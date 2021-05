Dampfspezialist «Nach 34 Jahren kennt man den Laden und weiss, wie der Karren läuft» – der Werkstattleiter der Rigi Bahnen erzählt Martin Horath ist Mechaniker und Lokführer bei den Rigi Bahnen. In seiner Freizeit fährt und flickt er Loks einer anderen Dampfbahn – und holte auch schon welche aus Vietnam zurück in die Schweiz. Aktuell arbeitet er an der Lok 7. Roger Rüegger 20.05.2021, 05.00 Uhr

Martin Horath ist der Dampfspezialist der Rigi Bahnen. Hier im Depot Goldau auf der Lok7. Bilder: Dominik Wunderli (16. April 2021)

Das alte Cincinnati-Bohrwerk wie auch die Oerlikon-Drehbank in der Werkstatt sind unverwüstlich. Die schweren Maschinen prägen das Bild des Depots in Goldau. Auch der Duft der Werkstatt dürfte sich seit Baubeginn nicht verändert haben. Das Potpourri aus Schwermetall, Maschinenöl und Kühlmittel ist für Martin Horath wie ein Lebenselixier. Der 56-jährige gelernte Mechaniker ist ein Eisenbahner durch und durch. Er hat seine Dienste bei der Rigi Bahnen AG vor 34 Jahren angetreten. «Man kennt den Laden und weiss, wie der Karren läuft», sagt er und lässt keinen Zweifel daran, dass er seinen Traumjob gefunden hat.

«Am Isebähnle hatte ich immer Freude. Ich bin praktisch in die Materie reingewachsen», sagt der Mann, dessen Vater schon Lokführer und Depotchef an diesem Ort war. Ein Besuch im Goldauer Depot ist eine Zeitreise. Die ist ohnehin Programm bei den Rigi Bahnen. Denn selbst die «neuen» Pendelzüge sind mindestens 30 Jahre alt. Aber das passt eigentlich. Horath ist einer, der sich mit Mechanik der früheren Jahre wie auch mit modernen Maschinen auskennt. Er hatte nie etwas anderes im Sinn, als genau das zu tun, was er jetzt tut. Also machte er eine vierjährige Mechaniker-Stifti. Er sagt:

«Ein Mechaniker macht fast alles. Ich scheute die schmutzigen Hände nie.»

Dampflok aus dem Jahr 1873 in acht Monaten revidiert

Das Schrauben ist seine Passion. Er und seine Mitarbeiter reparieren alles, was auf Schienen unterwegs ist. Derzeit ist es die legendäre Lok 7, die fit gemacht wird. «Dampfmaschinen sind Mechanik pur», sagt Horath, der ein Experte auf diesem Gebiet ist. Die Dampflok aus dem Jahr 1873 haben er und sein Team im Depot in Goldau während acht Monaten grösstenteils zerlegt und revidiert. Der Zeitrahmen war gegeben, am 21. Mai, also kommenden Samstag, wird die Lok zum 150-Jahr-Jubiläum der Rigi Bahnen wieder den Berg hochfahren.

Auf die Frage, ob das Zeitfenster für diese Operation ausreiche, sagte Horath in den vergangenen Monaten stets seelenruhig: «Es muss reichen!» Dies im Wissen, dass keine Überraschungen auftreten werden und auch weil er diese Maschine nicht zum ersten Mal überholt. Sie wurde 1937 ausrangiert und fand später im Verkehrshaus ihren Platz, hatte aber einige Einsätze am Berg.

Transport vom Verkehrshaus über den See nach Vitznau

Am 15. September wurde die Lok 7 über den See nach Vitznau und von dort nach Goldau transportiert.

Der Tieflader vor dem Verkehrshaus war für die Lok 7 die erste Station. Beim Lido wurde die Dampflok vor den Augen vieler Zuschauer auf das Ponton-Schiff gehoben. Die fliegende Lok 7. Auf dem Schiff war ein eingspieltes Team am Werk. Die Lok 7 der Rigi-Bahnen und im Hintergrund der Pilatus. Zuschauer auf einem Schiff auf dem Vierwaldstättersee. Die Rigi im Hintergrund – wie passend. Die Lok 7 auf dem Vierwaldstättersee auf dem Weg nach Vitznau. In Vitznau angekommen, war noch einmal fliegen angesagt. Die Landung, erneut ohne Makel. Da steht sie nun: Die Lok 7 in Vitznau.

Während dieses speziellen Transports gab uns Martin Horath ein Video-Interview:

Bei unserer Besichtigung Mitte April im Depot in Goldau waren die Arbeiten dann bereits weit vorangeschritten. «Wir dürften in zwei Wochen für Testfahrten bereit sein», sagte Horath damals.

Eine der gröberen Arbeiten war der Einbau der Kurbelwelle. Das originale Teil musste vor Jahren aus betriebstechnischen Gründen durch ein anderes Modell ersetzt werden. Der Arbeitsschritt wurde medienwirksam ausgeführt. Horath ist bei solchen Schritten immer anwesend und gibt den Medienleuten in einer Weise Auskunft, die auch für Laien verständlich ist. Obwohl er lieber im Hintergrund tätig ist und sich in Ruhe der Arbeit widmet.

Bahnen und Mechanik bewegen ihn auch in der Freizeit

Das gilt nicht nur im Job, sondern ebenso privat. Denn auch ausserhalb des Depots ist er in erster Linie Mechaniker. Selbst bei sich zu Hause in Goldau, das leicht zu finden ist: «Sunnesitig, wänn’d zum Dorf us fahrsch und i Wald ine chunsch. Det wo Altise umästaht.»

Geschätzte 200 Tonnen Ware sind auf seinem Grundstück platziert. Natürlich besteht der grösste Posten aus Eisenbahnteilen. Neben Lokomotiven lagern Schiebebühnen, Signale oder Weichen. Dazu Horath:

«Ich bin ein krankhafter Sammler

von technischen Teilen und Geräten

der Rigi Bahnen.»

Aber auch ältere Fahrzeuge, einige aus der Vorkriegszeit, sind vorhanden. Von Dampfwalzen über Motorräder und Autos bis hin zu Elektromotoren und Dampfkessel findet sich so ziemlich alles. Horath erweckt auch Geräte von anderen Leuten wieder zum Leben. Auf einen raschen Besuch haben wir verzichtet. «Ein kurzer Besuch wird nicht funktionieren. Daraus werden Stunden», warnte er.

Martin Horath scheut schmutzige Hände nicht.

Ein weiteres Hobby ist die Furka-Bahn, bei der er ebenfalls im Führerstand steht und – wer hätte es gedacht – auch in der Werkstatt als treibende Kraft geschätzt wird. Interessant ist, dass Horath dort noch länger tätig ist als bei den Rigi Bahnen, nämlich seit 1985.

Die Tätigkeit in seiner Freizeit auf der Furka ist nahezu identisch mit jener, die er im Arbeitsalltag auf den Geleisen und in der Werkstatt der Rigi Bahnen erlebt. Allerdings ist Horaths Doppelspur gar nicht so aussergewöhnlich, wie es scheint. Es sind mehrere Leute bei der Rigi Bahnen AG wie auch bei der Dampfbahn Furka-Bergstrecke tätig.

Zwar verbringen nicht alle ihr halbes Leben in und unter Loks und Wagen, aber die Begeisterung für Dampfbahnen ist doch bei etlichen Menschen in Horaths Umfeld vorhanden. Zumal sind Lokführer gern gesehene Leute. So suchen die Rigi Bahnen derzeit eine Person, die im Sommer als Lokführer agiert und im Winter als Pistenpatroulleur eingesetzt werden kann. Vielseitigkeit ist das Motto.

Von Sturm Lothar überrascht

Das ist auch der Teil, der für Horath unbezahlbar ist. Der Job stimmt zu 100 Prozent. Wer zum einen in der Werkstatt an Maschinen schrauben kann und zur Abwechslung in einer herrlichen Bergwelt im Führerstand stehen darf, hat wirklich nichts zu klagen. Wobei auf der Rigi auch nicht immer eitel Sonnenschein herrscht. Wetterfest muss man auch sein. Beim Sturm Lothar war er mit einem Team mit Schneeschleuder und einer Dampflok aufgebrochen. Sie wurden vom Sturm überrascht und waren während dreier Tage eingeschlossen. Rückblickend sagt er:

«Es schneite wie verrückt damals. Wir mussten im Schneegestöber Fahrleitungen reparieren, aber das passte. Kein Tag ist wie der andere.»

Dass auch seine Verbundenheit mit der Dampfbahn Furka-Bergstrecke innig ist, zeigt die Tatsache, dass er dort 1990 Teil eines Teams war, das mehrere Dampfloks aus Vietnam zurück in die Schweiz holte. Die Maschinen wurden 1947 von der damaligen Furka-Oberalp-Bahn verkauft und gelangten nach Asien. Die Loks waren bis etwa 1975 im Einsatz.

Der Vietnam-Veteran

«Ja, ich bin ein Vietnam-Veteran. Unsere Aufgabe war, die Loks von einem Berg rund 100 Kilometer ins Tal zu transportieren. Es waren sechs Stück, davon konnten drei auf ihren eigenen Rädern fahren, die anderen haben wir in Einzelteilen verladen und transportiert und schliesslich im Bug eines Frachtschiffs befestigt», erinnert sich Horath. Draussen herrschten damals Temperaturen von 40 Grad. Im Bug des Schiffes sei es wie in einem Dampfkessel gewesen. Der Gedanke daran lässt ihn heute lachen, damals war's ein Knochenjob.

Aus den ursprünglich geplanten vier Wochen wurden acht. Martin Horath war's egal. Umgeben von Alteisen und Dampfkesseln ist er in seinem Element. Wenn dann noch die Aussicht besteht, die Teile zusammenzubauen und sie zum Laufen zu bringen, ist die Welt für ihn in Ordnung. Das ist sie auch im Fall der Lok 7. «Die Testfahrten sind abgeschlossen. Alles war ziemlich so, wie wir es uns vorgestellt haben», sagte er Anfang dieser Woche. Er weiss wie der Karren läuft.