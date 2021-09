Dagmersellen Gemeinde informiert über Projekte in Buchs 22.09.2021, 07.59 Uhr

Der Gemeinderat lädt die Bevölkerung von Buchs ein, am Informationsabend vom Donnerstag, 23. September, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Buchs teilzunehmen. Dies unter Covid-19-Schutzmassnahmen. Der Gemeinderat wird über das Wasserbauprojekt Eriswilergraben, die Deponie Hächlerenfeld, den Fahrplanentwurf 2022, den Ultrabreitbandausbau der Swisscom sowie die Basisstufe Buchs informieren. Im Anschluss werden Fragen und Anliegen aus der Bevölkerung beantwortet, heisst es in einer Mitteilung.