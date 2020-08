Darum zahlt das Luzerner Kantonsspital das neue Kinderspital doch nicht allein Die Finanzierung des Kinderspitals in Luzern wird seit Jahrzehnten diskutiert. Immer involviert war die Spitalstiftung, ohne die es kein Kinderspital geben würde. Lukas Nussbaumer 11.08.2020, 05.00 Uhr

Blick auf das 1971 eröffnete Kinderspital in Luzern. 2025 soll ein neues stehen. Bild: Patrick Hürlimann (18. November 2019)

«Steht in zehn Jahren ein neues Spital?» So titelte unsere Zeitung am 19. September 2001 – und meinte den Ersatzbau für das 1971 eröffnete Kinderspital. Die Antwort der Luzerner Regierung lautete ein gutes Jahr später: Nein, der Kanton allein kann sich einen Neubau nicht leisten. Grund war das Scheitern des angestrebten Konkordats mit den Zentralschweizer Nachbarkantonen sowie mit dem Tessin und Aargau. Diese Kantone würden die Leistungen des Kinderspitals zwar schätzen. Für die Trägerschaft und damit die Finanzierung sei jedoch Luzern selber verantwortlich, schrieb die Regierung in ihrer Antwort auf ein Postulat der SP zur «umgehenden Auslösung weiterer Planungsschritte für das Kinderspital». Mitunterzeichnet war der Vorstoss von der späteren Regierungsrätin Yvonne Schärli. Nur rund 500 Tage zuvor hatten die Zentralschweizer Kantone in Zug noch eine engere Zusammenarbeit beschlossen.

Statt das Geld für einen Neubau anderweitig aufzutreiben, setzte die Luzerner Regierung auf Sofortmassnahmen. Dafür bewilligte sie 4,8 Millionen Franken – «um die gravierendsten Sicherheits- und baulichen Mängel zu beheben», wie sich die damalige Medienbeauftragte des Spitals zitieren liess.

Geld von Privaten «sehr willkommen»

Nun, fast 20 Jahre später, dürfte es mit einem neuen Kinderspital endlich klappen. Kürzlich wurde das Siegerprojekt für den zwischen 170 und 200 Millionen Franken teuren Bau, der 2025 stehen soll, präsentiert (siehe Kasten am Ende des Beitrags). Spital-CEO Benno Fuchs betonte vor den Medien, die Finanzierung sei gesichert, Gesundheitsdirektor Guido Graf ergänzte, für das Projekt würden «keine zusätzlichen Steuergelder zur Verfügung gestellt».

So sollen das neue Kinderspital und die neue Frauenklinik dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Finanziert wird der Neubau also vom Spital allein, obwohl 41 Prozent der stationär behandelten Kinder aus anderen Kantonen stammen (siehe Grafik). Vor 20 Jahren betrug dieser Anteil 25 Prozent. Zuwendungen Dritter beziehungsweise von Privatpersonen seien aber «natürlich sehr willkommen», sagt Spitalsprecher Linus Estermann. Zusagen gebe es jedoch noch keine, und das Kantonsspital werde als öffentlich-rechtliche Institution auch nicht selber aktiv.

Ebenfalls und im Gegensatz zu 2001 nicht aktiv geworden sind die Luzerner Spitalverantwortlichen bei den Nachbarkantonen, da das Luzerner Kantonsspital seit 2011 Eigentümer der Spitalliegenschaften und damit für deren Finanzierung verantwortlich ist. Ein weiter Grund für die ausbleibenden Bitten um eine Mitfinanzierung liegt bei Gesetzesänderungen, die 2004 und 2012 in Kraft getreten sind. So müssen die Spitäler den Betrieb und die Investitionen über das Tarmed-Tarifsystem (ambulante Patienten) und Fallpauschalen (stationäre Patienten) finanzieren. Die anderen Kantone würden sich somit mit ihren Anteilen an den stationären Behandlungen «indirekt an den Investitionskosten beteiligen», sagt Erwin Roos, Sekretär des Gesundheitsdepartements.

Heisst das, eine zusätzliche direkte Beteiligung der Kantone wäre nicht gesetzeskonform? «Sie würde nicht dem aktuellen Abgeltungssystem entsprechen», so Roos. Sicher ist: Andere Kantone wie Uri tragen Teile von Spitalneubauten direkt mit.

Spitalstiftung finanzierte mehrere Projekte

Direkt beteiligt am Luzerner Kantonsspital hat sich bis anhin die 1960 gegründete Paul-und-Gertrud-Fischbacher- Labhardt-Stiftung. In welcher Höhe insgesamt, kommunizieren weder die Stiftung noch das Luzerner Kantonsspital. Der Anteil am Bau und Betrieb des Kinderspitals ist jedoch beträchtlich. Bekannt sind die je nach Quelle 4,2 oder 10 Millionen Franken umfassende Startfinanzierung 1971, die 2014 mit knapp 1 Million unterstützte Renovation des Operationssaals, die 2018 ausbezahlten 0,8 Millionen für einen neuen Aufwachraum sowie die bis 2007 dauernde Mitfinanzierung des Betriebs. Für die Betriebskosten sei jedoch «von Anfang an grösstenteils der Kanton aufgekommen», sagt Spitalsprecher Estermann. Seit 2007 ist das Kinderspital voll im Kantonsspital integriert.

Stiftungsvermögen geht ans Kinderspital

Inwieweit sich die Paul-und-Gertrud-Fischbacher-Labhardt-Stiftung am Bau des neuen Kinderspitals beteiligt, ist gemäss Stiftungsratspräsidentin Susanne Suter-Wick offen. Sie betont jedoch:

«Wir stehen einer Kostenbeteiligung sehr wohlwollend gegenüber.»

Klar sei auch, dass sich die Stiftung noch lange für das Kinderspital engagieren wolle. Derzeit überweist die Stiftung dem Kinderspital gemäss einem Vertrag vom November 2007 jährlich drei Viertel des Ertrags des Stiftungsvermögens. Auch der vierte Viertel kommt dem Kinderspital zugute, beispielsweise für die Finanzierung von besonderen medizinischen Einrichtungen, für Forschungsaufgaben oder für Ausbildungskosten. Über die Höhe des Stiftungsvermögens äussert sich Suter-Wick nicht. Das gilt auch für die Höhe des Ertrags aus dem Stiftungsvermögen, der variiere.

Klar ist: Die Millionen der Stiftung sind nicht nur dem Luzerner Kantonsspital «sehr willkommen», sondern auch der Luzerner Regierung, die mit Erwin Roos im Stiftungsrat vertreten ist und die auch alle fünf Stiftungsräte wählt. Ziel sei es, die «Beteiligung aufgrund des sozialen Zwecks und des historischen Hintergrunds zu halten», hält die Regierung in ihrer aktuellen Beteiligungsstrategie fest.