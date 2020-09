Komitee gegründet: Widerstand in der Luzerner CVP gegen neuen Namen «Die Mitte» wächst Eine Gruppierung innerhalb der Luzerner CVP will die Abkehr vom «C» im Parteinamen verhindern. Bislang wagt sich allerdings nur die alte Garde aus der Deckung. Dominik Weingartner 22.09.2020, 05.00 Uhr

In der Luzerner CVP regt sich Widerstand gegen die Abkehr vom «C» und den vom nationalen Parteivorstand vorgeschlagenen neuen Namen «Die Mitte». Am kommenden Freitag will eine Gruppe von CVPlern die Öffentlichkeit über ihre Haltung informieren. In der Einladung zur Pressekonferenz heisst es: «Die CVP soll ihren Namen behalten. Ein neu gegründetes Komitee zeigt auf, warum es nichts vom Namen ‹Die Mitte› hält.»

Werden die Karten in der C-Diskussion in der CVP noch einmal neu gemischt? Keystone

Vor dem Termin am Freitag hüllt sich die Gruppe in Schweigen. Am Montag fand ein Treffen des Komitees statt, um das weitere Vorgehen zu erörtern. Welche Argumente die Gruppierung für den Erhalt des «C» ins Feld bringen wird, ist jedoch offen.

Klar ist nur: Die Mitglieder stören sich daran, dass Christian Ineichen, Präsident der Luzerner CVP, sich am vergangenen Donnerstag im Interview mit unserer Zeitung für den neuen Namen und die damit verbundene Fusion mit der BDP ausgesprochen hat. Der Marbacher mit durchaus konservativem Profil stellte sich damit hinter den nationalen Parteichef Gerhard Pfister, der mit neuem Auftritt neue Wähler gewinnen will.

Beeinflusst der Parteichef die Abstimmung?

Die Aussagen von Ineichen kamen tatsächlich zu einem heiklen Zeitpunkt. Ab dieser Woche erhalten rund 14000 Luzerner CVP-Mitglieder die Abstimmungsunterlagen für die Urabstimmung, mit der über die neue Ausrichtung der CVP entschieden wird. Der Vorwurf, der noch nicht öffentlich geäussert werden will, lautet, dass Ineichen mit seiner Positionierung die Entscheidung der CVP-Mitglieder beeinflusst.

Es ist das erste Mal, dass die Partei eine interne Abstimmung durchführt, die Erfahrungen damit sind entsprechend nicht vorhanden. Und es geht um ein sehr emotionales Thema, um Werte und Traditionen. Die Diskussionen in der Basis werden seit der Bekanntgabe des Pfister-Vorschlags vor rund zwei Wochen intensiv geführt. Viele tun sich schwer mit dem Verlust des «C», das gerade im katholisch geprägten Kanton Luzern eine identitätsstiftende Funktion hat.

Aktive Amtsträger halten sich bedeckt

Die Mitglieder des Luzerner Komitees für den Erhalt des «C» sind weitgehend unbekannt. Die bekannten Kritiker der Neuausrichtung der Partei, die sich aus der Deckung gewagt haben, sind allesamt Teil der alten Garde der Partei. Aktive Amtsträger gehören bislang nicht dazu. Verschickt wurde die Einladung der Pressekonferenz vom prominenten Luzerner Lokalpolitiker Albert Schwarzenbach.

Der Stadtluzerner Politiker Albert Schwarzenbach.

Der 67-Jährige präsidierte bis Anfang September den Grossen Stadtrat und sass 13 Jahre lang im Stadtparlament. Dieses hat der umtriebige Inhaber einer Kommunikationsagentur mittlerweile verlassen. Spannend an der Personalie Schwarzenbach ist in Zusammenhang mit der C-Diskussion, dass er eher dem linksliberalen Flügel der Partei angehört und aus Bern stammt.

Ein weiteres Mitglied des Komitees dürfte der ehemalige Nationalrat und Kommandant der päpstlichen Schweizergarde Pius Segmüller sein.

Alt Nationalrat Pius Segmüller.

Der 68-Jährige hat gegenüber unserer Zeitung bereits zweimal klargestellt, dass er im Falle eines Namenswechsels aus der CVP austreten wird. Segmüller, der zwischen 2007 und 2011 in Bern politisierte, kritisiert den Namen «Die Mitte» als «profillos» und will, dass die CVP auch in Zukunft die christlichen Werte hochhält.

«Identität der Partei wird geopfert»

Ein weiterer CVP-Exponent, der sich pointiert äussert, ist Anton F. Steffen. Der Stadtluzerner war 1994 Grossratspräsident und hat vergangene Woche einen offenen Brief veröffentlicht, in dem er sich mit deutlichen Worten gegen den Namenswechsel ausspricht. Die CVP brauche einen klaren eigenen Positionsbezug, der auch im Parteinamen ablesbar sei. «Es wäre beschämend, wenn sich die CVP wegen des ‹C› schämt», so Steffen. Und: «Wir lassen uns von ‹Bern› nicht vorschreiben, was wir zu denken haben. Unsere Partei ohne ‹C›? Nein danke, ohne mich!»

Der ehemalige Ruswiler Grossrat und Fraktionschef Walter Moser schreibt in einem Leserbrief, die Parteispitze sei für den «utopischen Traum eines zusätzlichen Bundesratssitzes bereit, die Identität der Partei zu opfern». Es sei bedauerlich, dass viele Parteiexponenten nicht den Mut hätten, sich zum «C» zu bekennen.