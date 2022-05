Das andere Interview Der neue Schweizer Meister im Eiertütschen ist ein ukrainischer Flüchtling: «Das war nur Glück» Sviatoslav Yefremeniuk hat es am Eiertütschen an der Luga in Luzern allen gezeigt. Im Final schlug der ukrainische Flüchtling den St.Galler Dominik Gügler. Dabei setzte er auf eine spezielle Taktik. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 01.05.2022, 10.00 Uhr

An ihm gab’s kein Vorbeikommen. Die Vorrunde gewonnen, dann Viertelfinal, Halbfinal und schliesslich auch noch die letzte Runde: Sviatoslav Yefremeniuk überraschte mit seinem Sieg an der vierten Schweizer Meisterschaft im Eiertütschen, die am Samstag an der Luga in Luzern stattfand, das Publikum.

Der finale Schlag. Video: Matthias Stadler (Luzern, 30. April 2022)

Und alle mochten dem 22-jährigen Flüchtling aus Winnyzja in der Ukraine, der vor anderthalb Monaten mit seiner Freundin in die Schweiz floh und nun bei einer Gastfamilie in Zell wohnt, den Sieg von Herzen gönnen. Allen voran sein Finalgegner Dominik Gügler (21) aus Rapperswil-Jona.

Der neue Schweizer Meister im Eiertütschen Sviatoslav Yefremeniuk (links) mit dem Zweitplatzierten Dominik Gügler. Bild: Matthias Stadler

(Luzern, 30. April 2022)

Ich wusste gar nicht, dass man in der Ukraine auch Eier tütscht.

Sviatoslav Yefremeniuk: Doch. Wir haben die Tradition, dass wir an Ostern Eier tütschen. Ich habe es also auch schon gemacht.

Hatten Sie eine spezielle Taktik?

Yefremeniuk: Ich habe immer dasselbe Ei genommen, vom Anfang bis zum Schluss. Und es in den Pausen auch zurücklegen lassen. Zudem habe ich einfach immer an meinen Sieg geglaubt.

Dominik Gügler, Sie haben im Final verloren und sind Zweiter geworden. Zufrieden?

Dominik Gügler: Das ist ein super Ergebnis für mich. Denn ich bin einfach zum Plausch hierhin gekommen und aus dem Nichts so weit gekommen. Da kann man nichts sagen. Und wer weiss, vielleicht komme ich ja nächstes Jahr wieder vorbei und mache nochmals mit (lacht).

Was war Ihre Vorgehensweise?

Gügler: Ich habe schon ein paar Mal gehört, dass man das Ei möglichst weit oben festhalten soll, also dort, wo draufgeschlagen wird. Dadurch solle der Schlag abgefedert werden. Zudem seien kleine Eier im Vorteil, da diese nicht allzu schwer sind. Ich habe deswegen in jeder Runde immer das kleinste Ei, das zur Verfügung stand, genommen. So hat es gut geklappt.

Sie sind aber nicht extra des Eiertütschens wegen von Ihrem Wohnort Rapperswil-Jona an die Luga gekommen?

Gügler: Nein, meine Freundin stammt aus dem Entlebuch. Ich bin nur ihretwegen hier. Dieser zweite Platz gehört also auch ein wenig ihr.

Wenn man es an der Schweizer Meisterschaft im Eiertütschen bis in den Final schafft, muss man wahrscheinlich sehr gerne Eier haben.

Gügler: Ich esse in der Tat sehr gerne Eier. Aber eigentlich lieber Rührei - und das muss man ja nicht tütschen.

Yefremeniuk: Das ist wie bei mir, ich mag auch lieber Rührei (lacht).

Sie scheinen beide ein grosses Eiertütsch-Talent zu haben.

Yefremeniuk: Ganz ehrlich? Nein. Es ist kein Talent, sondern nur Glück. Mein Talent liegt eher im Volleyballspielen.

Gügler: Das sehe ich auch so, es ist eher Glück. Ich finde es aber vor allem cool, dass jemand, der nicht von hier ist, mitmacht und dann auch gleich noch gewinnt.

Die Geschichte ist ja sowohl wunderbar als auch tragisch: Ein ukrainischer Flüchtling, vor anderthalb Monaten wegen des Kriegs in die Schweiz geflohen, gewinnt hier - in der heilen Schweiz - eine Eiertütsch-Meisterschaft und damit auch ein E-Bike im Wert von mehreren Tausend Franken. Haben Sie sich im Final unbewusst sogar zurückgehalten, damit er gewinnen kann?

Gügler: Nein, nicht wirklich. Aber ich finde es super, dass er gewonnen hat. Und vielleicht hat es wegen des Kriegs einfach sein müssen, dass Sviatoslav gewinnt. Und schliesslich ist es ja nur ein harmloser Spass.

Yefremeniuk: Für mich ist dieser Sieg natürlich sehr unerwartet, aber toll. Denn ich konnte kaum etwas aus der Ukraine mitnehmen, quasi nur meine Kleider. Mit dem E-Bike werde ich jetzt hoffentlich die Schweiz ein wenig erkunden können.

