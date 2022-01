Zentralschweiz will Quarantäne abschaffen oder verkürzen

Covid-Pandemie Verkürzung oder gar Abschaffung der Quarantäne? In der Zentralschweiz stösst das auf Zustimmung Die Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren von Luzern, Zug, Uri, Ob- und Nidwalden fordern einen neuen Umgang mit der Quarantänepflicht. Sie appellieren an den Bundesrat – und die Eigenverantwortung. Niels Jost Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

In der Schweizer Coronapolitik könnte es bald zu einer grundlegenden Veränderung kommen. Diskutiert wird derzeit über die Verkürzung der in den meisten Kantonen geltenden Quarantänedauer von sieben auf fünf Tage. Auch die komplette Aufhebung steht zur Debatte. In der Zentralschweiz hat der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf (Mitte) die Diskussion über diesen Kurswechsel in der Öffentlichkeit angestossen.

Die Quarantänedauer könnte von sieben auf fünf Tage reduziert oder ganz aufgehoben werden. Symbolbild: Valentin Hehli/MAN

Der Grund: Wegen der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus befinden sich derzeit ausserordentlich viele Personen in Quarantäne, auch Geimpfte und Genesene. Die Wirtschaft wie auch das ohnehin schon angeschlagene Gesundheitswesen leiden zuweilen unter Personalmangel.

Quarantäne könne Ansteckungsketten nicht mehr durchbrechen

Martin Pfister. Bild: Peter Schneider/Key

Nun erhält Graf Unterstützung von seinen Amtskolleginnen und -kollegen aus der Zentralschweiz. Die Bedeutung der Quarantäne habe abgenommen, sagt etwa der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister (Mitte). Denn:

«Die Ansteckungsketten können mit so hohen Fallzahlen durch die Quarantäne nicht mehr effektiv genug unterbrochen werden.»

Maya Büchi-Kaiser. Bild: Nadia Schärli

Die Reduktion der Dauer auf fünf Tage sei daher angebracht. Auch die Aufhebung müsse diskutiert werden. Ähnlich argumentiert die Obwaldner Regierungsrätin Maya Büchi-Kaiser (FDP). Zumal die Auswertung von Tests und die Bearbeitung der einzelnen Fälle im Contact-Tracing einige Tage dauern könnten und die Quarantäneanordnung dadurch in vielen Fällen erst nach mehreren Tagen eintreffe.

Auch Isolation soll teilweise aufgehoben werden

Martin Pfister aus Zug geht allerdings einen Schritt weiter. Er stellt auch die Aufhebung der Isolation zur Debatte. Dies angesichts der vergleichsweise milden Krankheitsverläufe durch Omikron und der hohen Wirksamkeit des Impfschutzes.

Michèle Blöchliger. Bild: AZ

In die gleiche Kerbe schlägt die Nidwaldner Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger (SVP). Sie mache sich schon lange Gedanken über die Ausgestaltung der Quarantäne und Isolation. Entsprechende Forderungen aus der Wirtschaft nehme sie ernst. Sie sagt:

«Wir sollten auch über die Verkürzung der Isolationsdauer für asymptomatische Personen diskutieren.»

Die Gesundheitsdirektorin betont, dass solche Anpassungen an der Quarantäne- und Isolationsdauer mit entsprechenden Begleitmassnahmen verbunden werden könnten. Ein Beispiel sei die Abgabe von Schnelltests an betroffene Personen, welche diese täglich durchführen würden, wie dies Epidemiologe Marcel Salathé in der «Sonntags-Zeitung» vorgeschlagen hatte. Blöchliger sagt: «Die Wissenschaft und die Politik sind gefordert, der Situation angepasste und alltagstaugliche Lösungen zu präsentieren.»

Zentralschweiz fordert Bekenntnis vom Bund

So könnte es zu einer sogenannt «stillen» Durchseuchung kommen, also zur Immunisierung der Bevölkerung, auch der Ungeimpften. Angesichts der derzeit – auf hohem Niveau – stagnierenden Auslastung der Intensivstationen in den Spitälern, der aktuellen Impfquote und des «nicht vernachlässigbaren» Anteils Genesener wäre dies vertretbar, so Blöchliger. Sie sagt:

«Mit der hochansteckenden Omikron-Variante wird eine natürliche Durchseuchung womöglich so oder so nicht mehr aufzuhalten sein.»

Davon geht auch ihr Urner Amts- und Parteikollege Christian Arnold aus. Umso wichtiger sei es nun aber, dass «der Bund zusammen mit den Kantonen die Strategie auch so kommuniziert und Klarheit schafft, damit die Eigenverantwortung jedes Einzelnen wieder mehr in den Vordergrund rückt».

Christian Arnold. Bild: Jeannette Meier Kamer

Diese Forderungen hat die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz gemäss Arnold bereits beim Bundesrat in einem Brief angebracht. Es gelte, die Quarantäneregelung national zu vereinheitlichen und rasch die Diskussion über die Verkürzung oder Aufhebung zu führen. Dies verlangt auch Michéle Blöchliger. Die Nidwaldnerin sagt: «Natürlich muss die Entwicklung der Virusvarianten weiterhin sorgfältig beobachtet werden, doch es braucht eine flexiblere Denkweise und eine gesamtschweizerische Lösung.»

Die Schwyzer Frau Landammann Petra Steimen-Rickenbacher (FDP) will sich erst bei einer allfälligen Konsultation der Kantone durch den Bund zum Thema äussern. Die Vernehmlassung werde aller Voraussicht nach noch diese Woche durchgeführt.

