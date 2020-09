Schwerpunkt Namensdiskussion bei der CVP – sind die Zentralschweizer Exponenten bereit, loszulassen? Die CVP will sich einen neuen Namen geben: «Die Mitte». Ein expliziter Bezug zum Christentum würde dadurch künftig fehlen. Was bedeutet das für die Partei im Kanton Luzern, wo die CVP ihre Wurzeln hat und für die anderen Zentralschweizer Kantone? Dominik Weingartner 12.09.2020, 05.00 Uhr

Die CVP will aufbrechen. Ein neuer Name soll her. Der alte Zopf, das «C», soll abgeschnitten werden. Das jedenfalls schlägt die nationale Parteileitung vor. Sie will die CVP in «Die Mitte» umtaufen. Über die Partei ist viel Spott gegossen worden in den vergangenen Tagen. Einfallslos, nichtssagend, ja gar profillos sei der neue Name, heisst es allenthalben. Dabei scheint offensichtlich: Das «C» ist in einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft ein bisschen aus der Zeit gefallen. Will die Partei neue und vor allem jüngere und urbanere Schichten ansprechen, könnte das «C» ein Hindernis darstellen.

Doch wie ist die Lage im Kanton Luzern? Hier stellte sie bis in 1991 die absolute Mehrheit im Kantonsparlament. Bis heute ist die CVP die klar stärkste politische Kraft im Kanton. Und hier hat die Partei ihre Wurzeln. Im Jahr 1840 wurde die sogenannte Ruswiler Erklärung von Katholiken um den Bauernführer Josef Leu im Gasthaus Rössli in Ruswil verfasst. Aus dem daraus entstandenen Ruswiler Verein entwickelte sich später eine Partei, die wir heute als CVP kennen.

Das Bekenntnis zum Katholizismus war während des Kulturkampfes im 19. Jahrhundert von enormer Bedeutung. Und auch bei der letzten Umbenennung der Partei in CVP im Jahr 1970 hat man sich explizit für den Bezug zum Christentum entschieden.

«Wie eine FDP ohne ‹F› oder eine SP ohne ‹S›»

«Eine CVP ohne C ist etwa so, wie wenn die FDP das ‹F› oder die SP das ‹S› streichen würde», sagt der ehemalige Luzerner CVP-Nationalrat Pius Segmüller. Er ist gegen die Umbenennung der Partei und die damit verbundene Abkehr vom Bezug zum Christentum. «Bislang waren wir eine Partei, welche die christlichen Werte hochgehalten hat», sagt der 68-Jährige, der zwischen 2007 und 2011 in Bern politisierte. Für den vorgeschlagenen neuen Namen hat der ehemalige Kommandant der Schweizergarde nicht viel übrig.

«‹Die Mitte› ist ein profilloser Name. Er beinhaltet keine Aussage, wofür die Partei steht.»

Mit seiner Kritik ist Segmüller jedoch weitgehend alleine. So sagt etwa der ehemalige Nationalrat Ruedi Lustenberger: «Ich unterstütze die nationale Parteileitung in ihrem Vorhaben.» Beim Romooser, der zwischen 1999 und 2014 im Nationalrat sass und eher den konservativen Parteiflügel vertritt, hat ein Sinneswandel stattgefunden. «Hätten Sie mich vor sechs, sieben Jahren gefragt, hätte ich das ‹C› verteidigt», so der heute 70-Jährige. «Die katholisch-konservative Partei hat ihren damals historischen Auftrag, die Integration der Katholiken in den neuen Bundesstaat von 1848, spätestens mit der Abschaffung des Bistumsartikels 2001 definitiv erfüllt. Darum ist ein Namenswechsel jetzt legitim», findet er.

Für Lustenberger steht die Stärke der Partei im Zentrum: «Das momentane Parteienspektrum ist dermassen polarisiert, dass es eine starke Mittepartei dringend braucht. Wenn der staatspolitische Preis dafür ist, das ‹C› aufzugeben, wehre ich mich nicht mehr dagegen.» Die vermeintlich verbesserte Wählbarkeit lässt Pius Segmüller nicht gelten: «Neue Wählergruppen anzusprechen, ist für mich kein Argument. Man muss seinen Werten treu bleiben. Quantität ist nicht so wichtig wie Qualität.» Die Luzerner CVP sei vor allem auf dem Land stark, sagt er. «Dort sind die christlichen Werte noch stärker verwurzelt.»

Elias Meier ist noch bis November Präsident der Jungen CVP Kanton Luzern. Seit Anfang September ist der 29-Jährige zudem Gemeinderat in Oberkirch. Meier sagt zum neuen Namen:

«Es ist sehr gut, dass man mutig ist und einen Schritt in die Zukunft macht.»

Das «C» habe bei den Jungen eher einen schweren Stand, sagt er. «Das haben wir bei der Kandidatensuche für die Kantonsratswahlen gemerkt.» Mehrfach habe er zu hören bekommen, dass sich Leute wegen des «C»’s nicht für die Partei engagieren wollten. «Viele sagten auch, wegen des ‹C›’s könnten sie uns nicht wählen.» Die Mitte hingegen spreche ein breites Spektrum an. Dennoch sagt er: «‹Die Mitte› lässt auf den ersten Blick keine Position oder Haltung erkennen. Das kann, aber muss nicht hinderlich sein. Aber ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal hätte man mit einem anderen Namen stärker gehabt.»

Für Karin Stadelmann, Präsidentin der CVP Stadt Luzern, zeigt der Name «Die Mitte» gut, wofür die Partei «schon immer stand und steht: Wir sind lösungsorientiert und ausgewogen». Sowieso sei in einem ersten Schritt wichtig, die Diskussion überhaupt zu führen, sagt die 35-Jährige. «Für mich sind die christlichen Werte eine Grundhaltung, die ist nicht weg, wenn das ‹C› nicht mehr im Namen steht», so Stadelmann.

Steht das «C» im Zentrum der Politik?

Und was ist mit der Basis? Ist der Bezug zum Christentum tatsächlich irrelevant geworden? Pius Segmüller sagt: «Ich glaube, im Kanton Luzern spielt das ‹C› bei der Basis noch eine Rolle.» Auch Elias Meier räumt ein: «Leute, die seit 50 Jahren CVP wählen, hängen sehr stark am Namen. Das merkt man bei Gesprächen. Man wird mit dem neuen Namen sicher auch Leute vor den Kopf stossen.» Karin Stadelmann sagt, sie nehme bei der Bewertung der «C»-Frage keine Unterschiede zwischen Stadt und Land wahr: «Es gibt auch auf dem Land Leute, die dem ‹C› gegenüber kritisch eingestellt sind.»

Für Segmüller geht es beim Namen aber um mehr als Marketing. «Als ich Nationalrat war, hat man sich an den christlichen Werten orientiert. Etwa im sozialen Bereich, bei der Einwanderungsfrage oder bei der Entwicklungshilfe», sagt er. «In den Fraktionssitzungen, aber auch im Plenum, hat man auf das Christliche Bezug genommen. Zwar nicht häufig, aber es kam vor», so Segmüller, der mit dem Namen «CVP-Mitte» als Kompromiss hätte leben können.

«Bei uns Jungen ist Religion und Katholizismus in der Politik nicht so zentral», sagt hingegen Elias Meier. Er sei nicht wegen des «C» in die Partei eingetreten. «Religion und Glauben sollten kein plakatives Aushängeschild sein, sondern ein Wertegerüst für unsere Politik», sagt Meier. «Es geht um Inhalte, nicht um den Parteinamen.»

Parteiaustritt als letzte Konsequenz

Für Ruedi Lustenberger ist klar, dass er bei der Urabstimmung für die Namensänderung stimmen wird. «Als 70-Jähriger sollte man die Jungen unterstützen und nicht bremsen», so der ehemalige Nationalrat. Bleibt die Frage, ob sich auch die kantonale CVP dereinst einen neuen Namen geben wird. Bis 2025 sollen sich die Kantonalsektionen laut Parteipräsident Gerhard Pfister entscheiden. Theoretisch wäre eine Luzerner CVP innerhalb einer nationalen Partei «Die Mitte» möglich. Der Luzerner Parteipräsident Christian Ineichen will sich zurzeit noch nicht zu dieser Frage äussern. Im Sinne der Unverwechselbarkeit dürfte es jedoch wenig Argumente für unterschiedliche Namen auf nationaler und kantonaler Ebene geben.

Pius Segmüller will noch nicht prognostizieren, wie die Urabstimmung ausgeht. «Ich denke, die katholischen Kantone werden mehrheitlich für die Beibehaltung des Namens sein.» Obwohl auch Segmüller konstatiert: «Die Jungparteien sind für den Namenswechsel. Auch in meiner Generation gibt es immer mehr Leute, die mit dem christlichen Bezug nicht viel anfangen können.» Darum befürchte er, dass der neue Name durchkommt. Doch Pius Segmüller wird nicht Mitglied einer Partei «Die Mitte». «Wenn die Partei umbenannt wird, trete ich aus», sagt er.

Für Ruedi Lustenberger ist das kein Thema. Sowieso sagt er: «Ob die Partei das ‹C› hat oder nicht: Der Ruedi Lustenberger geht am Sonntag gleichwohl noch in die Kirche.»

«Das ‹C› stand uns in der politischen Arbeit hier in Nidwalden bislang nicht im Wege.» Das sagt Mario Röthlisberger, frisch gewählter Präsident der Kantonalpartei. Noch hat die Nidwaldner CVP keinen Entscheid gefällt, ob sie ihren Namen behalten will. «Das Thema wird unter den Parteimitgliedern bereits diskutiert, auf offizielle Umfragen haben wir bisher verzichtet», so Röthlisberger. Der Vorstand will das weitere Vorgehen an seiner nächsten Sitzung besprechen. Die Zeit scheint nicht zu drängen: «Wenn die Urabstimmung der CVP Schweiz über den Namenswechsel positiv ausfällt, wird die CVP Nidwalden voraussichtlich an der ersten Delegiertenversammlung 2021 über den Parteinamen entscheiden.» In den letzten Jahren hat die Partei im Landrat leicht verloren. 2010 kam sie auf 18 Sitze, heute sind es 16. Drei der sieben Regierungsräte gehören der CVP an. (ng)

Die Polparteien graben der CVP im Kanton Obwalden das Wasser ab. Im Kantonsrat hat die Partei bei den Wahlen 2018 drei Sitze verloren. Im Nationalrat gelang es ihr nicht, den Sitz des zurücktretenden Karl Vogler zu übernehmen. Muss die CVP also ihr Profil schärfen und einen Namenswechsel vollziehen? «Bei der CVP Obwalden lassen Rückmeldungen von Parteimitgliedern darauf schliessen, dass man am ‹C› festhalten will», sagt Parteipräsident Bruno von Rotz. Zudem seien die Werte und Inhalte, die eine Partei vertritt, viel wichtiger als der Name. Die Namensänderung werde aber erst noch beraten, eine Stellungnahme erfolge «zu gegebener Zeit», sagt von Rotz. Dem Präsidenten ist wichtig, dass der Entscheid basisdemokratisch gefällt wird. Er selber kenne kein Parteimitglied, das sich am ‹C› im Parteinamen gestört habe. (ng)

Die CVP Uri gehört, gemessen an der Sitzverteilung im Landrat während der letzten acht Jahre, zu den stärksten Parteien im Kanton. Im Vergleich zu den Landratswahlen 2016 konnte sie von 22 auf 25 Sitze zulegen. Im Regierungsrat sitzen während der laufenden Legislaturperiode drei CVP-Politiker – gleich viele wie in der letzten Legislatur. Der Kantonalpartei läuft’s also besser als der Mutterpartei. Was hält sie vom Namenswechsel? «Der Vorstand der CVP Uri beobachtet mit Interesse die Diskussionen um die Namensänderung. Er hat sich bis jetzt jedoch noch keine abschliessende Meinung über die geplante Namensänderung gemacht», sagt Céline Huber, Fraktionspräsidentin und Vorstandsmitglied der CVP Uri. Bislang habe weder eine Mitgliederbefragung noch eine Diskussionsrunde an einer Parteiversammlung stattgefunden. Das soll aber demnächst geschehen. (ng)

