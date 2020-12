Dagmersellen Fussgängerin bei Kollision mit Auto lebensbedrohlich verletzt Eine ist am Montag auf der Dorfstrasse in Buchs von einem Auto erfasst worden. Die Fussgängerin wurde dabei schwer verletzt. Roger Rüegger 09.12.2020, 11.22 Uhr

Auf der der Dorfstrasse im Dagmerseller Ortsteil Buchs ist am vergangenen Montag eine 79-jährige Frau bei einer Kollision mit einem Auto verletzt worden, wie die Luzerner Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Als die Fussgängerin die Strasse um etwa 17.30 Uhr überquerte, wurde sie von einem Auto erfasst, das in Richtung Wauwil fuhr.