgestellt. Zuletzt sind aber die Fallzahlen in diesem Wahlkreis am zweithöchsten. Die 14-Tage-Inzidenz lag Anfang Jahr bei 3807. Nur der Wahlkreis Entlebuch übertrifft diesen Wert.

Auffällig: Herbst 2021 im Entlebuch

Einfluss der Impfquote

Der Kanton Luzern publiziert grundsätzlich keine demografischen Daten zur Impfquote. Das bedeutet, es ist zwar bekannt, wie viele Leute sich im Kanton impfen haben lassen, es sind aber keine Aussagen zu deren Wohnort, Herkunft, Bildungsstand oder Alter möglich. Trotzdem lässt sich aufgrund der Fallzahlen im Verlauf der Pandemie vermuten, wie hoch die Impfraten in den verschiedenen Wahlkreisen liegen. Dies, weil die Inzidenzen sich erst im Jahr 2021 – mit Beginn der Impfkampagne – massgeblich unterscheiden.

So ist sichtbar, dass die Fallzahlen in den ländlichen Wahlkreisen – insbesondere Entlebuch aber auch Willisau – ab September 2021 höher sind, als in den städtisch geprägten Wahlkreisen. Zu diesem Zeitpunkt war eine grosse Mehrheit der Impfwilligen seit wenigen Wochen oder Monaten doppelt geimpft und somit nicht nur vor schweren Verläufen, sondern auch vor einer Infektion relativ gut geschützt. Dies bedeutet, dass die hohen Fallzahlen in diesem Zeitraum auf eine tiefere Impfquote schliessen lassen.

Auch im Dezember 2021 stiegen die Fallzahlen in den Wahlkreisen Entlebuch und Willisau sehr schnell an – wahrscheinlich bereits vor der grossflächigen Ausbreitung der ansteckenderen Omikron-Variante. Dass die Delta-Variante sich stärker ausbreiten konnte, wenn eine doppelt geimpfte Person das Virus weniger häufig weitergibt, deutet wiederum auf eine tiefe Impfquote in den genannten Wahlkreisen hin.

Covid-Gesetz als Gradmesser für die Impfquote

Einen Hinweis dafür, dass gerade im Entlebuch die Impfquote tief liegt, liefern auch die Ergebnisse bei der Abstimmung zum Covid-Gesetz vom November 2021. In mehreren Kantonen – – wurde ein Zusammenhang zwischen Zustimmung und Impfquote festgestellt. Als einziger Wahlkreis im Kanton Luzern haben die Stimmberechtigten Entlebuchs das Gesetz abgelehnt:

Werden die Fallzahlen über- oder unterschätzt?

In Phasen von tiefen Fallzahlen können die statistisch tiefen Fehlerquoten der PCR-Tests – rund 2 Prozent – stark ins Gewicht fallen. Aus diesem Grund empfiehlt etwa das Robert-Koch-Institut in Deutschland, die Proben zwei Mal (je auf ein unterschiedliches Zielgen hin) zu analysieren. Dies wird laut Gemperli in der Schweiz nicht konsequent gemacht. Das heisst nicht, dass zurzeit rund 2 Prozent der Fälle falschpositiv sind. Insbesondere bei einer hohen Verbreitung des Virus ist die Wahrscheinlichkeit eines falschpositiven Tests geringer, erklärt Armin Gemperli.

Für die Gesamtzahl der Fälle bedeutet dies aber, dass in Wahlkreisen, in denen viel getestet wurde, auch mehr falschpositive Ergebnisse als positiven PCR-Test festgehalten werden. Das heisst, in den städtischen Gebieten des Kantons werden die Fallzahlen in ruhigen Phasen der Pandemie gemäss Armin Gemperli wahrscheinlich leicht überschätzt. Dies wird durch die Darstellungsform weiter verstärkt: In den Grafiken wird die 14-Tage-Inzidenz gezeigt, was dazu führt, dass einzelne Tage mit keinen oder sehr wenigen Ansteckungen nicht sichtbar sind.

In Phasen mit vielen Fällen ist jedoch die umgekehrte Tendenz zu beobachten: Der Anteil positiver Tests ist sehr hoch (zurzeit liegt der Wert im Kanton Luzern bei PCR-Tests bei über 50 Prozent). Das heisst, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht alle Infizierten gefunden werden – die offiziellen Fallzahlen also tiefer liegen, als die Anzahl Infizierter.

Unabhängig von falsch-positiven Resultaten ist für Armin Gemperli klar: Die Zahlen im ländlichen Raum werden eher unterschätzt. Dies hat mehrere Gründe. Ein wichtiger Faktor sei die Zugänglichkeit von medizinischer Infrastruktur. Wie lange eine Person braucht, um einen Test zu machen, habe einen Einfluss auf die Bereitschaft, dies umzusetzen – gerade bei milden Symptomen. Weiter sei wahrscheinlich, dass sich Personen in ländlichen Gegenden aufgrund von Unterschieden der Mentalität weniger testen lassen.