CVP Stadt Luzern setzt sich für eine «Mini-Määs» ein Ein Herbst ohne «Lozärner Määs» – das geht nicht, befindet die CVP der Stadt Luzern und fordert den Stadtrat auf, die Idee einer «Mini Määs» zu prüfen. 24.08.2020, 16.32 Uhr

Die beliebte Lozärner Määs soll auch dieses Jahr stattfinden, findet die CVP Stadt Luzern. Wenn auch in einem kleineren Rahmen.

Bild: Eveline Beerkircher

(zim) Die «Lozärner Määs» kann dieses Jahr aufgrund der Coronakrise nicht durchgeführt werden. Zu gross wäre der Aufwand, um die Sicherheits- und Schutzvorschriften umsetzen zu können. Für die CVP der Stadt Luzern ist dies jedoch kein Grund, ganz auf die Määs zu verzichten. Wie die Partei am Montag mitteilte, «müssen in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten müssen kreative Ideen auf den Tisch und es muss in Alternativen gedacht werden».