Dagmersellen: Hündin entwischt nach Verkehrsunfall auf Autobahn

Dagmersellen Hündin entwischt nach Verkehrsunfall und läuft auf die Autobahn Am Montag provozierten sich zwei Autofahrer auf der Autobahn A2 gegenseitig und verursachten einen Verkehrsunfall. Als die beiden Lenker ausstiegen, sprang eine Hündin auf die Strasse. Die Polizei konnte das Tier einfangen. 18.01.2022, 09.58 Uhr

Der Unfall hat sich am Montagabend, 17. Januar kurz vor 20 Uhr auf der Autobahn A2 in Dagemersellen ereignet. Zwei Autofahrer waren unterwegs in Richtung Süden und provozierten sich dabei gemäss ersten Abklärungen gegenseitig. In der Folge kollidierten die beiden Autos, wie die Luzerner Polizei am Dienstag meldete. Ein Fahrzeug kam deswegen von der Fahrbahn ab, prallte zunächst in eine Betonstützmauer und anschliessend gegen die Mittelleitplanke.