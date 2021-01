Dagmersellen Verkehrsunfall auf Fussgängerstreifen: Zwei Kinder verletzt Bei einem Verkehrsunfall wurden am Dienstagmorgen in Dagmersellen zwei Kinder angefahren und verletzt. Die Unfallursache ist unklar.

26.01.2021, 11.12 Uhr

Ein Helikopter der Alpine Air Ambulance im Einsatz. Symbolbild: Alex Spichale

(pw) Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr auf der Baselstrasse in Dagmersellen. Wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung schreibt, wurden auf einem Fussgängerstreifen zwei Kinder von einem Auto angefahren und verletzt. Ein Kind wurde vom Rettungsdienst 144 in das Spital gefahren. Das zweite Kind wurde von einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance in ein Spital geflogen.