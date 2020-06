Darum geht's am 28. Juni bei der Wachstumsinitiative in Emmen Am 28. Juni kommt die Wachstumsinitiative der SVP in Emmen an die Urne. Hier erfahren Sie, worum es geht. Beatrice Vogel 13.06.2020, 05.00 Uhr

Die Volksinitiative verlangt eine jährliche Obergrenze für das Bevölkerungswachstum. Dieses Ziel sei durch die Planung der Bauzonen zu erreichen. Konkret lautet der Initiativtext: «Der Gemeinderat gestaltet die Zonenplanung so, dass das Bevölkerungswachstum im fünfjährigen Durchschnitt 0,7 Prozent pro Jahr nicht übersteigt. Das erste Bemessungsintervall beginnt am 1.1.2019.» Eingereicht wurde die Initiative von der SVP Emmen mit 593 gültigen Unterschriften.

In der Vergangenheit ist die Gemeinde Emmen stark gewachsen. Heute leben über 31'000 Menschen hier, seit 2014 wächst die Bevölkerung im Schnitt um jährlich 1,48 Prozent. Das Wachstum hat seine Schattenseiten und wird von vielen Einwohnern als problematisch wahrgenommen. So hinkt die Infrastruktur hinterher, insbesondere der Schulraum muss mit hohen Investitionskosten beständig erweitert werden. Die finanziellen Auswirkungen belasten die ohnehin nicht reiche Gemeinde, was die Bevölkerung vor zwei Jahren durch eine Steuererhöhung direkt zu spüren bekam. Das Wachstum zu bremsen oder zumindest finanzkräftige Steuerzahler anzuziehen – das wird im Einwohnerrat Emmen schon seit Jahren mit verschiedenen Vorstössen versucht. Grundsätzlich ist sich die Politik einig, dass das Wachstum stärker gesteuert werden muss. Eine mehrheitsfähige Lösung wurde bisher nicht gefunden. Aus dieser Situation heraus hat die SVP die Wachstumsinitiative lanciert.

Die SVP hat die Initiative hauptsächlich aus der finanziellen Notlage der Gemeinde heraus lanciert. Das unkontrollierte Wachstum führe zu Mehrausgaben für die Infrastruktur und werde nicht aus der Defizit-Misere heraushelfen. Da die Gemeinde in ihrer Planung von einem jährlichen Wachstum von 0,7 Prozent ausgeht, will die SVP diesen Prozentsatz als Obergrenze festlegen. Mit dem moderaten Wachstum soll der Investitionsstau gelöst und die Finanzlage verbessert werden. Werde die Zuwanderung gestoppt, können die Infrastrukturkosten in den Griff bekommen werden, so das Argument. Den Gegenvorschlag des Gemeinderats lehnt die SVP ab – er sei «zahnlos».

Der Gemeinderat lehnt die Initiative ab. Es sei der falsche Weg, zu versuchen, Bevölkerungswachstum und Finanzen über die Zonenplanung zu steuern. Denn auch wenn nicht gebaut werde, wachse die Bevölkerungszahl, durch Geburten oder Generationenwechsel in bestehenden Häusern. Zudem hält der Gemeinderat die Initiative für kaum umsetzbar, da eine auf eine feste Zahl festgelegte Obergrenze des Bevölkerungswachstums nicht realistisch sei. Des Weiteren befürchtet der Gemeinderat, dass die Initiative zusätzliche Kosten verursacht: Um maximal 0,7 Prozent Wachstum zu erreichen, brauche es womöglich Aus- und Rückzonungen, was Schadenersatzforderungen von Grundeigentümern nach sich ziehen würde. Um der Forderung nach moderatem Wachstum zu entsprechen, hat der Gemeinderat einen Gegenvorschlag erarbeitet.

Das «Reglement zur Lenkung des Wachstums und zur qualitativen Entwicklung von Emmen» sieht ein massvolles Bevölkerungswachstum vor, ohne dass eine Obergrenze definiert wird. Verdichtung soll sich auf zentrale, gut erschlossene Gebiete beschränken. Zudem soll von Bauherren mehr Qualität eingefordert werden, etwa mittels Bebauungsplänen. Für jede Änderung in Bauplänen soll eine Prognose zum Bevölkerungswachstum, dem voraussichtlichen Infrastrukturbedarf und den Auswirkungen auf den Verkehr erstellt werden. Diese Grundsätze werden in die laufende Ortsplanungsrevision einfliessen. Das Reglement würde bei einer Annahme des Gegenvorschlags bereits dieses Jahr in Kraft treten.

Die SVP ist die einzige Partei, die ein Ja zur Initiative empfiehlt. Alle anderen Ortsparteien Emmens lehnen die Initiative ab und unterstützen den Gegenvorschlag. Dieser setze den Hebel am richtigen Ort an. FDP, CVP, Grüne und SP haben das Komitee «Nein zur Wachstumsinitiative» gegründet. Sie argumentieren wie der Gemeinderat mit zusätzlichen Kosten, verursacht durch Aus- und Rückzonungen, sollte die Initiative angenommen werden. Das Komitee wolle Rechtsunsicherheit für Grundstückbesitzer verhindern. Zudem werde die Wirtschaft geschwächt, 2021 würde die Initiative zu einem Investitionsstopp in Emmen führen. Des Weiteren sind sich die Komiteemitglieder einig, dass die Initiative zu mehr Bürokratie führen würde.

Der Einwohnerrat hat die Initiative einstimmig für gültig erklärt, empfiehlt diese aber mit 26 zu 10 Stimmen zur Ablehnung. Mit dem gleichen Stimmenverhältnis befürwortet das Gemeindeparlament den Gegenvorschlag des Gemeinderats. Alle Fraktionen mit Ausnahme der SVP befürchten hohe Kosten durch die Initiative, da Grundeigentümer im Fall einer Rück- oder Auszonung entschädigt werden müssten. Stattdessen setzen sie ihre Hoffnung in die Ortsplanungsrevision, die regulierende Massnahmen vorsieht.