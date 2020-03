Zentralschweizer Blutspendedienst dankt für Solidarität – und bittet um Geduld

Wie entwickeln sich die kantonalen und nationalen Zahlen? +++ Flacht die Kurve ab? +++ Was ist noch erlaubt?

Am Freitag ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Schweiz auf 12'161 gestiegen. Das sind fast 1400 Fälle mehr als am Vortag. Gestorben sind nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit 197 Menschen.