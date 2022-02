Crowdfundig für Rehkitzrettung im Entlebuch

Crowdfunding Wärmebilddrohnen: Wie zwei Entlebucher die Rehkitzrettung vorantreiben wollen Oft passiert es, dass junge Rehe kurz nach der Geburt von Mähdreschern erfasst werden. Zwei Entlebucher engagieren sich bereits für deren Rettung – und möchten das Projekt nun ausweiten. Livia Fischer Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Heinrich Felder (links) und Stefan Süess spüren mit ihrer Drohne Rehkitze auf, um diese vor dem Mähdrescher zu schützen. Dominik Wunderli (Flüehli, 15. Juni 2021)

«Jöö, lueg mal!» Entdeckt man irgendwo am Waldrand ein kleines Reh, sind das oft die ersten Worte, die aus einem heraussprudeln. Kaum jemand findet die Tiere nicht herzig. Auch Heinrich Felder und Stefan Süess haben ein Herz für die Vierbeiner – und wollen sie darum vor Leid beschützen. Die Kitze kommen oft im Waldrand oder in angrenzenden dichten Heuwiesen zur Welt; Hauptsetzzeit ist Ende Mai, Anfang Juni. Also genau dann, wenn Landwirte ihre Felder mähen. Weil die Jungen im hohen Gras kaum zu sehen sind, ist die Gefahr gross, dass sie von den Maschinen verletzt oder getötet werden.

Bald gibt es vier weitere Drohnenpiloten

Um das zu verhindern, liessen sich Felder – der Jäger ist sowie früher Rektor der Kanti Schüpfheim war – und Blitzschutzfachmann Süess vor drei beziehungsweise zwei Jahren zu Drohnenpiloten ausbilden. Seither engagieren sie sich ehrenamtlich für den Verein Rehkitzrettung Schweiz. Mithilfe von Wärmebilddrohnen suchen sie die Heufelder systematisch ab und machen so die Liegeplätze der Rehkitze ausfindig. Einmal gesichtet, tragen die Helferinnen und Helfer die Kitze in den Wald oder decken sie vorübergehend mit Holzkisten ab, befestigen diese und markieren den Ort mit einem Fähnchen (siehe Box).

Eine Holzkiste rettet die Rehkitze vor dem Tod. Bild: Manuela Jans-Koch (Kerns, 12. Juni 2021)

So läuft die Rehkitzrettung ab An einem Rettungstag sind die Drohnenpiloten bereits um 4 Uhr auf den Beinen. Alle Flugpläne sind vorprogrammiert – «im Vorhinein hat man den grössten Aufwand», sagt Heinrich Felder. Er selbst habe mittlerweile aber bereits gegen die 170 Flächen gespeichert. Vor Ort geht es dann schnell. Fünf Minuten werden fürs Aufstellen der Ausrüstung benötigt, weitere sechs bis sieben Minuten, um ein bis zwei Hektaren abzufliegen. Für den Fall, dass Rehkitze im Feld sind, stehen schon weitere Helferinnen und Helfer bereit. «Es funktioniert nur im Team», betont Felder. Der Einsatz inklusive Rettung dauert insgesamt eine Viertelstunde. An einem Morgen leistet ein Pilot bis zu vier Einsätze. Felder: «Manchmal fange ich im Gebiet Bramboden an und höre in Sörenberg auf.» Wichtig ist, dass das Ganze abgeschlossen ist, bevor die Sonne scheint. «Die Oberfläche eines Rehkitzes ist um die 25 Grad warm. Erwärmen die Sonnenstrahlen das Gras drumherum, ist der Unterschied nur noch klein – und die Kitz-Erkennung schwierig.» (lf)

Ein Konzept, das greift. «Da, wo wir bisher Kontrollflüge machten, wurde kein einziges Rehkitz mehr vermäht», sagt Felder. Pro Jahr retten beide je bis zu 30 Kitze. Ihr Einsatzgebiet ist das obere und mittlere Entlebuch, insbesondere Schüpfheim und Flühli – die Wohnorte von Felder und Süess. Die Nachfrage ist aber in der ganzen Region gross. Zu gross, als dass sie die bisherigen Drohnenpiloten – im Entlebuch sind sie zu dritt – stemmen könnten. Darum lassen sich derzeit vier weitere Männer zu Gunsten der Rehkitzrettung ausbilden. Ende März schliessen sie die Kurse ab.

Etwa 11'000 Franken fehlen noch

So weit, so gut. Nur: Die benötigte Ausrüstung ist teuer, kostet um die 8000 Franken. Etwa 3000 Franken bezahlen die Piloten selbst, die restlichen 60 Prozent sollen nun durch ein Crowdfunding gesammelt werden, wie der «Entlebucher-Anzeiger» berichtete. «Grosse Unterstützung erhielten wir bereits von der Unesco Biosphäre Entlebuch, sie ist eine ganz wichtige Partnerin für uns», sagt Felder. Zusätzlich haben sich bisher 65 Personen an der Sammelaktion beteiligt; so sind über 20’000 Franken zusammengekommen. Das Finanzierungsziel liegt bei 31’250 Franken. Felder ist zuversichtlich, dass sie dieses erreichen. «Es braucht noch viel Bewerbung, aber wir sind auf Kurs – und bleiben dran.»

Hinweis: Die Sammelaktion läuft noch bis zum 20. März. Mehr Infos zum Projekt gibt es hier.

