Wegen Corona: Unispital Zürich verlangt 85'000 Franken von Luzern

Covid-Behandlung Unispital Zürich verlangt 85'000 Franken vom Kanton Luzern Nicht alle Kosten sind bei der Behandlung von Covid-Patientinnen und -Patienten gedeckt. Das bekommt nun auch der Kanton Luzern zu spüren. Niels Jost 25.01.2022, 18.29 Uhr

2113 Franken ungedeckter Kosten fallen am Universitätsspital Zürich (USZ) bei der intensivmedizinischen Behandlung von Covid-Patientinnen und -Patienten an ­– pro Tag. Werden ausserkantonale Personen gepflegt, stellt das USZ diese Aufwände dem jeweiligen Wohnkanton in Rechnung.