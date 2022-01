Quarantäne: Zentralschweizer Kantone verkürzen auf 7 Tage

Coronavirus Zentralschweiz verkürzt Dauer der Quarantäne – je nach Kanton gelten aber andere Regeln Die Zentralschweizer Kantone wollen Einheitlichkeit demonstrieren. Dies gelingt ihnen aber nur bedingt. Christian Glaus Jetzt kommentieren 03.01.2022, 17.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Wichtigste in Kürze Die Quarantäne wird in der Zentralschweiz einheitlich von zehn auf sieben Tage verkürzt.

Covid-Infizierte müssen sich unverändert zehn Tage isolieren.

Wer in den letzten vier Monaten vollständig geimpft oder geboostert wurde oder genesen ist, muss nicht in Quarantäne.

Ausnahmen gibt es je nach Kanton auch für weitere Personen.

Regierungsrat Guido Graf hält sich mit Forderungen nach neuen Massnahmen zurück. Vorerst?

Die Quarantäneregeln in der Zentralschweiz werden angepasst. Künftig beträgt die Dauer der Quarantäne noch sieben statt zehn Tage. Das haben die Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren auf Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) gemeinsam entschieden. Die Dauer der Isolation für Infizierte bleibt unverändert bei zehn Tagen.

Zu Hause rumsitzen und auf bessere Zeiten warten: Das müssen nun weniger Personen in der Zentralschweiz, weil die Kantone die Quarantäneregeln anpassen. Symbolbild: Valentin Hehli

«Mit der einheitlichen Quarantäneregelung zieht die ganze Zentralschweiz in die gleiche Richtung», sagt der Luzerner Regierungsrat Guido Graf, Präsident der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen- und -direktorenkonferenz (ZGDK). Das BAG hatte die Quarantäne-Empfehlungen vergangene Woche angepasst. Graf zeigt sich «froh, dass diese Empfehlung vom Bund gekommen ist». Allerdings: Je nach Kanton wurde unterschiedlich darauf reagiert.

Uri gewährt Ausnahmen bei Teilnahme an Reihentests

In der Zentralschweiz ist nur die Verkürzung der Quarantänedauer auf sieben Tage einheitlich. Im Detail gibt es dann doch Unterschiede. Dies zeigt sich auch darin, dass die Mitteilung der ZGDK äusserst knapp verfasst ist, während sich die Kantone mit deutlich umfassenderen Informationen an die jeweilige Bevölkerung wenden.

Ein Beispiel: In Zug und Luzern heisst es, in Quarantäne müsse nur noch, wer im gleichen Haushalt wohnt wie eine infizierte Person oder wer sehr engen Kontakt zur angesteckten Person hatte. In den Kantonen Uri und Nidwalden werden die sehr engen Kontakte als Intimpartner eingegrenzt. In Uri ist zudem von der Quarantäne befreit, wer in Betrieben oder an Schulen mit repetitiven Tests arbeitet. Bei der unterschiedlichen Auslegung der Quarantäneregeln spricht Graf von «Finessen». Wichtig sei, dass nun der Bund die Verordnung möglichst rasch anpasse, damit wieder in der ganzen Schweiz die gleichen Regeln gelten. Denn streng genommen wären die Kantone nur zuständig, in bestimmten Fällen Ausnahmen von der Bundesregelung zu bewilligen. Eine generelle Verkürzung der Fristen hingegen falle in die Zuständigkeit des Bundes.

Kürzere Quarantänedauer ist keine Lockerung

Als Grund für die kürzere Quarantänedauer gibt der Luzerner Gesundheitsdirektor die hohen Fallzahlen an. Die Massnahme dürfe nicht als Lockerung verstanden werden.

«Das öffentliche Leben und die Wirtschaft müssen weiter funktionieren. Wir können nicht einen Drittel der Bevölkerung in Quarantäne schicken, sonst würde alles zusammenbrechen.»

Das betreffe sämtliche Branchen. Besonders gespannt ist Guido Graf darauf, wie sich die Fallzahlen in Gesundheits- und Pflegeinstitutionen sowie an Schulen entwickeln.

Graf lässt sich Zeit für Lagebeurteilung

Erstmals seit dem Jahreswechsel wurden am Montag die Fallzahlen publiziert. Das BAG meldet 57’387 Infektionen innert vier Tagen, was rund 14’350 pro Tag entspricht. 70'228 Personen sind – Stand Montag – in Isolation, 31'195 in Quarantäne.

Die Zahl der neuen Coronafälle müsse mit Vorsicht interpretiert werden, sagt Graf. «Es ist davon auszugehen, dass sie am Montag eher zu tief und am Dienstag wegen Nachmeldungen zu hoch ist. Ab Mittwoch dürften die Zahlen im Rhythmus sein.» Erst dann will sich der Regierungsrat wieder zur Frage äussern, ob es im Kampf gegen das Virus härtere Massnahmen brauche. Vergangene Woche hatte er an einer Medienkonferenz gefordert, dass der Bundesrat handelt – ohne allfällige Massnahmen beim Namen zu nennen.

Vorschläge hatte der Bundesrat noch im vergangenen Jahr in die Konsultation geschickt. Umgesetzt wurde schliesslich die mildere Variante, welche auf einer verschärften Zertifikatspflicht beruht. Die härtere Variante sieht die Schliessung von Betrieben vor, in denen keine Maske getragen werden kann. Dazu zählen beispielsweise Restaurants oder Hallenbäder. In seiner Stellungnahme vom 14. Dezember begrüsste der Luzerner Regierungsrat – aufgrund der damaligen Situation, wie Graf betont – die mildere Variante. Die Schliessung von Betrieben solle, wenn möglich, vermieden werden. Ob er bei dieser Haltung bleibt, dürfte sich im Verlauf der Woche zeigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen