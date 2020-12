Dagmersellen Verunfallte Fussgängerin verstorben Im Ortsteil Buchs ist am Montagabend eine 79-Jährige angefahren worden. In dieser Nacht ist sie an den Folgen verstorben. 11.12.2020, 14.32 Uhr

(zgc) Eine 79-jährige Fussgängerin, die am Montagabend in Buchs angefahren wurde, ist in der vergangenen Nacht laut Polizeiangaben an den erlittenen Verletzungen verstorben. Die Frau hatte am Montag gegen 7.30 Uhr die Buchser Dorfstrasse überquert und wurde bei einer Kollision mit einem Auto, welches in Richtung Wauwil unterwegs war, lebensbedrohlich verletzt (wir berichteten).