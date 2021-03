Interview Nach Einsatz von neuem Covid-Medikament in Luzern: Infektiologe warnt vor allzu grossen Hoffnungen Eine Luzerner Hausärztin hat bei mehreren Patientinnen und Patienten mit schweren Covid-19-Verläufen erfolgreich ein neues Medikament eingesetzt. Experte Adrian Schmid warnt vor allzu grossen Hoffnungen. Reto Bieri 29.03.2021, 12.30 Uhr

Eine Luzerner Hausärztin hat kürzlich zum ersten Mal in der Schweiz ein neues, vielversprechendes Medikament zur Behandlung von schweren Covid-19-Krankheitsverläufen eingesetzt. Sie spricht von erstaunlichen Resultaten, die sie mit Opaganib erzielt hat. Das Medikament der israelisch-amerikanischen Pharmafirma RedHill Biopharma ist allerdings noch nicht zugelassen. Das birgt Risiken, sagt Experte Adrian Schmid, Facharzt für Infektiologie und Allgemeine Innere Medizin am Kantonsspital Winterthur.

Adrian Schmid ist Facharzt für Infektiologe und Allgemeine Innere Medizin am Kantonsspital Winterthur. Bild PD

Adrian Schmid, könnte Opaganib einen Durchbruch in der Behandlung von schweren Covid-19-Fällen bedeuten?

Es gibt verschiedene Medikamente, welche in Studien für die Behandlung von Covid-19 untersucht werden oder teils als experimentelle Therapien eingesetzt werden. Opaganib ist mir nicht bekannt. Am Kantonsspital Winterthur setzen wir grundsätzlich nur Medikamente ein, die in grossen Studien eine klare positive Wirkung gezeigt haben.

Unter welchen Voraussetzungen kann das Medikament trotzdem verwendet werden?

Ärzte sind dem Grundsatz verpflichtet, Patienten nicht zu schaden. Fehlen Studiendaten, muss dies vom behandelnden Arzt dem Patienten und allenfalls den Angehörigen klar kommuniziert und das Einverständnis eingeholt werden. Ein Medikament experimentell einzusetzen, ist ein Risiko.

Weltweit stehen aber nur wenige Medikamente zur Verfügung, um eine schwere Covid-19-Erkrankung zu therapieren.

Dies ist korrekt. Es gibt einerseits antivirale Medikamente, welche direkt die Virusvermehrung hemmen sollen. Bei Covid-19 wäre dies Remdesivir. Andererseits versucht man, mit Medikamenten eine überschiessende Immunantwort auf das Virus zu hemmen, weil dies zu Schäden an verschiedenen Organen führen kann, insbesondere der Lunge. Das meist untersuchte und gebrauchte Medikament bei Covid-19 ist Dexamethason, ein Cortison-Präparat.

Die Pandemie dauert nun mehr als ein Jahr. Warum gibt es immer noch keine wirksamen Medikamente?

Grundsätzlich muss man festhalten, dass es gegen viele virale Erkrankungen keine direkt wirksamen Medikamente gibt. Sie können meist nur symptomatisch behandelt werden. Von daher überrascht es nicht. Immerhin kann man mit Dexamethason die Sterblichkeit bei Covid-19-Patientinnen und -Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf senken.

Je mehr Menschen geimpft sind, desto weniger erkranken an Covid-19. Wird die Entwicklung von Medikamenten an Bedeutung verlieren?

Wir hoffen, durch eine hohe Durchimpfungsrate eine «Herdenimmunität» zu erreichen. Davon sind wir leider noch weit entfernt. Zudem ist es wichtig, dass die Pandemie weltweit möglichst schnell eingedämmt werden kann, denn sonst ist vermehrt mit Virusmutationen zu rechnen, vor denen eine Impfung oder eine durchgemachte Erkrankung keinen Schutz bietet. Von daher ist davon auszugehen, dass uns dieses Virus noch länger beschäftigen wird und auch mögliche Therapien weiterhin von Bedeutung sind.