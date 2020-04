Wie entwickeln sich die kantonalen und nationalen Zahlen? +++ Flacht die Kurve ab? +++ Was ist noch erlaubt?

Das Bundesamt für Gesundheit hat am Dienstag fast 16'200 bestätigte Covid-19-Fälle gemeldet. Das sind rund 700 Fälle mehr als am Vortrag. Der Anstieg ist damit deutlich geringer als in den vergangenen Tagen. Die Zahl der bestätigten Todesfälle ist auf 376 gestiegen.