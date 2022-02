Ohne Maskenpflicht: Luzerns Schulen sind vorsichtig optimistisch

Coronavirus «Wir bleiben wachsam»: An Luzerner Schulen herrscht Erleichterung, aber nur vorsichtiger Optimismus Trotz Aufhebung der Coronamassnahmen ziehen manche Lehrer und Schülerinnen die Maske weiter freiwillig an. Mit Grund: Die Anzahl isolierter Kinder und Jugendlichen ist nach wie vor hoch. Niels Jost Jetzt kommentieren 17.02.2022, 17.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die gute Nachricht kam kurz vor den Fasnachtsferien: Seit Donnerstag ist die Maskenpflicht an den Luzerner Schulen aufgehoben. Auch die freiwilligen Reihentests werden nach den Ferien nicht mehr angeboten.

Damit fällt bei den Lehrpersonen und Schulleitungen viel Druck weg. «Es ist eine Erleichterung zu spüren, da vieles wieder unkomplizierter möglich wird», sagt Urs Kaufmann. Der stellvertretende Präsident des Luzerner Schulleiterinnen- und Schulleiterverbands schiebt aber gleich nach:

«Ich spüre noch eine Vorsicht und sehe, dass einige Lehrpersonen die Maske freiwillig zum Schutz tragen.»

Die Maske ist an Luzerner Schulen nicht mehr Pflicht, sie kann aber freiwillig getragen werden. Symbolbild: Christian Ender/Getty

Dasselbe ist von Markus Elsener zu hören. «Die Stimmung im Lehrerkörper? Die Vorsicht überwiegt», sagt der Präsident des Verbands Luzerner Mittelschullehrerinnen und Mittelschullehrer. Elsener unterrichtet Spanisch an der Kanti Reussbühl. Dort würden auch viele Jugendliche die Maske freiwillig tragen. So kurz vor den Ferien wolle wohl niemand ein Risiko eingehen.

1189 Kinder befinden sich in Isolation

Grundsätzlich unterstützen die Schulleitungen und Lehrpersonen die Aufhebung der Coronamassnahmen an den Luzerner Schulen. Kaufmann, der als Schulleiter in Horw tätig ist, berichtet von «massiv weniger» kranken Kindern und davon, dass die Aufhebung der Maskenpflicht an den Primarschulen vor zwei Wochen nicht zu mehr Fällen geführt habe.

Diese Einschätzung widerspiegelt sich nur bedingt in der kantonalen Statistik. Gemäss aktuellsten Zahlen befanden sich in der vergangenen Woche 1189 Schülerinnen und Schüler der Volksschulen in Isolation – nur im Januar waren es mehr. Bei den Gymnasien und der Berufsbildung hingegen ist die Anzahl isolierter Jugendlichen rückläufig.

Konstant bleibt die Anzahl positiv getesteter Lehrpersonen über alle drei Bildungsstufen.

«Dadurch ist die Herausforderung, den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten, immer noch gross»,

sagt Alex Messerli. Der Präsident des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands hofft, dass der Regierungs- und Bundesrat mit der schnellen Öffnung recht behalten werden. «Sicher braucht es in den kommenden Tagen die vom Bund geforderte Eigenverantwortung.»

Dieser vorsichtige Optimismus ist auch bei Mittelschullehrer Markus Elsener herauszuspüren. Wie sich die Situation nach den Ferien entwickle, sei unklar. Den jetzigen Entscheid halte er daher für «nachvollziehbar, aber mutig». Er persönlich hätte es begrüsst, wenn die Massnahmen sukzessive gelockert worden wären.

Psychische Belastung trifft auch Lehrpersonen

Einig sind sich die drei auch, wie das Zwischenfazit zur Pandemie ausfällt. Alle Beteiligten – von den Lernenden und Eltern über die Lehrpersonen und Schulleitungen – haben ihnen zufolge viel geleistet und grosse Flexibilität gezeigt. Die Situation sei «sehr intensiv» gewesen (Kaufmann) und habe zuweilen «Stress pur» bedeutet (Elsener). Alle heben hervor, wie wichtig es gewesen sei, den Präsenzunterricht aufrechtzuhalten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Kantilehrer Elsener weist zudem auf die psychische Belastung vieler Schülerinnen und Schüler hin. Dies habe sich auch auf die Lehrpersonen ausgewirkt. Er bilanziert: «Die reine Unterrichtstätigkeit war mit Massnahmen wie der Maskenpflicht wenig eingeschränkt. Die Arbeit neben dem Unterricht hingegen war sehr schwierig.»

Vorsichtiger Optimismus herrscht an den Luzerner Schulen auch, was die mittelfristige Perspektive betrifft. Ob beispielsweise im Herbst durch eine neue Virus-Variante wieder Massnahmen fällig werden, ist gänzlich unklar. Messerli, der in der Stadt Luzern als Primarlehrer tätig ist, sagt: «Der Druck wird wohl erst dann ganz weg sein, wenn klar ist, dass die jetzige Öffnung richtig war und die Pandemie global beendet ist.» Und Schulleiter Kaufmann hält fest:

«Die Phase der Normalität kann kommen. Doch ob das nachhaltig ist, wird sich weisen. Wir bleiben sicher noch eine Zeit lang wachsam.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen