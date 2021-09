Covid-Zertifikat Zentralschweizer Skigebiete versprechen: «Wir werden bereit sein, egal unter welchen Rahmenbedingungen» Erhalten nur Geimpfte, Getestete und Genesene Zugang in Skigebiete? Noch laufen die Diskussionen. Doch klar ist: Die Umsetzung einer Zertifikatspflicht wäre aufwendig. Christian Glaus Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im vergangenen Winter litten die Bergbahnen Sörenberg unter starken Einschränkungen. Der Skibetrieb startete erst am 8. Januar 2021. Bild: Manuela Jans-Koch (Sörenberg, 8. Januar 2021)

Die hitzige Debatte um die Zertifikatspflicht ist noch längst nicht erloschen. Bald könnte sie weiter befeuert werden. Nämlich dann, wenn auch für Sport an der frischen Luft ein Covid-Zertifikat benötigt wird: beim Skifahren. Derzeit laufen Diskussionen, ob die Skigebiete ein Zertifikat verlangen müssen. Beschlossen ist zwar noch nichts, doch die Ausweitung käme nicht überraschend.

René Koller, Direktor der Bergbahnen Sörenberg, äussert sich dazu erst zurückhaltend. Der Verband Seilbahnen Schweiz sei in Gesprächen mit dem Bund. «Ziel muss es sein, eine schweizweit einheitliche Lösung zu erarbeiten, damit es nicht wieder einen Flickenteppich gibt», sagt Koller. Mit gutem Grund: Im vergangenen Winter waren die Luzerner Skigebiete klar im Nachteil. Schlittelstrecken oder schwarzen Pisten beispielsweise durften sie gar nicht öffnen. Über die Festtage waren die Luzerner Skigebiete komplett geschlossen, während in den Nachbarkantonen der Betrieb lief. Danach durften die Bahnen nur an vier Tagen pro Woche laufen. So entstand im vergangenen Jahr ein Defizit von 2,9 Millionen Franken.

Kein Wunder also, stellt sich Koller hinter alles, was einen geregelten Skibetrieb ermöglicht. Er verspricht:

«Wir werden bereit sein, egal unter welchen Rahmenbedingungen.»

Wichtig sei ihm, dass der Verband einen sauberen Vorschlag erarbeitet und damit «den Bundesrat begeistern kann». Der Bergbahnendirektor hält sich dabei an das von Seilbahnen Schweiz vorbereitete Wording. Die Bergbahnen hätten im vergangenen Winter bewiesen, dass ein sicherer Skibetrieb unter Einhaltung der Coronabedingungen möglich sei. Oberstes Ziel sei es, den Gästen ein sicheres und sorgenfreies Wintererlebnis zu ermöglichen. Die Branche denke in Szenarien – auch unter Berücksichtigung von wichtigen Kennzahlen wie etwa der Belegungssituation in den Spitälern.

Seilbahnen stehen in Kontakt mit Sportklubs

Noch stärker an die Sprachregelung hält sich Norbert Patt, CEO der Titlisbahnen. Er sitzt in der Taskforce von Seilbahnen Schweiz, welche die Szenarien für den nächsten Winter erarbeitet. Diese reichen laut Patt von gar keinen Massnahmen über Kapazitätsbeschränkungen bis eben zum Zertifikat. Für die technische Umsetzung stehe man in Kontakt mit Fussball- und Hockeyklubs, die bereits Erfahrungen mit Kontrollen von grossen Menschenmassen gesammelt haben, sagt Patt.

«Das Skifahren soll Spass machen, die Wartezeiten dürfen nicht zu lang sein.»

Unschlüssig ist der Titlis-CEO, ob er eine Zertifikatspflicht den Kapazitätsbeschränkungen vorziehen würde. Das oberste Gebot sei die Rückkehr zur Normalität, alles andere verursache Einbussen.

In Österreich kontrolliert die Polizei

Nicht direkt in die Diskussionen involviert ist die Skiarena Andermatt-Sedrun. «Wir warten ab und setzen um, was beschlossen wird», sagt Stefan Kern, Sprecher von Andermatt Swiss Alps. Er äussert Sympathien für das österreichische System. Dort ist die Einhaltung der Zertifikatspflicht Sache der Gäste, die Polizei macht Kontrollen in den Skigebieten und stellt Bussen aus.

So oder so dürften die Kontrollen zur Herausforderung werden: Die Gäste können Mehrtages- oder Saisonabos kaufen. Zugänge gibt es an allen möglichen Orten: Direkt vom Hotelzimmer oder der Ferienwohnung im Skigebiet, über Wanderwege oder natürlich morgens an der Talstation. «In Sörenberg haben wir sieben Zugänge in unser Skigebiet», sagt René Koller. «Da ist eine Kontrolle sicher schwieriger umzusetzen als in Gebieten mit nur einem Zugang. Aber wir werden eine Lösung finden.» Andererseits sind mehrere Zugänge auch ein Vorteil. Wenn sich die Gästeströme besser verteilen, bilden sich weniger lange Schlangen.

Bis zu 15 Mitarbeitende nur für Zertifikatskontrollen

Auch in der Skiarena Andermatt-Sedrun wäre der Kontrollaufwand riesig, gibt Stefan Kern zu bedenken. «Bei uns gibt es sechs Zugänge zu den Liften. Auch an den Stationen der Matterhorn-Gotthard-Bahn müssten Kontrollen durchgeführt werden.» Er rechnet mit zehn bis 15 Mitarbeitenden pro Tag, die dafür nötig wären. Zum Vergleich: In der Hochsaison arbeiten im Schnitt 500 Personen für das Unternehmen. Weil Kern bei einer Zertifikatspflicht mit einem Umsatzrückgang rechnet, würde dieser zusammen mit den Mehrkosten für die Kontrollen ins Gewicht fallen. Ein Vorteil einer Zertifikatspflicht wäre gemäss Kern allerdings, dass Regeln wie Abstand, Kapazitätsbeschränkungen und Maskenpflicht fallen sollten.

Kantone «bemühen» sich um einheitliche Regeln

Vor einer Ausweitung der Zertifikatspflicht werden wohl wiederum die Kantone vom Bundesrat angehört. Guido Graf (Mitte) ist Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor sowie Präsident der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz (ZGDK). Sein Wort hat Gewicht. Wie steht er zur Zertifikatspflicht in Skigebieten? Diese Frage lässt er noch unbeantwortet. Graf erklärt, dass sich die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren regelmässig austauschen. «Bezüglich einer allfälligen Zertifikatspflicht wird sich die ZGDK um eine einheitliche Regelung bemühen.» Ob ihr dies – im Gegensatz zum vergangenen Winter – gelingen wird, muss sich erst noch zeigen. Graf will «zu gegebener Zeit informieren».

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen