Dagmerseller Gemeinderat steht vor Neustart In Dagmersellen treten drei der fünf Gemeinderäte zurück. Somit kommt es innert kurzer Zeit erneut zu Rochaden. Niels Jost 21.01.2020, 05.00 Uhr

Das Gemeindehaus von Dagmersellen: Drei von fünf Gemeinderäten treten am 29. März nicht mehr zu den Wahlen an. Bild: Corinne Glanzmann (11. Oktober 2019)

Gemeindepräsident Philipp Bucher Bild: Gemeinde Dagmersellen

Aussergewöhnlich. So darf die Situation beschrieben werden, in welcher sich der Dagmerseller Gemeinderat im September dieses Jahres vorfinden wird. Denn innerhalb einer Legislatur wird sich das Gremium komplett erneuert haben. Mit Beginn der neuen Amtszeit 2020 bis 2024 im Sommer wird voraussichtlich nur eines der fünf Mitglieder noch im Rat vertreten sein, welches die aktuelle Legislatur begonnen hat.

Urs Fellmann Bild: Gemeinde Dagmersellen

Die Ausgangslage präsentiert sich wie folgt: Mit Gemeindepräsident und Kantonsrat Philipp Bucher (FDP), Bauvorsteher Urs Fellmann (CVP) und Sozialvorsteherin Susanne Hodel-Schumacher (parteilos) treten drei der fünf Gemeinderäte bei den Wahlen am 29. März nicht wieder an. Zudem ist Finanzchef Peter Kunz (CVP) erst seit einem Jahr im Amt. Der langjährigste im Rat ist damit Bildungsvorsteher Markus Riedweg (CVP) – mit gerade mal vier Jahren.

Susanne Hodel-Schumacher Bild: Gemeinde Dagmersellen

Kontinuität muss also her. Um diese wahren zu können, kandidiert Riedweg als Amtsältester für das frei werdende Gemeinderatspräsidium. Seine Chancen stehen gut. Bis dato ist der 46-Jährige der einzige Kandidat für das Amt – obwohl die FDP mit seiner Wahl das Präsidium an die CVP verlieren würde. Doch damit können die Freisinnigen leben, wie Ortsparteipräsident Céleste Godel sagt. «Wichtig ist, dass ein amtierender Gemeinderat das Präsidium übernimmt.»

Riedweg hat klare Ziele für Dagmersellen

Obschon Markus Riedweg bloss vier Jahre Erfahrung im Gemeinderat vorweisen kann, ist er politerfahren. So war er während elf Jahren Mitglied der Rechnungskommission, davon sieben Jahre als Präsident. Zudem hatte der Bildungsvorsteher das Ressort Finanzen bei den Vakanzen im Herbst 2018 und Frühjahr 2019 vorübergehenden geleitet.

Markus Riedweg Bild: Gemeinde Dagmersellen

Riedweg selber betont, dass die Kontinuität im Rat ein wichtiges Argument für seine Kandidatur für das Gemeindepräsidium gewesen sei. «Zudem habe ich aus der Bevölkerung viel Zuspruch erhalten, auch aus FDP-Kreisen», sagt der verheiratete Vater zweier schulpflichtiger Kinder. Daher sehe er auch kein Problem darin, dass das Präsidium allenfalls von der FDP zur CVP übergeht.

«In der Kommunalpolitik spielt die Parteizugehörigkeit eine untergeordnete Rolle, insbesondere in der bürgerlichen Mitte.»

Zudem sei das Präsidium vor dem amtierenden Philipp Bucher bereits in CVP-Händen gewesen.

Sollte er zum Gemeindepräsidenten gewählt werden, ist es sein Ziel, den im Wiggertal vergleichsweise tiefen Steuerfuss von 1,85 Einheiten zu halten und Dagmersellen weiterhin als Zentrumsgemeinde der Region zu positionieren. «Mit unseren Nachbargemeinden teilen wir bereits viele Dienstleistungen wie die Musikschule oder das regionale Bauamt. Diese Zusammenarbeit würde ich künftig stärken wollen.» In Aussagen wie diesen zeigt sich: Riedweg sieht sich als Macher. Der Unternehmensberater sagt denn auch: «Ich übernehme gerne Verantwortung.»

Fünf Kandidaten für vier Sitze

Während es beim Gemeindepräsidium keine Kampfwahl geben dürfte, sieht die Ausgangslage bei den vier weiteren Plätzen im Gemeinderat anders aus. Hier kandidieren zwei FDP- und drei CVP-Mitglieder. Die Freisinnigen schicken mit Karin Wettstein Rosenkranz und Sandra Sidler zwei Frauen ins Rennen. «Dies freut mich sehr», sagt Céleste Godel, «doch das Geschlecht ist für uns kein Kriterium, um für die Wahlen aufgestellt zu werden.»

Die 48-jährige Karin Wettstein Rosenkranz ist studierte Tierärztin, verheiratet und Mutter von fünf Kindern. Zudem ist sie langjähriges Mitglied der Bildungskommission. Ihre Parteikollegin, die 47-jährige Sandra Sidler-Wüest, ist verheiratet und Mutter zweier Kinder. Beruflich ist die Marketing-Expertin als selbstständige Unternehmerin tätig.

Peter Kunz Bild: Gemeinde Dagmersellen

Die CVP nominiert für die Wahlen neben dem bisherigen Finanzchef Peter Kunz zwei Neue. Eine von ihnen ist die 33-jährige Astrid Meier. Die ausgebildete Seklehrerin macht derzeit eine weitere Ausbildung zur Bauingenieurin. Von den Christdemokraten ebenso aufgestellt ist Gregor Kaufmann. Der 50-Jährige wohnt in Uffikon, ist verheiratet und Vater einer Tochter. Der gelernte Polymechaniker hat Wirtschaftsinformatik studiert, ist Präsident der örtlichen Spitex und war langjähriger Offizier und Vizekommandant bei der Feuerwehr sowie Vorstandsmitglied der CVP Dagmersellen.

Wer für die Christdemokraten schliesslich zur Wahl antritt, entscheidet sich am 29. Januar an der Nominationsversammlung. Ziel der Parteileitung sind drei Sitze im Gemeinderat. «Mit der Doppelnomination möchten wir der Bevölkerung aber eine Auswahl bieten», sagt CVP-Präsident und Kantonsrat Michael Kurmann. Die weiteren Ortsparteien, die SP und SVP, stellen keine Kandidaten zur Wahl.