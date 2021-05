Stadt Luzern Ausuferndes Littering, fehlende Masken und bedrängte Journalisten: Anwesende beklagen «postapokalyptische» Zustände nach der FCL-Feier Die ausgelassene FCL-Feier am Pfingstmontag hinterlässt im Nachhinein einen chaotischen Eindruck. Fans zündeten in der Menschenmenge Pyros, urinierten an die ZHB und hinterliessen im Vögeligärtli einen Müllberg. Die Stadt musste 10 bis 12 Tonnen Abfall entsorgen. Simon Mathis Aktualisiert 25.05.2021, 14.43 Uhr

Der FC Luzern ist Cupsieger! So verständlich der Freudentaumel der Fans ist, hat er am Pfingstmontag doch zu chaotischen Szenen geführt. Zwar schreibt die Luzerner Polizei am Dienstag in einer Medienmitteilung, die FCL-Feier sei «ausgelassen, aber friedlich» verlaufen. Augenzeugen zeichnen gegenüber unserer Zeitung jedoch ein etwas anderes Bild.

Die Fanzusammenkunft beim Vögeligärtli in Luzern nach dem Schlusspfiff.

Bild: Luzerner Zeitung (Luzern, 24. Mai 2021)

Was ist geschehen? Nach dem 3:1-Sieg der Luzerner versammelten sich viele FCL-Fans um 18.30 Uhr im Vögeligärtli, um dort den Triumph zu feiern. Die Polizei zählte rund 5000 Personen, Anwesende beschreiben das dortige Treiben als beengend. Die Stadt Luzern stellte weder Toitoi-WCs noch zusätzliche Abfallsäcke zur Verfügung. Die Konsequenz: Die Fans liessen den Abfall einfach liegen und urinierten teils an die Zentral- und Hochschulbibliothek. Ein Anwesender nennt das Verhalten der Fans «enormes Massen-Littering»:

In der Nacht auf Dienstag hatte sich vor der ZHB ein Müllberg angesammelt. Bild: Leserreporter Müll im Vögeligärtli. Bild: Leserreporter Bild: Leserreporter Bild: Leserreporter FCL-Fans urinieren an die Zentral- und Hochschulbibliothek. Bild: Leserreporter Der Platz, um den Müll zu entsorgen, war knapp bemessen. Bild: Leserreporter Bild: Leserreporter Bild: Leserreporter Die Fanzusammenkunft nach dem Schlusspfiff zog laut Polizei rund 5000 Personen an. Bild: Luzerner Zeitung (Luzern, 24. Mai 2021)

«Ich und ein paar Freiwillige haben nach Weiterzug der Fussballfans das ganze Vögeligärtli von Hand aus der postapokalyptischen Stimmung befreit», schreibt ein Anwesender.

«Es zeigte vielen Passanten prekär auf, wie ignorant man seine Stadt feiern kann und sie gleichzeitig zerstört.»

Andere Augenzeugen berichten, einzelne Fans hätten mehrere Journalisten und Fotografen aggressiv bedroht und grob dazu aufgefordert, den Park zu verlassen. Zwar sei die Polizei schlichtend eingeschritten, die Journalisten seien danach aber nicht mehr zu sehen gewesen.

Fans feiern im Vögeligärtli Video: Leserreporter

Danach zogen die Fans alle zusammen in einem Marsch zur Luzerner Allmend, wie die Luzerner Polizei schreibt.

FCL-Fans auf dem Weg von der Innenstadt in Richtung Allmend. Video: Leserreporter

Dort empfingen rund 10'000 Personen die Mannschaft des FC Luzern zu einer spontanen Feier. An dieser Feier seien Covid-Massnahmen nicht eingehalten worden, hält die Polizei fest. Von 15er-Gruppen gab es keine Spur, und auch Masken waren ein seltener Anblick.

10'000 FCL-Fans feierten am Pfingstmontag den Sieg auf der Allmend Luzern. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 24. Mai 2021)

«Massiv» Pyroartikel abgebrannt

Augenzeugen berichten weiter von gefährlichen Szenen mit Pyrotechnik. Mitten in der Menge seien Pyros gezündet worden, was zu einer reflexartigen Fluchtbewegung geführt habe. Die Polizei bestätigt dies auf Anfrage: «In der Tat wurden massiv Pyroartikel abgebrannt.»

Grundsätzlich sei das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen verboten und in der Menschenmenge gefährlich. Mediensprecher Christian Bertschi schreibt:

«Wir sind froh, dass sich beim Abbrennen von Pyro niemand verletzt hat.»

Einzelne Anwesenden berichten, dass die Polizei nur wenig präsent war. Bertschi sagt auf Anfrage nicht, wie viel Personal zugegen war: «Die Luzerner Polizei war im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit einem adäquaten Aufgebot mit uniformierten und zivilen Mitarbeitenden vor Ort.»

Polizei wollte Ausschreitungen verhindern

Bei der Lagebeurteilung stelle sich für die Polizei nicht die Frage nach der Anzahl von Personal, sondern nach den Auswirkungen einer möglichen Auflösung. «Für die Luzerner Polizei stand im Zentrum, dass keine Reaktionen provoziert würden, die zu Ausschreitungen und allenfalls zu Sachschäden oder zu verletzten Personen hätten führen können; zumal die Feier friedlich war und an der Feier auch viele Familien mit Kindern mit dabei waren», so Christian Bertschi.

Es sei zu vereinzelten Auseinandersetzungen gekommen, bei denen die Polizei rasch interveniert habe, fährt Bertschi fort. In ihrer Gesamtheit sei die Feier friedlich verlaufen. Auch auf die Frage, wie viele Einsätze der Rettungsdienst leisten musste, gibt die Polizei keine konkrete Zahl an. «Es gab wenige Einsätze des Rettungsdienstes, zum Beispiel zur Behandlung einer Schnittwunde oder zur Betreuung einer alkoholisierten Person», so Bertschi.

Und weshalb hat die Luzerner Polizei die Bildung der Menschenmenge nicht im Vorfeld verhindert, wie das an der Fasnacht gehandhabt wurde? Bertschi erläutert:

«Die Polizei hatte keine Kenntnisse, wo sich allenfalls die Fans treffen würden.»

Bereits mehrere Stunden vor dem Spiel hätten sich rund 500 FCL-Fans bei der Zone 5 versammelt, bevor sie sich dann zum Vögeligärtli verschoben, wo sie ein Public Viewing einrichteten. In Absprache mit der Stadt Luzern, Stadtraum und Veranstaltungen, habe man darauf verzichtet, die Menge zu zerstreuen.

Stadtrat kann die Emotionen nachvollziehen



Die Stadt Luzern bezeichnete eine offizielle, öffentliche Cupfeier im Vorfeld als nicht bewilligungsfähig. Stadtpräsident Beat Züsli (SP) hatte an die «Vernunft und Eigenverantwortung» der FCL-Fans appelliert. Im Nachhinein sagt Züsli:

«Dass sich die jubelnden Fans nicht an die geltenden Vorschriften gehalten haben, ist für den Stadtrat schade. Gleichzeitig ist dem Stadtrat bewusst, dass in solchen Momenten die Emotionen überwiegen.»

Das sei auch der Grund, weshalb sich Stadt und Polizei dafür entschieden hätten, verhältnismässig vorzugehen. Die Polizei habe die Nichteinhaltung der Covid-Massnahmen in Absprache mit der Stadt toleriert. «Gemäss unserer Einschätzung war dies aus Gründen der Verhältnismässigkeit und der Sicherheit nicht anders möglich», so Züsli.

Zur fehlenden Infrastruktur etwa beim Vögeligärtli sagt Züsli, dass das eine bewusste Entscheidung war. «Wir wollten keine Anreize für öffentliche Feiern schaffen.»

10 bis 12 Tonnen Abfall



Zum Littering sagt Züsli, dass sich die hauptsächliche Verschmutzung auf die Achse Bahnhof-Zentralstrasse-Vögeligärtli konzentrierte – und von da durch die Neustadt in Richtung Allmend. Der liegengelassene Abfall, hauptsächlich Flaschen, Dosen, Plastikabfälle und Pet habe einen Reinigungsaufwand von rund 100 Personalstunden verursacht. Mehrere Reinigungsmaschinen und diverse grössere und kleinere Fahrzeuge standen im Einsatz.

«Es mussten zwischen 10 und 12 Tonnen Abfall von den Strassen, Trottoirs und Plätzen entfernt werden», so Züsli. Das entspreche etwas mehr als einem vollen Güselwagen.