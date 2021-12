Dagmersellen Ab Neujahr führt Nico Willimann den Familienbetrieb in sechster Generation weiter Die Metzgerei am Kreisel in Dagmersellen existiert seit bald 165 Jahren. Der bisherige Chef Hugo Willimann tritt zurück – aber vorerst nur in die zweite Reihe. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Hugo Willimann mit Sohn Nico Willimann, dem neuen Geschäftsführer. Bild: Manuela Jans-Koch (Dagmersellen, 18. Dezember 2021)

Zwei Stichworte sind untrennbar mit der Traditionsmetzgerei Willimann verbunden: Wurst-O-Mat und Dagmersellerli. Der Automat vor dem Fachgeschäft am Rössli-Kreisel in Dagmersellen spendet hungrigen Zeitgenossen seit vielen Jahren Bratwürste, Dagmersellerli, Grillspezialitäten, und über den Winter sogar Tischgrill und Fondue von der Chäshütte Dagmersellen. Bezogen kann die Ware rund um die Uhr werden, bezahlt wird mit Karte oder Twint.

«Inspiriert dazu hat uns ein Blumenautomat in Frauenfeld. Weil die Blumen darin ebenfalls gekühlt werden mussten, war unsere Überlegung, dass dieses Konzept auch mit Fleisch funktionieren müsste», schildert Hugo Willimann, wie die Idee vor 30 Jahren entstand.

Ein Stück Heimat aus dem Automaten

Der Automat ist noch immer in Betrieb. Gerade auch Heimweh-Dagmerseller legen gemäss Willimann oft einen kleinen Umweg von der Autobahn aus ein und machen einen Stopp, um sich ein Stück Heimat zu kaufen. Noch bekannter als das Gerät, das auch ausserhalb der Luzerner Ladenöffnungszeiten liefert, sind aber die Schweinswürstli mit dem Namen des Produktionsstandortes.

Die Dagmersellerli sind nämlich weit bis über die Kantonsgrenzen bekannt, allerdings teilweise unter anderem Namen. Im Iglu-Dorf auf der Skipiste unterhalb des Gornergrats ob Zermatt zum Beispiel heissen sie Luzernerli. «Zu verdanken ist dies Reto Gilli aus Geuensee, der dort erster Iglu-Dorf-Betreiber war. Wir diskutierten an der Bar, wie man das schlanke rassige Würstli nennen sollte. Denn bis man einem Walliser erklärt hat, was ein Dagmersellerli sein sollte, hat er den Begriff Luzernerli längst eingeordnet. Auf jeden Fall bleibt die Marke jenseits unserer Region besser in den Köpfen der Leute. Aber das Produkt ist dasselbe. Wenn wir eine Charge aus dem Rauch nehmen, ist noch nicht klar, welches als Dagmersellerli und welches als Luzernerli in Umlauf gebracht wird», sagt Nico Willimann.

Älter als Bell, aber nicht so bekannt

Aber genug vorerst von Würsten und Maschinen. Hinter all den Ideen und Produkten steht seit 165 Jahren die Familie Willimann. «Unser Betrieb hat eine lange Tradition. Einen besseren Standort hätte Niklaus Willimann 1857 nicht wählen können. Die Lage am Kreisel ist hervorragend», führt Hugo Willimann ins Feld. Das Familienunternehmen sei sogar noch älter als die Firma Bell, wenn auch nicht ganz so bekannt. Wie auch immer. Der 57-jährige Geschäftsführer übergibt den Betrieb per 1. Januar 2022 an seinen Sohn Nico, der sechsten Generation Willimann.

Sohn und Vater – ein eingespieltes Team. Bild: Manuela Jans-Koch (Dagmersellen, 18. Dezember 2021)

«Ich leitete den Betrieb seit 35 Jahren und denke, es ist jetzt eine gute Zeit, an die nächste Generation zu übergeben», sagt Hugo Willimann. Nach dem Tod seines Vaters sei er als 22-jähriger Bursche eingestiegen. Damals zählte die Belegschaft rund ein Dutzend Leute. «Wir schlachteten noch selber, boten eigenen Party-Service an. Wir waren stets wie eine grosse Familie. Meistens assen wir auch an Ort und Stelle gemeinsam zu Mittag. Das Unternehmen entwickelte sich mit langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer weiter», erklärt Hugo Willimann. Als Ergänzung zu Dagmersellen eröffnete Willimann 1997 ein Fachgeschäft im Emmen Center. Inzwischen zählt das Unternehmen 50 Mitarbeitende inklusive neun Lernenden.

Er habe in all den Jahren eine schöne und gute Zeit erlebt. Dass sein Sohn den Betrieb weiterführe, sei für das Unternehmen ein Glück. Nico Willimann hat nicht nur die Handelsschule, die Lehre zum Fleischfachmann und die Meisterprüfung absolviert, sondern auch Ausbildungen in den Bereichen Unternehmensführung und Kommunikation in der Tasche. «Auf meinen Wanderjahren in mehreren kleineren und grösseren Betrieben habe ich Eindrücke und Lehren gesammelt», sagt Nico Willimann und Hugo ergänzt:

«Nico bringt nebst all den Diplomen vor allem auch die Fähigkeit zum Unternehmer mit, was nicht selbstverständlich ist. Falls Nico will, mache ich aber noch ein paar Jahre mit.»

Der Kontakt an der Front mit der Kundschaft ist für die eingefleischten Metzger nach wie vor mit das Wichtigste, um am Ball zu bleiben. Das tun sie mit Produkten aus der unmittelbaren Nachbarschaft. «Die Regionalität, welche wir zum Beispiel mit dem Schweinefleisch leben, ist einzigartig. Jedes Kotelett, jeder Schinken und jeder Speck, die über dem Ladentisch verkauft werden, sind vom Dagmerseller Reckenhof», betont Nico Willimann. Bereits seit zehn Jahren ist das Dagmerseller-Rind aus Mutterkuhhaltung im Sortiment. Die Zusammenarbeit mit sieben Dagmerseller Bauern funktioniere gemäss dem neuen Geschäftsführer hervorragend.

Zurück zum Dagmersellerli. Die Wurst entstand in den 1940er-Jahren aus einer Fehlproduktion heraus, wie Hugo Willimann verrät: «Die Metzgerburschen sollten Bratwürste herstellen und verwendeten anstelle des Kochsalzes das Pökelsalz. So probierten sie, den Schaden zu retten und erfanden unser Leaderprodukt.»

