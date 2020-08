Schwerpunkt Leisere Kampfjets in Emmen? Das sagen die Armee und ein Experte dazu Die Abstimmung zur Kampfjet-Beschaffung am 27. September betrifft die Region um den Flugplatz Emmen direkt. Die Armee und ein Experte geben Auskunft zu den drängendsten Fragen. Alexander von Däniken 20.08.2020, 05.00 Uhr

Die Abstimmung um neue Kampfjets am 27. September hat bekanntlich für die Region um den Militärflugplatz Emmen eine besondere Bedeutung. Im Zentrum stehen dabei drei Fragen: Wie viele Flugbewegungen sind bei einem Ja in Emmen zu erwarten? Ist es bei einem Nein zum 6-Milliarden-Franken-Kredit möglich, dass sich der Bund günstigere, leisere und umweltfreundlichere Jets beschafft? Und wie sieht es künftig mit der Lärmbelastung aus?

Bei der ersten Frage hat der Luzerner Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) angedeutet, dass auf Emmen weniger Flüge entfallen können. Schliesslich werde es weniger Flugzeuge geben als heute. Günstiger, leiser und umweltfreundlicher: Diese Forderung haben Gegnerinnen und Gegner wie SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo. Denn die neuen Jets würden nicht leiser sein als die heutigen Tiger- und F/A-18-Flugzeuge, doppelte Luzius Hafen, Präsident des Schutzverbands der Bevölkerung um den Flugplatz Emmen nach.

Armee: Lärm in der Kategorie der F/A-18

Das eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) kann derzeit nicht alle Fragen beantworten. Jacqueline Stampfli-Bieri, Sprecherin der Beschaffungsstelle Armasuisse, sagt auf Anfrage zur erwarteten Lärmbelastung: «Das VBS geht davon aus, dass die wahrnehmbaren Lärmimmissionen der evaluierten Flugzeuge in der Kategorie derjenigen der F/A-18C/D sind.»

Eine F/A-18 der Schweizer Luftwaffe rollt auf dem Flugplatz Emmen zum Start. Philipp Schmidli (7. August 2017)

Die Lärmimmissionen werden in die Kosten-Nutzen-Analyse einfliessen, in der die Kandidaten miteinander verglichen werden, so Stampfli weiter. Zu den Kandidaten werden keine leichte Kampfflugzeuge zählen, da derzeit keine auf dem Markt seien, welche die Minimalanforderungen auch nur für den Luftpolizeidienst erfüllen würden: «Je nach Typ fehlt die Fähigkeit zu Überschallgeschwindigkeit, die Steigleistung oder das Beschleunigungsvermögen.» Zu den Flugbewegungen könnten noch keine Angaben gemacht werden, da weder der Typ noch die Anzahl der neuen Flugzeuge bestimmt sind.

Leichte Kampfflugzeuge wären laut der Armasuisse-Sprecherin nicht in der Lage, Flugzeuge innerhalb der vorgegebenen Zeitverhältnisse zu erreichen. «Den heutigen leichten Kampfflugzeugen fehlt außerdem die Fähigkeit, allwettertaugliche Luft-Luft-Lenkwaffen mitzuführen. Ein Flugzeug, das seine Waffen bei schlechten Sichtverhältnissen – in der Wolkendecke oder bei Nacht – nicht einsetzen kann, kann auch luftpolizeiliche Aufgaben nicht erfüllen.»

Experte: Flugbewegungen hängen auch von Flugstunden ab

Einer, der sich seit Jahrzehnten mit der Materie befasst, ist Michel Guillaume. Der Professor für Systemintegration und Strukturintegration leitet das Zentrum für Aviatik an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und er hat 18 Jahre für die Ruag in Emmen gearbeitet, war dort unter anderem Projektleiter für den Strukturtest der F/A-18.

Michel Guillaume leitet das Zentrum für Aviatik an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. PD

Was die Zahl der erwarteten Flüge betrifft, könne derzeit keine Annahme getroffen werden: «Es werden zwar weniger Flugzeuge sein, es kommt aber auch auf die zukünftig geplante Zahl der Flugstunden pro Flugzeug an.» Auch beim Lärm gebe es keine gesicherten Daten:

«Ich habe der F/A-18 oft zugehört – genauso wie den Jets, die jetzt als Ersatz zur Debatte stehen. Einen grossen Unterschied habe ich als akustischer Laie nicht herausgehört.»

Klar sei, dass der Lärm bei der Beschaffung durchaus ein Kriterium sei, aber eben nicht ein Killerkriterium wie die Lebenshaltungskosten. «Schliesslich handelt es sich um militärische Systeme und nicht um zivile Verkehrsmittel.»

Ebenfalls ein elementares Kriterium sei die Systemkompatibilität. «Die Beschaffung hört nicht beim eigentlichen Flugzeug auf, sondern dort erst an», sagt Guillaume. «Es handelt sich um komplexe Systeme, bei denen es um die Abstimmung des Datenaustausches verschiedener Boden- und Luftsysteme sowie militärische Bündnisse wie der Nato ankommt.» Deshalb sei es praktisch ausgeschlossen, dass sich der Bund günstigere und umweltfreundlichere Flugzeuge beschafft.

Vier Kandidaten im Gespräch

Diese wären keine ausgereiften Kampfflugzeuge, eher Trainingsflugzeuge, die zwar teilweise bewaffnet werden können, deren Systeme aber nicht mit den üblichen Standards kompatibel seien. Darum beschränken sich die Diskussionen um die in Frage kommenden Modelle auf vier: die «Rafale» aus Frankreich, der «Eurofighter» aus Deutschland sowie je ein Modell der US-Hersteller Lockheed-Martin und Boeing. Derzeit stehen in der Schweiz 30 F/A-18-Flugzeuge und 26 Tiger F-5-Jets im Einsatz.

Für den Ersatz sind 32 bis 40 neue Flugzeuge im Gespräch. Laut Michel Guillaume macht es dabei Sinn, sich auf ein Modell zu beschränken. Finnland stehe im übrigen genau vor der gleichen Situation. Auch dort haben die F/A-18 bald das Ende der Lebensdauer erreicht. Und auch dort ist die Beschaffung von neuen Jets ein Thema.