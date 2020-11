Das «Altersheim» hat ausgedient – doch was sollen Luzerner Gemeinden künftig für ihre Senioren anbieten? Die Finanzprobleme des neuen Alters- und Pflegezentrums Riedbach in Adligenswil werfen die Frage auf: Können sich mittelgrosse Gemeinden überhaupt solche Institutionen leisten? Alleingänge sind jedenfalls nicht mehr zeitgemäss, betonen Experten. Hugo Bischof 19.11.2020, 16.00 Uhr

Am 29. November stimmen die Adligenswilerinnen und Adligenswiler über einen Betriebsbeitrag in Millionenhöhe für das Alters- und Gesundheitszentrum Riedbach ab. Bei dessen Planung und Inbetriebnahme im Februar 2019 waren hohe Mehrkosten entstanden. Hinter der Abstimmung steht also auch die Frage, ob eine mittelgrosse Gemeinde wie Adligenswil sich ein eigenes Alterszentrum leisten kann und ein solches überhaupt braucht.

Das neue Alterszentrum Riedbach in Adligenswil.

Boris Bürgisser (20. September 2020)

Wie viele Pflegeplätze in einer Region bis ins Jahr 2025 maximal möglich sind, ist der Pflegeheimliste des Kantons zu entnehmen. Die Kantone sind durch das Krankenversicherungsgesetz (KVG) verpflichtet, eine solche zu führen. «Die Planung wird regelmässig durch den Kanton überprüft und bei Bedarf angepasst», sagt Nadja Rohrer, Mediensprecherin von Curaviva, dem Kantonalverband der Pflegeheime im Kanton Luzern.

Richtgrösse: 6 bis 10 Pflegeplätze auf 1000 Einwohner

«Dabei gilt die Regel, dass 6 bis 10 Pflegeplätze auf 1 000 Einwohner einer Gemeinde benötigt werden», so Rohrer. Adligenswil hat rund 5500 Einwohner, das Riedbach bietet 56 Langzeitpflegeplätze an. In der Planungsregion Luzern, zu der Adligenswil gehört, gibt es zurzeit 2869 Pflegeplätze. Ein Ausbau auf maximal 2984 Plätze ist gemäss Pflegeheimliste möglich. Ähnliche Ausbauschritte sind auch in den anderen Planungsregionen Seetal, Sursee, Willisau und Entlebuch möglich.

Darüber stimmt Adligenswil ab Sonderkredit Insgesamt 27,7 Millionen Franken beträgt der Sonderkredit zur Finanzierung des Alters- und Gesundheitszentrums, über den die Adligenswiler Bevölkerung am 29. November abstimmt. Allerdings gehen nur 8,9 Millionen davon zu Lasten der Erfolgsrechnung der Gemeinde. Das sind Betriebsbeiträge zur Deckung der kumulierten Betriebsverluste und zur Sofortabschreibung von Anlagevermögen, um künftige Belastungen der Betriebsrechnung zu eliminieren. Die vom Gemeinderat ebenfalls beantragte Umwandlung eines bestehenden Darlehens von 3,9 Millionen Franken in Aktienkapital und die Übertragung einer Solidarbürgschaft von 14,9 Millionen Franken belasten die Gemeindekasse nicht zusätzlich.

Ob jede mittelgrosse Gemeinde ein eigenes Alterszentrum braucht, hänge davon ab, was unter dem Begriff «mittelgrosse Gemeinde» verstanden wird, sagt der Gesundheitsökonom Willy Oggier: «Neben der Einwohnerzahl sind dabei vor allem die Altersverteilung und die anzunehmende Altersentwicklung sowie die Bedürfnisse der dann älteren Generationen wichtig. Es gibt Gemeinden, die zu diesem Zweck beispielsweise die heute 50-Jährigen befragen.»

Immer mehr ältere Menschen wollen so lange wie möglich zu Hause bleiben

Heute würden viele Menschen in Befragungen den Wunsch äussern, möglichst lange zu Hause, in den eigenen vier Wänden betreut werden zu können, sagt Oggier. Betreute Wohnformen, wo einzelne Leistungen ausgewählt und auf Abruf bestellt werden können, kämen den zukünftigen älteren Generationen entgegen.

«Realität ist aber auch, dass es mit der älter werdenden Bevölkerung ­­– trotz der medizinischen und therapeutischen Fortschritte – in absehbarer Zeit weiterhin Institutionen braucht, die jene Menschen versorgen, die nicht mehr zu Hause betreut werden können.»

Dafür brauche es in der Regel Spezialwissen beispielsweise auf Demenzabteilungen: «Damit stellen sich Fragen der qualitativ und wirtschaftlich kritischen Grössen, die in kleineren Gemeinden in der Regel nicht realisierbar sind. Es braucht daher Verbundlösungen.»

Auch für Nadja Rohrer ist klar: «Das Motto künftiger Alterspolitik kann nicht mehr heissen ambulant oder stationär, sondern ambulant und stationär – im Verbund oder mit gemeinsamen Angeboten im Rahmen einer integrierten Versorgung.»

«Ziel muss es sein, dass ältere Menschen je nach Lebensphase individuelle Leistungen in Anspruch nehmen können.»

In der Langzeitbetreuung verspreche eine solche integrierte Versorgung die Optimierung der Behandlungsqualität, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit vor Ort und die Steigerung der Kosteneffektivität. Eine Absprache der verschiedenen Angebote innerhalb der Gemeinde beziehungsweise der Planungsregion sei wichtiger denn je.

«Die Pflege und Betreuung von älteren Menschen wird in der Gesellschaft eine andere Bedeutung erhalten», sagt Rohrer.

«Die Bedürfnisse haben sich in den letzten Jahren verändert. Die klassischen Alters- und Pflegeinstitutionen sind gefordert, ihre Dienstleistungen weiterzuentwickeln.»

Hinzu komme der Aspekt der zunehmenden Selbstbestimmung der Menschen: «Die Angebote wie Alterswohnungen oder auch das betreute Wohnen nehmen an Beliebtheit zu. Diese lösen immer mehr das ursprüngliche Altersheim ab. Die Pflegeheime mit der Rundumpflege und Betreuung bieten pflegebedürftigen Menschen aber nach wie vor ein Zuhause, wenn die Möglichkeiten der ambulanten Dienstleistenden ausgeschöpft sind.»

«Gesundheits-Zentrum» statt «Altersheim»

«Wenn darunter Altersheime gemeint sind, dann sind diese wohl tatsächlich Auslaufmodelle», sagt Willy Oggier. «Wenn darunter offene, auch generationenübergreifende Konzepte gemeint sind, in denen auch verschiedene Geschäfte, eine Arztpraxis, eine Physiotherapeutin und weitere Gesundheits-Dienstleistende ihre Leistungen anbieten, die modulartig neben einem Basispaket des betreuten Wohnens nachgefragt werden können, kann das Konzept unter Beachtung der kritischen Grössen zukunftsweisend sein.»