Covid-19 Maskenpflicht ab der 1. Klasse im Kanton Luzern – das sind die wichtigsten Antworten dazu Die verschärften Schutzmassnahmen gelten seit dem 6. Dezember bis auf weiteres. Damit soll der Präsenzunterricht möglichst aufrechterhalten bleiben.

Die Maskenpflicht ab der 1. Primarstufe an den Volksschulen des Kantons Luzern ist umstritten. So haben am vergangenen Montag rund 200 Eltern vor dem Luzerner Regierungsgebäude gegen die jüngsten Massnahmen zum Schutz vor Covid-19 an Schulen demonstriert. Zudem hat SVP-Kantonsrat Bernhard Steiner (Entlebuch) ein Postulat eingereicht, in dem er die Aufhebung der Maskenpflicht für die 1. bis 4. Primarklassen fordert. Hier die wichtigsten Antworten zum Thema:

Gemäss Regula Huber, Leiterin Kommunikation beim Bildungs- und Kulturdepartement, haben die aktuellen Fallzahlen an den Luzerner Volksschulen einen sehr hohen Stand erreicht. Aktuell sind 39 Klassen in Quarantäne, 500 Schülerinnen und Schüler in Isolation und rund 1100 in Quarantäne (Stand 3. Dezember).

Mit der Maskenpflicht ab der 1. Primarklasse sollen laut Huber die Infektionsketten durchbrochen werden und Quarantäneanordnungen für ganze Klassen vermieden werden. «Wir setzen nach wie vor darauf, den Präsenzunterricht möglichst aufrecht zu halten und für die Kinder und Jugendlichen nebst dem normalen Schulbetrieb eine soziale Struktur zu gewährleisten.»

«Die Handhabung der Masken ist für jüngere Kinder sicher gewöhnungsbedürftig», sagt Huber. Zudem sei in gewissen Unterrichtssituationen die Mimik der Lehrperson wichtig. Dies könne aber mit alternativen Unterrichtsformen (Video, Lernkärtli) bei Bedarf ausgeglichen werden. «Dennoch sind wir der Ansicht, dass diese Nachteile im Vergleich weniger gravierend sind als die vermehrten Quarantäneanordnungen oder gar der Fernunterricht.»

Laut Alex Messerli, Präsident des kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverbands, bringt das Maskentragen verschiedene Herausforderungen im Unterricht mit sich: Er nennt unter anderem die Kontrolle des korrekten Tragens und Erschwernisse beim Unterricht. «Unser Beruf lebt vom Sprechen, Austausch und Kommunikation. Dies wird durch die Maske behindert», so Messerli.

Regula Huber sagt: «Die Maskenpflicht wird nicht länger als notwendig in Kraft bleiben, die entsprechende Verordnung wird im Januar 2022 überprüft. Ab Januar werden auch die Reihentests ab Primarstufe angeboten, die für die Schülerinnen und Schüler freiwillig sind.»

David Dürr, Leiter Dienststelle Gesundheit und Sport, kann diese Frage nicht mit ja oder nein beantworten. «Besteht zum Beispiel der Verdacht auf die Virusvariante Omikron, dann muss die Klasse in der Regel in Quarantäne.» Aber auch hier gebe es wieder Ausnahmen. «Es ist und bleibt eine Einzelfallbeurteilung. Tendenziell müsste die Zahl der Klassenquarantänen aufgrund der Maskenpflicht aber abnehmen», so Dürr.

Sowohl das Gesundheits- und Sozialdepartement wie auch das Bildungs- und Kulturdepartement erhalten laut Dürr zahlreiche Rückmeldungen, insbesondere von Eltern. «Sie sind mehrheitlich kritisch, es gibt aber auch Rückmeldungen, welche die Maskenpflicht auf der Primarstufe begrüssen.»

Und Regula Huber sagt, es seien sehr viele Reaktionen auf verschiedensten Kanälen erfolgt. Unter anderem ein «Serienbrief», der teilweise unbesehen und anonym von Eltern an den Kanton geschickt worden sei. «Neben vielen kritischen – und teilweise unanständigen – Rückmeldungen gab es auch Eltern, die sich explizit bedankten.»

Für Verbandspräsident Alex Messerli bedeutet die Maskenpflicht eine Einschränkung im Unterricht, sie schütze aber auch die Lernenden und die Lehrpersonen. «Es ist eine Gratwanderung zwischen Erschwerung, notwendigem Übel und Gesundheitsmassnahmen. Die Maskenpflicht auf der Basisstufe/Kindergarten ist eine der letztmöglichen Massnahmen, um Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten», so Messerli.

Pädiatrie Schweiz, die von der FMH anerkannte Fachgesellschaft in der Kinder- und Jugendmedizin, schreibt auf ihrer Homepage: «Pädiatrie Schweiz, Kinderärzte Schweiz und die Schweizerische Vereinigung der Fachpersonen im schulärztlichen Dienst sind besorgt über die Entwicklung, weil erneut die Kinderpopulation Zielscheibe belastender Massnahmen wird, die medizinisch nicht gerechtfertigt sind.»

Claudia Baeriswyl, Generalsekretärin von Pädiatrie Schweiz, teilt mit: «Aus pädiatrischer Sicht muss das oberste Ziel sein, die obligatorischen Schulen offen zu halten und den Unterricht für Schülerinnen/Schüler und Lehrpersonen so ungestört wie möglich ablaufen zu lassen. Wir unterstützen die Massnahmen der Behörden, sofern diese aufgrund der Lagebeurteilung vor Ort zu diesem Ziel beitragen können.»

