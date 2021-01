Die Dampflok Nr. 7 fährt bald wieder auf den Geleisen der Rigi-Bahn – so lief der Transport nach Vitznau

Mit einem Ponton ist die 1873 gebaute Lokomotive vom Verkehrshaus in Luzern nach Vitznau überführt worden. Die alte Dame geht am 21. Mai 2021 wieder in Betrieb.