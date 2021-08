Corona-Ausbruch an Grepper Schule: Über 40 Kinder in Quarantäne

Covid-19 Corona-Ausbruch an Grepper Schule: Über 40 Kinder der Basisstufe müssen in Quarantäne An der Schule Greppen ist es in den vergangenen zehn Tagen mehrfach zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Darum muss nun die gesamte Basisstufe in Quarantäne. Von der Massnahme über 40 Kinder betroffen. Stefanie Geske 27.08.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Schule Greppen befinden sich derzeit über 40 Kinder in Quarantäne. Das geht aus einem Bericht von schulcluster.ch hervor, welches auf anonymer Basis über Coronafälle an Schweizer Schulen berichtet. Schulleiterin Bettina Ehlers Zihlmann bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung die Informationen. Demnach ist seit dem 26. August die gesamte Basisstufe in Quarantäne. Angeordnet wurde diese von der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport (DIGE). Grund dafür seien mehrere Personen an der Schule Greppen, welche in den vergangenen zehn Tagen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden seien.

Die Vier- bis Achtjährigen, welche in den Basisstufenklassen gemeinsam unterrichtet werden, müssen nun gemäss dem Bericht bis und mit 3. September in Quarantäne. Die Kinder müssen während dieses Zeitraums ausnahmslos zu Hause bleiben und dürfen keinen Kontakt zu anderen Personen haben, heisst es in dem Bericht weiter.

Kontakt mit den Eltern aufs Minimum beschränken

Nach Möglichkeit und unter Berücksichtigung des Alters des Kindes solle auch der Kontakt mit den Eltern und Betreuungspersonen auf ein Minimum beschränkt werden. Wenn ein Kontakt stattfinden müsse, sollte dieser mit Maske erfolgen. Wenn die Distanz zum Kind nicht eingehalten werden kann, könne sich ein Elternteil mit dem Kind zusammen in Quarantäne begeben, um die Betreuungspflicht sicherzustellen. Weiter heisst es:

«Diese Betreuungsperson muss während der Dauer der Quarantäne immer dieselbe sein. Der Kontakt zu anderen Haushaltsmitgliedern muss vermieden werden. Diese dürfen dann ihrem Alltag ohne Einschränkungen nachgehen.»

Betroffene Eltern würden nun so bald wie möglich vom kantonalen Contact-Tracing telefonisch kontaktiert und über die Quarantäne informiert. Die Eltern selbst sollen diesen Anruf abwarten und nicht selbst die kantonalen Behörden oder die Schulleitung kontaktieren. Gemäss Schulleiterin Bettina Ehlers Zihlmann seien dies die ersten Coronafälle an der Schule Greppen. Weitere Auskünfte wollte sie zur aktuellen Situation jedoch keine geben.