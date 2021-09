Politik «Die Mitte» ist Pflicht: Auch die Luzerner CVP-Ortsparteien müssen ihren Namen ändern – und sie tun dies gerne Nach dem klaren Entscheid der Kantonalpartei liegt der Ball jetzt bei den Ortssektionen der CVP. Sie haben bereits damit begonnen, ihre Logos, Websites und Statuten anzupassen. Robert Knobel Jetzt kommentieren 08.09.2021, 14.56 Uhr

Die CVP Kanton Luzern ist Geschichte: Neu heisst die Partei Die Mitte Kanton Luzern. Das haben die CVP-Delegierten am Montag mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Der Entscheid hat unmittelbare Auswirkungen auf die Ortsparteien. Denn gemäss Statuten müssen diese denselben Namen tragen wie die Kantonalpartei.

An der Delegiertenversammlung in Hochdorf beschloss die Luzerner CVP die Umbenennung in Die Mitte. Bild: Pius Amrein (6. September 2021)

«Wir werden den Namenswechsel per sofort vollziehen», sagt Christian Meister. Er ist Präsident der CVP Emmen und verschickte am Mittwoch seine erste Medienmitteilung unter dem Absender «Die Mitte Emmen». Vordringlichstes Ziel sei nun, den neuen Namen in den Köpfen der Leute möglichst schnell zu verankern. «Wir wollen Vollgas geben, um in vernünftiger Zeit alle nötigen Anpassungen im Erscheinungsbild auf unseren Kommunikationskanälen und Instrumenten der Ortspartei zu vollziehen.» Christian Meister lobt zudem den «weisen Entscheid» der kantonalen CVP-Delegierten vom Montag. Auch die CVP Kriens schreibt im jüngsten «Kriens Info», die Parteileitung stelle sich «einstimmig hinter eine starke Politik der Mitte».

Jetzt müssen noch die Statuten angepasst werden

Für die Ortsparteien steht nun einiges an Arbeit bevor. So müssen Briefköpfe und Couverts ersetzt und Websites erneuert werden. Um den Namenswechsel auch formal zu vollziehen, müssen zudem die Vereinsstatuten der Ortsparteien geändert werden: Überall, wo von CVP die Rede ist, muss es nun Die Mitte heissen. In Emmen und Horw soll die formelle Anpassung der Statuten an der Generalversammlung 2022 erfolgen. Die Statuten der Mitte Ebikon sollen hingegen bereits Ende September angepasst werden, wie Co-Präsident Alex Fischer sagt. In der Stadt Luzern soll die Parteiversammlung Anfang November die Namensänderung formal bestätigen. Bei dieser Gelegenheit werde man allenfalls eine generelle Überarbeitung der Statuten ins Auge fassen, «da unsere Statuten schon etwas in die Jahre gekommen sind», wie die Stadtluzerner Mitte-Präsidentin Karin Stadelmann sagt.