Vierwaldstättersee Für 13,3 Millionen Franken revidiert: Dampfschiff Stadt Luzern ist ab 1. Mai wieder auf dem See unterwegs Bild: SGV / Armin Graessl Das SGV-Dampfschiff Stadt Luzern strahlt wieder in altem Glanz und Glamour. Es wurde erstmals in seiner über 90-jährigen Geschichte generalüberholt. Hugo Bischof 29.04.2021, 16.00 Uhr

Nach zweieinhalbjähriger Generalrevision ist es so weit. Das Dampfschiff Stadt Luzern der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) ist pünktlich zum Start des Frühlingsfahrplans ab dem 1. Mai wieder auf dem Vierwaldstättersee unterwegs. Am Donnerstagnachmittag durften Medienvertreter auf dem renovierten Schiff einen Rundgang machen.

Dampfkessel mussten ausgewechselt werden

Das Flaggschiff der SGV, das Dampfschiff Stadt Luzern, war 1928 in Betrieb genommen worden. Seither wurde es zweimal revidiert, 1954 und während den Winterhalbjahren 1985 bis 1989. Von Ende September 2018 bis Frühling 2021 wurde die «Stadt Luzern» in der Werft der Shiptec AG, einem Unternehmen der SGV-Gruppe, nun erstmals einer Generalrevision unterzogen. Die originalen Dampfkessel waren an ihrem Lebensende angelangt und mussten ausgewechselt werden. Für kulinarische Schiffserlebnisse steht nun eine moderne Küche bereit. Auch sämtliche Innenräume wurden mit neuem Mobiliar wie Teppichen, Stühlen und Tischen ausgestattet:

Bild: Denkmalpflege / Priska Ketterer

Der «Queens Salon» auf dem Oberdeck erhielt seinen Namen als Hommage an die englische Königin, die hier am 2. Mai 1980 zu Gast war. Bild: Denkmalpflege / Priska Ketterer

«Wir freuen uns sehr, dass die Generalrevision budgetkonform und pünktlich abgeschlossen werden konnte», sagte Hans-Rudolf Schurter, Verwaltungsratspräsident der SGV Holding AG, vor dem Rundgang. Die Kosten von insgesamt 13,3 Millionen Franken wurden mehrheitlich von der SGV getragen, 4 Millionen Franken trugen die Dampferfreunde Vierwaldstättersee bei. Deren Vizepräsident Werner Grossniklaus erklärte: «Es ist uns mit verschiedenen Massnahmen gelungen, seit Juni 2018 einen Grossteil dieses Beitrages zu sammeln.»

Kapitän Roger Maurer stellt das Dampfschiff Stadt Luzern vor. Video: SGV / Seya Eggler

Dampfschiff Stadt Luzern – Zahlen und Fakten Das Flaggschiff der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees wurde für rund 13 Millionen Franken generalrevidiert, in den Originalzustand zurückversetzt und unter Denkmalschutz gestellt. Hier einige Daten zur «Stadt Luzern»: Jungfernfahrt : 23. Juni 1928

: 23. Juni 1928 Länge : 63,65 Meter

: 63,65 Meter Breite : 15,2 Meter

: 15,2 Meter Gewicht leer : 416 Tonnen

: 416 Tonnen Gewicht beladen : 506 Tonnen

: 506 Tonnen Tiefgang beladen : 1,6 Meter

: 1,6 Meter Fassungskraft : 1200 Personen

: 1200 Personen Maschinenbauart : Schrägliegende Sulzer Drillings-Gleichstrom-Dampfmaschine mit Öldrucksteuerung

: Schrägliegende Sulzer Drillings-Gleichstrom-Dampfmaschine mit Öldrucksteuerung Geschwindigkeit : 25,6 km/h

: 25,6 km/h Berühmte Gäste: 1940: General Henry Guisan auf dem Weg zum Rütlirapport. 1980: Queen Elizabeth.

Zweites Dampfschiff unter Denkmalschutz

Die Denkmalpflege von Bund und Kanton Luzern beteiligte sich mit einem Beitrag von 1,1 Millionen Franken. Dadurch wird das Dampfschiff Stadt Luzern mit einem Fassungsvermögen von 1200 Personen nebst dem Dampfschiff Unterwalden das zweite Schiff der SGV, welches unter Denkmalschutz gestellt wird. «Die gesamte Dampfschiff-Flotte ist Teil unserer Kulturgeschichte und als solche im Verzeichnis der Kulturgüter von nationaler Bedeutung eingetragen», sagt die kantonale Denkmalpflegerin Cony Grünenfelder. Der kulturhistorische Wert des Salondampfers «Stadt Luzern» setze sich aus (innen)architektur-, technik-, industrie- und tourismusgeschichtlichen Komponenten zusammen.

Zahlreiche illustre Gäste haben die 90-jährige Geschichte des Dampfschiffes geprägt. Eckpfeiler dabei waren der Besuch von Queen Elizabeth II und Prinz Philipp am 2. Mai 1980,

Queen Elizabeth betritt das Dampfschiff Stadt Luzern, begleitet von Bundesrat Georges-André Chevallaz. Bild: Archiv Josef Gwerder, Meggen

oder die legendäre Fahrt am 25. April 1940 von General Henri Guisan und den Heereseinheitskommandanten im 2. Weltkrieg zum Rütli-Rapport.

General Henri Guisan auf dem Aussendeck des Dampfschiffs Stadt Luzern. Bild: Archiv Josef Gwerder, Meggen

Wer an diesem Wochenende mitfahren will, muss reservieren



Ab dem 1. Mai 2021 wird das Dampfschiff Stadt Luzern im Kursverkehr von Luzern nach Flüelen unterwegs sein. Das Schiff verlässt Luzern jeweils um 11.12 Uhr und kommt um 13.55 Uhr in Flüelen an, wo es dann wieder zurück nach Luzern fährt. Aufgrund der erwarteten erhöhten Nachfrage für die ersten Kursfahrten mit dem Dampfschiff Stadt Luzern am 1. und 2. Mai 2021 sowie der Einschränkungen durch die Corona-Schutzmassnahmen ist an diesen beiden Tagen eine Reservationspflicht erforderlich, und es gibt kein gastronomisches Angebot auf dem Schiff.

Das Dampfschiff Stadt Luzern ist zurück auf dem Vierwaldstättersee. Bild: SGV / Armin Graessl Drohnenaufnahme des Dampfschiffs Stadt Luzern, hier bei der Station Meggenhorn Bild: SGV / Seya Eggler Das Dampfschiff Stadt Luzern, bei mystischer Stimmung im Luzerner Seebecken. Bild: SGV / Thomas Biasotto Dampfschiff Stadt Luzern nach Renovation



Sobald es die Covid-19-Bestimmungen zulassen, soll es zwei neue kulinarische Schifffahrten auf dem Dampfschiff Stadt Luzern geben. Beim «Wine & Dine mit Dampf» erleben die Gäste einmal im Monat lokale Speisen inklusive Weinbegleitung. Für die Freunde der Musik findet die Fahrt «Jazz & Dine mit Dampf» im August und September statt.

Hinweis: Fahrplan und Preise auf www.lakelucerne.ch