In feines Tuch gewandet, ein Panama-Hut auf dem Haupt, die Augen hinter einer Sonnenbrille verdeckt. Er fällt auf mit seinem eleganten Auftritt inmitten all der locker gekleideten Passanten in der Luzerner Hertensteinstrasse. Die Rede ist von Hermann Alexander Beyeler, einem der angeblich reichsten Schweizer mit Wohnsitz in Reussbühl.

Hermann Alexander Beyeler vor dem Restaurant Einhorn. Das Gebäude hat er kürzlich der Credit Suisse abgekauft.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 21. Juni 2021)

Der 69-Jährige hat kürzlich die Liegenschaft Einhorn an der Hertensteinstrasse 23 erworben. Anhand von Plänen erläutert er gerade, welche Farben die Fassade künftig tragen wird. Ein Gebäudeteil soll gelb daherkommen, die Fensterläden rostbraun. «Alles wird ein wenig bunter», sagt er. Auf Ende Jahr verlegt Beyeler seine zahlreichen Firmensitze von Pratteln hierher. Doch nicht nur das. Seit 2019 ist Beyeler zusätzlich Honorarkonsul von Belarus, zuständig für neun Kantone. Auch dies wird er vom «Einhorn» aus erledigen.

Im Dezember 2014 haben Sie der Region Luzern zumindest geschäftlich den Rücken gekehrt und lenken Ihre Geschäfte seither von Pratteln aus. Sie beklagten damals die fehlende Wertschätzung der Stadtregierung für Ihr Kulturzentrum in Littau. Nun kehren Sie mit all Ihren Firmen nach Luzern zurück. Was ist passiert?

Hermann Alexander Beyeler: Ich bin ein grosser und guter Kunde der Credit Suisse. Diese bot mir die Liegenschaft Einhorn an. Zudem ist Pratteln für ein Honorarkonsulat nicht der richtige Ort. Die Botschaft von Belarus in Bern begrüsst den Wechsel nach Luzern. Privat habe ich meine Steuern ohnehin immer hier bezahlt, obwohl ich oft kurz davor stand, meine Papiere woanders zu deponieren. Aber dies wäre mir schlicht zu viel Aufwand gewesen.

Erfahren Sie denn heute mehr Wertschätzung von der Luzerner Politik?

Es ist schon so, dass der Prophet nicht viel gilt im eigenen Land. Das kennen wir ja aus der Bibel. Nichtsdestotrotz habe ich inzwischen einen guten Draht zu Finanzdirektor Reto Wyss und Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker. Kürzlich hat mich auch Stadtpräsident Beat Züsli zum Gespräch geladen. Die Wertschätzung ist heute da.

Sie sind Honorarkonsul von Belarus. Eigentlich hätte man von Ihnen eher Russland erwartet. Sie sollen ja direkt vom russischen Zaren Alexander III. abstammen. Warum Belarus?

Lieber in einem kleinen Land der König, als in einem grossen der Bettler (er lacht). Nein, im Ernst, das hat sich so ergeben.

Geht's etwas genauer?

Belarus ist auf mich zugekommen, nachdem ich an einem Anlass erste Kontakte geknüpft hatte.

Hermann Alexander Beyeler beim Interview im Hotel Schweizerhof.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 21. Juni 2021)

Belarus wird seit 1994 von Alexander Lukaschenko, einem Autokraten, regiert. Ein Regime, das Opposition mit allen Mitteln im Keim erstickt, gemäss UN-Kommissariat massiv Menschenrechtsverletzungen begeht und neuerdings gar Verkehrsflugzeuge abfängt und zwangslanden lässt, um politisch unbequeme Gegner wie Roman Pratassewitsch festzunehmen. Erst am Montag gab die EU weitreichende Sanktionen bekannt. Und die UNO warnte am selben Tag, dass die Menschenrechte immer weiter eingeschränkt würden. Warum dienen Sie ausgerechnet einem solchen Land?

Ich diene dem Volk. Alle Sanktionen, die die EU beschliesst, sind am Ende ein Eigentor. Belarus ist der grösste Kaliumchlorid-Lieferant für Europa. Ohne Belarus könnten europäische Firmen gar keine Dünger mehr herstellen. Das Gleiche gilt für Holz oder auch Kunststoffgranulate. Im Moment importiere ich persönlich Holz in die Schweiz und nach Deutschland. Unsere Bestellbücher sind übervoll. Ohne diese Lieferungen könnten viele Betriebe hier dichtmachen.

Zur Person: Der 1952 geborene Hermann Alexander Beyeler ist in Littau aufgewachsen und hat ursprünglich Autolackierer gelernt. Später absolvierte er eine Handelsschule und die Wirtschafts- und Handelsschule Luzern. Anfang der 1990er-Jahre stieg Beyeler ins Immobiliengeschäft ein. In Pratteln entwickelt er derzeit ein neues Quartier. Zudem versteht sich der 69-Jährige als Kunstsammler, Mäzen und als Schriftsteller. Für die Verfilmung seiner Bozzetto-Trilogie sollen sich Amazon und Netflix interessieren. Er hat eine Tochter und drei Enkelkinder.

Das sind wirtschaftliche Aspekte. Wenn Sie dem Volk dienen, wie Sie sagen, müsste Ihnen der Umgang der Regierung mit eben dem Volk nicht zu denken geben?

Schauen Sie, wenn ich Holz importiere, finanziere ich damit Arbeitsplätze. Diese sind nicht bei staatlichen, sondern privaten Firmen. Und diese haben höchstens am Rand mit Politik zu tun. Wenn, dann soll die EU Personen sanktionieren. Aber ich werde jetzt sicher nicht gegen Lukaschenko Partei ergreifen.

Wie beeinflusst das zunehmend schwierige Verhältnis zwischen dem Westen und Belarus Ihre tägliche Arbeit als Honorarkonsul?

Ich erhalte anonyme Drohbriefe, als ob ich für die Lage in Belarus verantwortlich wäre. Was soll ich denn ausrichten? Ich habe Alexander Lukaschenko noch nie getroffen.

Sie betonen stets, als Honorarkonsul keine politische Aufgabe zu haben – was machen Sie dann?

Ich unterstütze Belarus wirtschaftlich und kulturell. Daneben gibt es täglich Anfragen. Heute beispielsweise hat ein Schweizer angerufen, der eine Frau aus Belarus heiraten möchte – also beraten wir ihn. Diese Arbeiten erledigt mein Konsulatsrat Vladislav Sakhashchik. Er war bis vor zwei Jahren Konsul auf der Botschaft von Belarus in Bern und kennt das diplomatische Geschäft. Ich habe Diplomatie nicht gelernt, aber immer gelebt. Sie wurde mir in die Wiege gelegt.

Zu Reichtum gekommen ist Beyeler durch Immobilien. Ihm gehören zahlreiche Liegenschaften, auch Hotels und Restaurants. Dass das «Château Gütsch» in Luzern eben erst wieder die Hand gewechselt hat, von Russe zu Russe, ist ihm nicht entgangen. Auch, dass sich viele wieder einen Luzerner Bezug des traditionsreichen Hauses wünschen. Doch Beyeler winkt ab. Schon dreimal habe er sich dafür interessiert. Geklappt hat es nie.

Hochhäuser, Kunst und der Vatikan – das grosse Wirkungsfeld von Beyeler:

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 21. Juni 2021) Blick auf einen kleinen Teil des Industriesparks Buss in Pratteln. Das 83'000 Quadratmeter grosse Areal gehört seit 2001 Hermann Alexander Beyeler. Bild: PD Bald soll auf dem Areal ein neuer Stadtteil entstehen (in der Mitte der Visualisierung). Visualisierung: PD Noch aber ist auf dem Areal allerhand Gewerbe untergebracht. Und die Büros von Hermann Alexander Beyelers Firmen. In einem Gebäude befindet sich zudem die Galerie Beyeler. Hier führte Hermann Alexander Beyeler 2019 eine Berufs-Ausstellung zu den Schweizer Gardisten durch.

Bild: PD Zu den Exponaten zählte auch das Papamobil, mit welchem für gewöhnlich der Papst durch die Menschenmenge chauffiert wird.

Bild: PD Der 82 Meter hohe Ceres-Tower in Pratteln ist das höchste Wohnhochhaus in Baselland. Das Projekt war von Hermann Alexander Beyeler entwickelt und später an die CS verkauft worden. Bild: Benjamin Wieland (12. März 2021) Projektpräsentation des Ceres-Towers. Dieser wurde vom Zürcher Architekturbüro atelier ww entworfen.

Bild: Heiner Leuthardt (24. Juni 2008) Ein Hang zu Hochhäusern kann Hermann Alexander Beyeler nicht absprechen: In Stans beim Länderpark plante er 2009 einen Hotelturm. Das Projekt wurde nicht verwirklicht. Visualisierung: PD

Dafür gehört ihm jetzt das «Einhorn». 25 Interessenten habe er ausgestochen; «darunter viele Ausländer, auch Chinesen». Was er der CS bezahlt hat, will er nicht sagen – nur so viel:

«Einen zügigen zweistelligen Millionenbetrag.»

Die Pizzeria im Erdgeschoss, eine Institution, bleibt erhalten. Der aktuelle Pächter Tommaso Vaglio betreibt das Lokal seit über 40 Jahren und er hat noch einen Vertrag für weitere zehn Jahre. Ausziehen wird dagegen der teure Anzuganbieter Boggi Milano – nach nur drei Jahren. Einen Nachfolger hat Beyeler bereits – die Swisscom. Und auch für jene Büroflächen darüber, die er nicht selber benötigt, hat er bereits Interessenten: Eine ausländische Bank zieht ein sowie entweder eine Arzt- oder eine Anwaltspraxis. «Alles problemlos zu vermieten», sagt er. Trotz Corona.

Apropos Corona – wie sind Sie bislang durch die Krise gekommen, persönlich und geschäftlich?

Bestens. Ich hatte im November 2019 selber Corona, als noch niemand davon gesprochen hat. Sechs Wochen lang Fieber, Halsweh und so weiter. Als es dann mit dem Virus bei uns losging, machte ich einen Antikörpertest und bemerkte, dass ich Corona gehabt haben muss.

Aber der Ausbruch in China wurde ja überhaupt erst Ende Dezember bestätigt. Waren Sie denn in Wuhan?

Nein, nein. Niemals würde ich einen Fuss nach China oder auch Amerika setzen. Ich bin Europäer und passe weder zur einen noch zur anderen Kultur.

Viel besser scheinen Sie nach Rom zu passen, genau genommen zum Vatikan. Normalerweise reisen Sie einmal monatlich dorthin, «um Freundschaften zu pflegen», wie Sie sagen. Das war ja nun lange Zeit nicht möglich. Wie sehr fehlte Ihnen das?

Sehr. Klar, als Ersatz dienten Zoom-Meetings, Telefongespräche. Aber das ist nicht das Gleiche. Ich habe beispielsweise lange mit Kardinal Angelo Comastri telefoniert. Er ist in Pension gegangen. «En verrockte Cheib», hat über 100 Bücher geschrieben. Auch mit Kardinal Kurt Koch habe ich mehrfach telefoniert. Alles Freunde von mir.

Was geben Ihnen diese Freundschaften?

Wissen Sie, ich bin katholisch, aber auch orthodox getauft. Es gibt überall schwarze Schafe, wenn Sie das meinen. Ich erfahre Wärme und Liebe, wenn ich in Rom bin.

Der Vatikan ist auch ein Machtzentrum.

Das stimmt. Aber ich habe noch keine Geschäfte gemacht mit ihm (er lacht).