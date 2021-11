Kanton Luzern: Impfung ohne Voranmeldung

Luzerner Gemeinden Hier finden Sie dezentrale Impfangebote Das Angebot an niederschwelligen Impfmöglichkeiten wird im Kanton Luzern weitergeführt. Bis Weihnachten gibt es in verschiedenen Gemeinden Walk-in-Angebote, bei denen man sich spontan und ohne Voranmeldung kostenlos impfen lassen kann. 18.11.2021, 13.03 Uhr

Autobahnraststätte Neuenkirch.

Dominik Wunderli (Rothenburg, 09. November 2021)

Einfach spontan vorbeigehen und sich ohne vorgängiges Anmelden impfen lassen: aufgrund der guten Erfahrungen mit diesen dezentralen Impfmöglichkeiten baut das Gesundheits- und Sozialdepartement dieses Angebot aus, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei Luzern vom Donnerstag.

In den kommenden Wochen werden die Walk-In-Angebote in folgenden Gemeinden angeboten:

Ebikon, Mall of Switzerland: 19./20. November und 22. bis 27. November (Impfstoff: Spikevax von Moderna)

19./20. November und 22. bis 27. November (Impfstoff: Spikevax von Moderna) Ettiswil, Bühne Büehlacherhalle : 16. bis 20. November (Impfstoff: Spikevax von Moderna)

: 16. bis 20. November (Impfstoff: Spikevax von Moderna) Schüpfheim, Adler Saal: 23. bis 27. November (Impfstoff: Spikevax von Moderna)

23. bis 27. November (Impfstoff: Spikevax von Moderna) Autobahnraststätte Neuenkirch (Ost): 29. November bis 4. Dezember (Impfstoff: Janssen von Johnson & Johnson)

29. November bis 4. Dezember (Impfstoff: Janssen von Johnson & Johnson) Pfeffikon, Cigarrenfabrik Villiger, Theorieraum und Cafeteria: 30. November bis 4. Dezember (Impfstoff: Spikevax von Moderna)

30. November bis 4. Dezember (Impfstoff: Spikevax von Moderna) Reiden, Hotel Sonne: 7. bis 11. Dezember (Impfstoff: Spikevax von Moderna)

7. bis 11. Dezember (Impfstoff: Spikevax von Moderna) Ruswil, Schwinghalle, Schützeberg : 1., 7. bis 11. Dezember (Impfstoff: Spikevax von Moderna)

: 1., 7. bis 11. Dezember (Impfstoff: Spikevax von Moderna) Adligenswil, Foyer Zentrum, Teufmatt : 14. bis 18. Dezember (Impfstoff: Spikevax von Moderna)

: 14. bis 18. Dezember (Impfstoff: Spikevax von Moderna) Sempach, Feuerwehrzentrum: 14. bis 18. Dezember (Impfstoff: Spikevax von Moderna)

14. bis 18. Dezember (Impfstoff: Spikevax von Moderna) Hitzkirch, IPH Seminarstrasse 10: 20. bis 23. Dezember (Impfstoff: Spikevax von Moderna)

20. bis 23. Dezember (Impfstoff: Spikevax von Moderna) Meggen, Gemeindeverwaltung, Dorfplatz 3: 20. bis 23. Dezember (Impfstoff: Spikevax von Moderna)

Die dezentralen Impfstandorte sind jeweils von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Ausnahmen sind die Mall of Switzerland sowie die Autobahnraststätte Neuenkirch Ost. Die Betriebszeiten des Impfteams richten sich nach den Laden-Öffnungszeiten der Mall. Das Impfangebot der Autobahnraststätte Neuenkirch Ost ist von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Weiter im Einsatz bleibt der Impftruck (Impfstoff: Spikevax von Moderna). Bis zum 20. November befindet er sich noch auf seiner zweiten Tour durch den Kanton Luzern. Anschliessend wird er in folgenden Gemeinden stationiert sein:

Zell, Vogelnästweg 2: 23. bis 27. November

23. bis 27. November Emmen, Emmen Center: 29. November bis 4. Dezember

29. November bis 4. Dezember Weggis, (genauer Standort noch offen): 7. bis 11. Dezember

7. bis 11. Dezember Malters, Dorfplatz, Weiermatte 7b: 14. bis 18. Dezember

14. bis 18. Dezember Wikon, Parkplatz Schule, Dorfstrasse: 20. bis 23. Dezember

Der Impftruck ist jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Ausnahme bildet das Emmen Center. Hier sind die Impf-Betriebszeiten deckungsgleich mit den Öffnungszeiten des Emmen Centers. Im Impftruck sind nur Walk-in-Impfungen ohne Anmeldung möglich. Daher ist mit Wartezeiten im Freien zu rechnen.

Das Impfschiff am Landungssteg 5 beim Europaplatz in Luzern (direkt beim KKL) bietet ausschliesslich Walk-in-Impfungen (Impfstoff: Spikevax von Moderna) an. Das Impfschiff ist grundsätzlich von Montag bis Samstag von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

In Luzern (Impfstoff: Spikevax von Moderna) und in Willisau (Impfstoff: Spikevax von Moderna und Comirnaty von Pfizer) betreibt der Kanton Luzern seit dem Frühling 2021 je ein Impfzentrum. Seit dem 8. November gibt es in Hochdorf (Impfstoff: Spikevax von Moderna) ein drittes kantonales Impfzentrum. In den Impfzentren sind Impfungen nur mit einer Anmeldung möglich, dies via Online-Formular (Wer keinen Internetzugang hat, kann sich auch unter Telefon 041 228 45 25 anmelden). Freie Termine können ausgewählt werden. Gibt es keine freien Termine, werden die Nutzerinnen und Nutzer auf die Warteliste gesetzt. Es wird ein freier Termin zugewiesen, sobald neue Termine freigeschaltet werden.

Für Personen ab 65 Jahren werden bei allen Impfangeboten (ausser auf der Autobahnraststätte) auch Booster-Impfungen angeboten – also in den drei kantonalen Impfzentren (nur nach Anmeldung), auf dem Impfschiff (nur Walk-in), im Impftruck (nur Walk-in), an den dezentralen Impfstandorten (nur Walk-in), im Luzerner Kantonsspital Luks (Standort Luzern: Walk-in und mit Anmeldung; Sursee und Wolhusen: nur mit Anmeldung). (zim)



Hinweis

Weitere Informationen zur Impfung, zu den Impfangeboten und zu den Anmeldungen gibt es unter lu.ch/covid_impfung, auf Impfhotline, Telefon 041 228 45 45 (Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr) oder beim Infomobil.