Dampfschiff «Stadt Luzern» wieder im Wasser – Gesamtrevision geht weiter Das Flaggschiff der Flotte der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) wird seit mehr als einem Jahr für 13 Millionen Franken generalrevidiert. Die verbleibenden Arbeiten werden jetzt im Freien ausgeführt. Hugo Bischof 18.08.2020, 16.53 Uhr

Aufmerksamen Passanten ist es nicht entgangen: Das Dampfschiff «Stadt Luzern» liegt seit kurzem wieder gut sichtbar im Wasser vor der SGV-Werfthalle beim Inseliquai in Luzern. Eine Sprecherin der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) bestätigt die Einwasserung. Diese bedeute aber nicht, dass die «Stadt Luzern» schon in Kürze wieder in Betrieb genommen werde: «Die umfassende Sanierung des Schiffs geht planmässig weiter. Die verbleibenden Arbeiten werden statt in der Werfthalle jetzt draussen ausgeführt.»