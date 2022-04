Die Luzerner Polizei klärt über Cybercrime auf

Cybercrime Luzerner Polizei klärt auf: Darum sind Esel, Fischer und Chefs im Internet gefährlich Wirtschaftskriminalität kommt im Internet am häufigsten vor. Doch dieses Verbrechen hat viele Gesichter, wie ein Blick in die Kriminalstatistik der Luzerner Polizei zeigt. Der Kripo-Chef erklärt, wie Sie sich schützen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Beim Eingeben von Kreditkartendaten auf Websites ist Vorsicht geboten. Bild: Getty

Der Kanton Luzern hat Grenzen, das Internet nicht. Das macht es für die Polizei schwierig, die Bevölkerung zu schützen. 1159 Straftaten im Bereich Internetkriminalität hat die Luzerner Polizei letztes Jahr registriert und gut einen Fünftel davon aufgeklärt. Rund 300 Fälle konnten wegen fehlender Ressourcen noch nicht bearbeitet werden, wie Kripo-Chef Jürg Wobmann kürzlich erklärte. Mit 1086 Straftaten ist die Wirtschaftskriminalität mit Abstand die häufigste Form. Dabei machen Fälle aus «traditionellen» Unterkategorien wie Hacking nur einen Bruchteil aus. Der Luzerner Polizei sind vom letzten Jahr gerade einmal 23 Fälle bekannt, in denen gewaltsam in ein EDV-System eingedrungen wurde, und 31 Fälle, in denen dies mittels fremden Zugangsdaten geschah.

Häufiger vor kommt Phishing. Das Wort setzt sich aus den englischen Begriffen Password, Harvesting (Ernten) und Fishing zusammen und beschreibt die Technik eines Täters, an vertrauliche Daten von ahnungslosen Internetnutzerinnen und -nutzern zu kommen. Die «Fischer» verschicken zum Beispiel E-Mails mit Links, die zu gefälschten Websites von Energieversorgern, Banken oder anderen Dienstleistern führen und die Angabe privater Daten und Bankverbindungen fordern. 113 Straftaten sind den Luzerner Ermittlern in diesem Bereich aufgefallen; 2020 waren es gerade einmal 10.

Ware nicht bezahlt oder Drittanbieter ins Spiel gebracht

Bei der Mehrheit der Cyber-Wirtschaftsdelikte handelt es sich um Betrugsfälle. Deren 798 hat die Luzerner Polizei letztes Jahr erfasst. Und dabei erstmals genauer hingeschaut: 12 Unterkategorien listet die aktuelle Kriminalstatistik auf. Mit 256 respektive 257 Fällen kommen das Nichtbezahlen von Ware auf Kleinanzeigeplattformen und der Missbrauch von Onlinezahlungssystemen, Wertkarten oder einer fremden Identität am häufigsten vor. Dazu sagt Kripo-Chef Jürg Wobmann auf Anfrage, dass die Geschädigten oftmals über Internetplattformen Gebrauchsgegenstände für die Küche, Computer oder auch Handys zum Verkauf angeboten haben.

Jürg Wobmann. Bild: Corinne Glanzmann

«Die Betrüger melden sich als Interessenten und geben an, die Zahlung über einen Drittanbieter abwickeln zu wollen. Zu diesem Zweck wird dem Verkäufer ein Link zugestellt, bei welchem er persönliche Daten, wie beispielsweise Kreditkartendaten angeben muss.»

Die Polizei rät deshalb Folgendes:

Klicken Sie nie auf Links in SMS oder E-Mails und nutzen Sie jeweils nur die offiziellen Kontaktangaben beziehungsweise Websites, wenn Sie bezüglich des Betreibers keine 100-prozentige Sicherheit haben.

Geben Sie nie Ihre Kreditkartendaten auf Websites ein, wenn Sie bezüglich des Betreibers keine 100-prozentige Sicherheit haben.

Geben Sie niemals Verifizierungscodes auf Websites ein, wenn Sie bezüglich des Betreibers keine 100-prozentige Sicherheit haben.

Vorsicht geboten ist aber auch, was das Vorauszahlen von Waren betrifft, die online angeboten werden. Jürg Wobmann:

«Die Betrüge auf Kleinanzeigeplattformen durch Nichtliefern der bestellten Ware wachsen von den Fallzahlen her am stärksten.»

Aber auch Personen, die keine Waren anbieten oder kaufen wollen, können gefährlich sein. Nämlich dann, wenn sie in Anzeigen auf Onlineplattformen oder in sozialen Medien viel Geld für wenig Aufwand versprechen. Der Aufwand beschränkt sich tatsächlich nur darauf, über eigene Bankkonten Gelder zu empfangen, abzuheben und diese per Post, mit Hilfe eines Geldtransferservices oder immer häufiger auch als Kryptowährung ins Ausland weiterzuleiten. Die gutgläubigen Nutzerinnen und Nutzer werden so zu Money-Mules, also Geldeseln – und machen sich der Geldwäscherei strafbar. 25 solcher Fälle hat die Luzerner Polizei letztes Jahr registriert, 7 mehr als im Vorjahr.

Vorsicht vor Angeboten über lukrative Anlagen

Welche Betrugsart am häufigsten vorkommt und welche am meisten wächst, ist nun klar. Schwieriger ist die Frage nach der Betrugsart mit dem höchsten Schadenspotenzial. Darüber wird laut dem Luzerner Kripo-Chef Jürg Wobmann keine Statistik geführt.

«Gemäss unserer Einschätzung dürften die Deliktsbeträge im Bereich Anlagebetrug, Cyberbetrug CEO/BEC und auch im Bereich von Romance Scam am höchsten sein.»

Beim Anlagebetrug werden Personen mit vermeintlich lukrativen Finanzanlagen geködert. Betrügerinnen und Betrüger richten dafür eigene digitale Handelsplattformen ein, die auf den ersten Blick seriös und professionell wirken, aber nur dem Zweck dienen, die Nutzenden finanziell zu erleichtern.

58 Fälle von Anlagebetrug hat die Luzerner Polizei letztes Jahr registriert – und keinen davon aufgeklärt. Dazu sagt Wobmann: «Ermittlungen haben gezeigt, dass die Täterschaft in professionell organisierten Strukturen vorgeht. Die Banden operieren hauptsächlich aus Osteuropa und Asien.» Sie würden ihre betrügerischen Plattformen oder Websites in verschiedenen Ländern betreiben, regelmässig die Standorte ihrer Infrastruktur wechseln und die Spuren über Internet-Anonymisierungsdienste verschleiern. Die Geschädigten überweisen die Gelder auf Bankkonti von Briefkastenfirmen oder von Money-Mules ins Ausland, wo die Vermögenswerte umgehend abgehoben, weiter transferiert oder in Kryptowährungen getauscht werden.

Der hohe Auslandsbezug dieser Delikte erschwert laut dem Kripo-Chef die Aufklärung stark:

«Die Kriminellen können fast von jedem Ort der Erde mit Internetanschluss Betrugstaten in der Schweiz initiieren.»

Die Täterschaft profitiere davon, dass viele Dienste im Internet anonym genutzt werden können. Zudem würden die kriminellen Aktivitäten oft in Länder verlegt, mit welchen sich eine Zusammenarbeit auf dem Rechtshilfeweg schwierig gestaltet. «Entsprechende internationale Anfragen werden teilweise erst nach mehreren Monaten beantwortet.» In der Zwischenzeit hätten die Banden meist schon längst ihre Verbindungen zur ursprünglichen Plattform abgebrochen und seien wieder mit einem neuen Angebot auf Kundenfang.

Wenn der Chef die Finanzabteilung zur Zahlung anweist

Von CEO-Betrug ist die Rede, wenn Kriminelle sich als Unternehmensleitung oder Mitglied der Geschäftsleitung ausgeben und Mitarbeitende in der Finanzabteilung des Unternehmens per E-Mail anweisen, eine Zahlung auf das Konto der Kriminellen zu tätigen. Beim BEC-Betrug werden bereits versendete Rechnungen mit geänderter IBAN-Nummer nochmals versendet oder es wird generell darauf hingewiesen, für zukünftige Zahlungen ein anderes Konto zu benutzen. 17 Fälle von CEO- und BEC-Betrug hat die Luzerner Polizei letztes Jahr registriert, davon knapp 6 Prozent aufgeklärt.

Die Luzerner Polizei wird also in den kommenden Jahren noch stärker gefordert sein, um Internetkriminelle zu überführen. Immerhin will der Regierungsrat in den nächsten Jahren mehr Geld dafür bereitstellen. Schon dieses Jahr soll das Team der Cybercrimebekämpfung ausgebaut werden. Die Anforderungen an das Personal sind hoch, wie Kripo-Chef Jürg Wobmann ausführt. Gesucht würden Polizeiangehörige mit mehrjähriger Erfahrung, welche schon Erfahrungen in Cybercrimeermittlungen sammeln konnten und ein hohes Interesse sowie viel Fachwissen an der Arbeit mit digitalen Medien und Spuren mitbringen. Ständige Aus- und Weiterbildung sei in diesem Bereich ein Muss. Fachwissen werde in internen Ausbildungen weitervermittelt sowie an spezialisierten externen Weiterbildungsangeboten erworben.

