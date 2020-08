Spektakulärer Lösungsvorschlag für das CSS-Gewerbegebäude im Luzerner Tribschen Kulturmäzen Jost Schumacher macht ein Angebot zur Rettung des vom Abbruch bedrohten Gewerbegebäudes an der Tribschenstrass 51 in Luzern. Er will das Gebäude um 60 Meter verschieben – auf eigene Kosten. Hugo Bischof 13.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das CSS-Gewerbegebäude (links) soll 60 Meter ostwärts verschoben werden. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2020)

Im langjährigen Streit um das Gewerbegebäude Tribschen in Luzern könnte es eine überraschende Wende geben. Der Luzerner Rechtsanwalt, Immobilienbesitzer und Kulturmäzen Jost Schumacher bietet an, das 87-jährige Gebäude um rund 60 Meter ostwärts zu verschieben. «So könnte die CSS-Versicherung ihren geplanten Neubau realisieren, ohne dass das Gewerbegebäude abgerissen werden müsste», sagt Schumacher.

Das Gewerbegebäude würde auf Rollen verschoben. «Eine solche Verschiebung ist heute keine grosse Sache mehr», betont Schumacher. Die Kosten dafür will er selber übernehmen. Für eine detaillierte Kostenberechnung sei es noch zu früh; «es dürften um die 450'000 bis 500'000 Franken sein», sagt Schumacher. «Damit kann den Luzernern ein denkwürdiges Gebäude aus der Bauhaus-Ära erhalten werden.»

Schumacher geht davon aus, dass ihm die CSS als Gegenleistung für die Verschiebung jenen Teil des Grundstücks, auf dem das Gewerbegebäude nach der Verschiebung zu stehen käme, und auch das Gebäude selber abtreten würde. Dieses solle gemäss seiner ursprünglichen Bestimmung weiterhin gewerblich genutzt werden, sagt Schumacher: «Denkbar wäre etwa die Einmietung von Architekturbüros.»

«Pionierbau der Moderne»

Das Gewerbegebäude an der Tribschenstrasse 51 in Luzern wurde 1933 vom Luzerner Architekten Carl Mossdorf gebaut – als Ersatz für das abgebrannte Gewerbegebäude am Mühlenplatz. Es gilt in Architekturkreisen als «wichtiger baukultureller Pionierbau der frühen Moderne in der Zentralschweiz». Die CSS-Versicherung will das Gebäude abreissen, um ihren unmittelbar angrenzenden Hauptsitz um einen Zusatzbau mit 500 Arbeitsplätzen zu erweitern. Die von der Stadt erteilte Abbruchbewilligung hat das Kantonsgericht vor Kurzem für rechtsgültig erklärt.

Gegen einen Abriss des Gebäudes wehren sich seit Jahren der Innerschweizer Heimatschutz, der SIA Zentralschweiz, der BSA Zentralschweiz und weitere Fachverbände. Bei ihnen stösst Jost Schumacher mit seinem Vorschlag offene Türen ein. Rainer Heublein, Präsident des Innerschweizer Heimatschutzes, sagt:

«Für uns ist und war das Gewerbegebäude nie standortgebunden, das zeigt ja auch dessen Entstehungsgeschichte.»

Heublein fährt fort: «Und weil wir immer schon darauf hingewiesen haben, dass die zugesicherten CSS-Arbeitsplätze im bestehenden Perimeter realisierbar sind, kommt für uns auch diese Lösung in Frage.»

Auch Patrik Bisang, Präsident des SIA Zentralschweiz, betont:

«Wenn eine Verschiebung die einzige Option ist, das Gewerbegebäude

zu erhalten, können wir uns

eine solche sehr wohl vorstellen.»

Wichtig sei aber die richtige und gekonnte Setzung des Gebäudes. «Auch die künftige Nutzung müsste man genau anschauen. Im Erdgeschoss sollte es sinnvollerweise eine öffentlich zugängliche Nutzung geben.»

Ob der einspruchberechtigte Heimatschutz seine Beschwerde gegen die Abbruchbewilligung ans Bundesgericht weiterzieht, ist weiterhin offen. «Wir sind mit den Fachverbänden und einer grossen Schar von Unterstützern im Rücken noch in Abklärungen», sagt Rainer Heublein.

Erweiterung im Dachbereich?

Nach den Plänen von Jost Schumacher soll das Gewerbegebäude bis kurz vor das Frigorex-Gebäude an der Tribschenstrasse 61 verschoben werden.

Alles anzeigen

Dieses Grundstück gehört Schumacher selber. Laut Schumacher müsste die CSS auf diese Weise für ihren geplanten Neubau nur auf 84 Quadratmeter Grundfläche verzichten: «Das erachte ich als vertretbar. Die Stadt könnte dafür eventuell eine Erweiterung im Dachbereich bewilligen.» Dazu sagt Stadtarchitekt Jürg Rehsteiner: «Der Stadt Luzern liegen keine Unterlagen vor, welche eine Aussage zu einer Verschiebung des Gewerbegebäudes zulassen würden. Ebenso wenig kennen wir die konkreten Bauabsichten der CSS und können darum auch allfällige Auswirkungen auf ein Projekt von CSS nicht abschätzen.»

Die CSS hält sich vorläufig bedeckt, was den Vorschlag von Jost Schumacher betrifft. «Das Urteil des Kantonsgerichts bezüglich Abbruchbewilligung ist noch nicht rechtskräftig; darum warten wir ab, bis diese Frist verstrichen ist», sagt CSS-Sprecherin Karin Müller. Für Schumacher ist klar:

«Falls die Verbände ihre Beschwerde

ans Bundesgericht weiterziehen,

erhöhen sich die Chancen,

dass mein Angebot zum Zug kommt.»

Unterstützung erhält Jost Schumachers Vorschlag von Fabian Reinhard, Grossstadtrat und Präsident der Stadtluzerner FDP. Er betont: «Die Verschiebung des Gewerbegebäudes ist eine reizvolle Idee. Wir überlegen uns, sie mit einem Vorstoss auf die politische Ebene zu bringen. Man müsste aber zuerst die Machbarkeit abklären.»

Vor acht Jahren erregte eine Gebäudeverschiebung in Oerlikon viel Aufsehen: Dort wurde allerdings ein deutlich grösseres Bauwerk, das 6200 Tonnen schwere und 80 Meter lange denkmalgeschützte ehemalige Direktionsgebäude der Maschinenfabrik Oerlikon 60 Meter nach Westen verschoben. Kosten: rund 10 Millionen Franken.

In Emmenbrücke wurde 2015 die ehemalige Tram-Endstation Tramhüsli am Zentralplatz einige Meter nach hinten verschoben. Kosten: 300'000 Franken. Hinzu kamen 250'000 Franken für die Instandsetzung.