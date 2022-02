Luzerner Architekten gewinnen Schulhaus-Wettbewerb in Zürich

Dachterrasse als Merkmal Luzerner Architekten gewinnen Wettbewerb für ungewöhnliches Zürcher Schulhaus Bei Neubauten in Luzern kommen regelmässig Zürcher Architekten zum Zug. Der umgekehrte Fall ist hingegen selten. Doch nun hat das Luzerner «Büro Konstrukt» in Zürich einen grossen Auftrag geangelt. Roman Hodel Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Als es noch keine Autobahn gab, kam man auf dem Weg von Luzern nach Zürich am Industriegebiet Manegg in Zürich-Leimbach vorbei. Wo einst Papier produziert wurde, eingekeilt zwischen Sihl und Autobahn, entsteht derzeit ein neues Stück Stadt. Gleich zwei neue Schulhäuser sind nötig. Eines davon, das Sekundarschulhaus Höckler, wird von den Architekten «Büro Konstrukt» aus Luzern entworfen.

Sie haben den Wettbewerb mit ihrem Projekt «Willkommen an Bord» kürzlich für sich entschieden. Die Stadt Zürich rechnet mit Erstellungskosten von 77 Millionen Franken.

So soll das Schulhaus in Zürich dereinst aussehen. Gut sichtbar ist das mit einer Wendeltreppe erschlossene Dachgeschoss. Visualisierung: ArtfactoryLab, Paris FR

Dass ein Luzerner Büro in Zürich einen Wettbewerb der öffentlichen Hand gewinnt, kommt nicht alle Tage vor. Viel häufiger ist der umgekehrte Fall: So wurde das neue Staffeln-Schulhaus in Reussbühl von Zürchern entworfen. Auch bei der Erweiterung des Moosmatt-Schulhauses und beim Hochhaus-Projekt am Pilatusplatz haben Zürcher Büros beim Wettbewerb obsiegt. Das ist wenig erstaunlich, da es in Zürich aufgrund der Grösse sowie dank der ETH sehr viele Architekturbüros gibt. Entsprechend viele buhlen um Aufträge und strecken ihre Fühler ins ganze Land aus – auch nach Luzern. Umso erfreuter ist man beim Luzerner «Büro Konstrukt» über den Erfolg in Zürich. Die Inhaber Simon Businger, Fabian Kaufmann und Samuel Sieber sagen:

«Wir stellen befriedigt fest, dass wir in einem sehr auf Wettbewerb getrimmten Umfeld bestehen können – das ist ein schönes Zeichen für unsere Mitarbeitenden.»

Sportplätze und Garten auf der Dachterrasse

Die Aufgabe war delikat: Auf einem 250 Meter langen, schmalen Areal, umgeben von Hauptstrasse, Autobahnbrücken und S-Bahn mussten die Planer Räume schaffen für 18 Schulklassen; mit allem, was zu einer Schule gehört. Es konnte nur in die Vertikale gehen. Schwimm- und Sporthallen sind halbunterirdisch angeordnet, darüber folgen fünf Obergeschosse. Auf dem Dach befinden sich Schulküche, Mehrzwecksaal sowie eine riesige Terrasse mit Garten und zwei Allwetter-Sportplätzen. Der laut Sieber «spannende Aussenbereich» ist über eine Treppe erschlossen und auch ausserhalb der Unterrichtszeiten für das ganze Quartier zugänglich.

Das Dachgeschoss ist auch eine Terrasse mit Sportplätzen. Visualisierung: ArtfactoryLab, Paris FR

Es ist kein Zufall, dass das ebenfalls neu geplante Primarschulhaus nebenan über eine ähnlich genutzte Dachterrasse verfügen wird. Sieber sagt: «Dies ist dem Verdichten geschuldet – wenn im Wettbewerb auf einem überschaubar grossen Areal gleichzeitig grosszügige Aussenräume als Ziel vorgegeben sind, dann bleibt hierfür am Ende die attraktiv nutzbare Dachfläche übrig.»

Vor 40 Jahren wäre der Bau einer Schule zu gefährlich gewesen

Besonders anspruchsvoll war der Umgang mit der Lärmbelastung und der Störfallvorsorge, gemeint sind allfällige Unfälle mit Gefahrengütern auf der Strasse. Entsprechend dienen die als Garderoben oder Pausenbereiche vielfältig nutzbaren Korridore zur Strasse hin als Puffer. «Vor 40 Jahren wäre man der Ansicht gewesen, dass an einem solch belasteten Ort keine Schule gebaut werden kann», sagt Businger und fügt an: «Selbst heute äusserte die Politik zunächst Skepsis, nun sind sie aber sehr erfreut über die aufgezeigte Lösung.» Das Gebäude wird in Beton-Holz-Hybridbauweise erstellt und in Teilbereichen soll sogar Material von rückgebauten Hallen verwendet werden.

Die abwechslungsreich gestalteten Laubengänge dienen als Lärmpuffer zur Allmendstrasse hin. Visualisierung: ArtfactoryLab, Paris FR

«Büro Konstrukt» existiert seit 13 Jahren. Es nimmt immer wieder an (offenen) und im Übrigen anonym durchgeführten Wettbewerben teil. «Wettbewerb bedeutet Konkurrenz», sagt Sieber und ergänzt: «Dem wollen wir uns stellen und uns an solchen Aufträgen messen.»

Hunderte Stunden von Arbeit – oftmals vergeblich

Eine Wettbewerbsteilnahme verschlinge Hunderte Stunden Arbeit. Ziemlich viel, wenn der Pokal am Ende woanders landet. Risiko, das dazugehört. Dies wissen die Inhaber vom «Büro Konstrukt» nur zu gut: 2020 schaffte es ihr Vorschlag für ein neues Schulhaus am Borrweg ebenfalls in Zürich «nur» auf den 2. Rang. «Es zeigte sich aber, dass unsere Ideen Anklang finden, was uns zur Teilnahme am Höckler-Wettbewerb motiviert hat.»

Mit Schulgebäuden kennt sich das Luzerner Büro ohnehin bestens aus: Der 2020 bezogene Neubau der Musikhochschule in Kriens trägt die Handschrift von «Büro Konstrukt», genauso wie der 2019 fertiggestellte Neubau der Hochschule Luzern – Informatik und Wirtschaft in Rotkreuz.

