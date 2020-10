Bildstrecke «Dann trag ich den Grend halt 2022»: Luzerner Fasnächtler verlieren den Mut nicht Trotz Hiobsbotschaften und Absagen: An den Maskenbastlerkursen des Lozärner Fasnachtskomitees herrschte eine gute Stimmung. Hugo Bischof 23.10.2020, 05.00 Uhr

Die Maskenbastlerkurse des Lozärner Fasnachtskomitees fanden auch dieses Jahr wieder im Fliegerschuppen auf der Luzerner Allmend statt. Die Helfer des Fasnachtskomitees stellten die notwendigen Bastelutensilien zur Verfügung: Farben, Pinsel, Schaumstoff etc. Der Schweine-Grend ist schon gut erkennbar. Dieser Maskenbastler posiert vor einem Plakat mit der Luzerner Altstadtkulisse. Konzentriert am Malen. Die Bastlerinnen und Bastler helfen sich bei Bedarf gegenseitig. Da entsteht wohl irgend ein Raubtier. Auch auf Details kommt es an.

Der alte Fliegerschuppen auf der Luzerner Allmend ist am Mittwochabend voll emsigem Treiben. Dutzende Männer und Frauen stehen an länglichen Tischen – vor sich Farben und diverses Bastelwerkzeug. Alle coronagerecht mit Schutzmasken und Plastikhandschuhen. Konzentriert und ruhig bearbeitet jede und jeder eine rohe, weisse Form und erweckt sie zu Leben. Hier ein Farbstrich, dort ein «Gufechnop» als Auge angefügt, ein Haarbüschel aufgeklebt.

Einer der rund 40 Maskenbastler am Mittwochabend im Fliegerschuppen Allmend in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann

(21. Oktober 2020)

Fasnachtsmaskenbasteln: Macht das zurzeit überhaupt Sinn? Ob die Luzerner Fasnacht 2021 stattfinden wird und falls ja, in welcher Form, das steht in den Sternen. Die grossen Umzüge sind abgesagt. Viele Guuggenmusigen planen bereits für 2022. Und als letzte Hiobsbotschaft folgte am Mittwoch die Nachricht, dass auch das Monstercorso, der jeweils grandiose lärmige Abschluss der Luzerner Fasnacht, «zu 99 Prozent abgesagt ist».

Die rund 40 Erwachsenen, die am Mittwoch am Bastelkurs des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK) mitmachen, lassen sich durch all die «Bad News» nicht entmutigen. Fasnacht jetzt erst recht, lautet das Motto. Einer der Teilnehmer ist Alfonso Sorrentino. Er sagt:

«Ich möchte, dass die Leute trotz allem Plausch haben werden.»

Er werde als Einzelmaske an die Fasnacht gehen, erklärt der 60-jährige Luzerner, um kein Gedränge zu verursachen. Er werde sich mit seinem Grend auf sein Sofa irgendwo in einer Ecke hinsetzen, ähnlich wie er das letztes Jahr schon tat.

Alfonso Sorrentino plant als Einzelmaske an die Fasnacht zu gehen. Bild: Patrick Hürlimann

(Luzern, 21. Oktober 2020)

Madlen Marty aus Buonas im Kanton Zug nimmt das erste Mal an einem der alljährlich durchgeführten LFK-Bastelkurse teil. Als sie sich anmeldete, sei Corona noch kein Thema gewesen. Was, wenn nun die Fasnacht 2021 ins Wasser fallen sollte? «Dann trage ich den Grend halt 2022.»

Ramona Meyer aus Wauwil geht mit einer Gruppe von fünf Personen regelmässig an die Luzerner Fasnacht. «Einhorngänger» nennen sie sich. Sie hätten sich für 2021 kein einheitliches Motto vorgenommen, sagt Ramona Meyer. Sie selber entschied sich für …. Corona. Sie krönt ihre Maske nach Vorbild des Virus rundum mit roten Plastiktrichtern. Auf einer Seite kommt eine Plastik-Loki dran – das bedeute «Lockdown», sagt sie.

Ramona Meyer mit den Utensilien, die sie für ihren Fasnachtsgrend braucht: 20 rote Plastiktrichter und eine Loki («Lockdown»), um eine Coronamaske zu kreieren. Rechts Hans Peter Schumacher. Bild: Patrick Hürlimann

(Luzern, 21. Oktober 2020)

«Ich hoffe, die Loki bleibt kleben», meint sie, als sie mit der Heissleim-Pistole hantiert. Eine ihrer Kolleginnen thematisiert das Homeoffice. Eine andere lässt sich durch Corona nicht ins Bockshorn jagen und putzt sich als venezianischen Karnevals-Schönheit heraus.

Die Maskenkurse des LFK – an jeweils drei Nachmittagen oder Abenden für Kinder und Erwachsene – waren alle ausgebucht. «Allerdings wurde die Teilnehmerzahl coronabedingt halbiert», sagt LFK-Medienchef Peti Federer. «Letztes Jahr hatten wir rund 95 erwachsene Teilnehmerinnen und Teilnehmer; diesmal waren es nur rund 40.»

Fasnachtsgewaltige machen den Bastlern Mut

Im Fliegerschuppen gibt es am Mittwochabend noch hohen Besuch. Luzerns Fasnachtsgewaltige, darunter die führenden Mitglieder der Zünfte und Gesellschaften, angeführt von LFKL-Präsident Dani Abächerli, machen den Bastlerinnen und Bastlern ihre Aufwartung. «Es freut mich sehr, dass ihr hier das Fasnachtsbrauchtum pflegt», sagt Abächerli. Auch er weiss, dass die Fasnacht 2021 zurzeit an einem dünnen Faden hängen. «Irgendeinmal dürft ihr den Grend ganz sicher tragen», macht er den Bastlern Mut. Wenn nicht 2021, dann halt 2022.