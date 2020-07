CSS-Gewerbegebäude in Luzern darf laut Kantonsgericht abgerissen werden – gehen die Fachverbände vor Bundesgericht? Die Abbruchbewilligung für das Gewerbegebäude an der Tribschenstrasse sei rechtmässig, entscheidet das Luzerner Kantonsgericht. Noch ist unklar, ob der Streit um den frühmodernen Pionierbau ein Fall fürs Bundesgericht wird. Simon Mathis 28.07.2020, 10.56 Uhr

Geht es nach dem Luzerner Kantonsgericht, darf das Gewerbegebäude an der Stadtluzerner Tribschenstrasse 51 abgebrochen werden. Anfang Juli hat das Gericht eine Beschwerde des Innerschweizer Heimatschutzes (IHS) und Schweizer Heimatschutzes (SHS) abgewiesen.

Das Gewerbegebäude an der Tribschenstrasse 51. Bild: Roger Grütter (Luzern, März 2017)

Das Gericht kommt zum Schluss, dass die Abbruchbewilligung rechtmässig sei. Eigentümerin des Gebäudes ist die CSS. Die Versicherung will an der Tribschenstrasse ihren Hauptsitz ausbauen – ohne Integration des Gewerbegebäudes, das die Fachverbände als «wichtigen Pionierbau der frühen Moderne in der Zentralschweiz» erhalten wollen.

«Dem Gericht ist bewusst, dass es sich beim Gewerbegebäude an der Tribschenstrasse 51 um ein bedeutendes Bauwerk der Moderne handelt», heisst es im Urteil. Eine unhaltbare Missachtung des Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder (ISOS) liege jedoch nicht vor. Das Gericht betont:

«Es trifft nicht zu, dass sich die Behörden mit der Schutzwürdigkeit des Gewerbegebäudes nicht befasst hätten.»

In Anbetracht der «spezifischen Umstände» sei «zumindest vertretbar, wenn das öffentliche wirtschaftliche Interesse hier höher gewichtet worden ist als das Schutzinteresse für das Gewerbegebäude».

Gericht anerkennt denkmalpflegerische Qualitäten

Das Gericht nennt weitere drei Gründe, die gegen eine Aufhebung der Abbruchbewilligung sprächen: Die Grundsätze der Planbeständigkeit, die Rechtssicherheit sowie die Tatsache, dass das Gewerbegebäude durch die kantonale Fachbehörde nicht unter Schutz gestellt wurde. Das Kantonsgericht hält aber auch fest, dass «eine andere Wertung der denkmalpflegerischen Anliegen und der gegenläufigen Interessen vertretbar gewesen wäre». Das Gericht anerkennt auch, dass «die denkmalpflegerischen Qualitäten des Gewerbegebäudes durch die zahlreichen Fachmeinungen grundsätzlich erwiesen sind».

Das von Carl Mossdorf erbaute Gewerbegebäude im Originalzustand 1933. Bild: PD

Ob IHS und SHS die Beschwerde ans Bundesgericht weiterziehen, ist gegenwärtig noch offen. Bislang haben sich die Verbände entschlossen gezeigt, genau dies zu tun.

Update folgt.