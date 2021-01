das andere Interview Luzerner Wassersommelière über ihre spezielle Berufung: «Ich sehe mich als Mineralwasser-Botschafterin» Linda Schwenk (36) aus dem Eigenthal ist eine der ersten Schweizer Wassersommeliers. Als Mitglied der Geschäftsleitung der Mineralquellen Bad Knutwil AG findet sie, dass Wasser mehr Beachtung verdient habe. Roger Rüegger 10.01.2021, 15.49 Uhr

Über Wein, Bier oder Whisky wissen viele Leute etwas zu erzählen. Bei Wasser beschränkt sich ein Dialog auf «mit oder ohne». Heute nicht, wo beginnen wir?

Vielleicht, welche Bedeutung ich dem Wasser zumesse. In keinem Land ist die Vielfalt so gross wie in der Schweiz. Uns steht es überall in guter Qualität zur Verfügung.

Das ist doch gut so!

Es ist vor allem für viele selbstverständlich. Wasser hat es aber verdient, dass man ihm mehr Beachtung schenkt.

Linda Schwenk im Lager der Mineralquelle Bad Knutwil AG. Bild: Philipp Schmidli (17. Dezember 2020)

Warum engagieren Sie sich für Wasser?

Einerseits wurde mir auf Reisen viel mehr bewusst, welchen Luxus wir besitzen und dass es eben nicht selbstverständlich ist, auf trinkbares Wasser zugreifen zu können. Und natürlich befasse ich mich durch meine Arbeit bei der Mineralquelle Bad Knutwil AG intensiv damit.

Ihr Job ist, den Leuten ein Produkt zu verkaufen, dass sie praktisch zu Hause relativ billig aus der Leitung beziehen können.

Wasser ist nicht gleich Wasser. Jenes, das wir trinken, ist in drei Arten aufgeteilt – Mineralwasser, Quellwasser und Trinkwasser, also Hahnenwasser. Der Begriff Mineralwasser ist in der Schweiz geschützt. Es muss unberührt am Ort der Quelle gefasst und abfüllt werden. Und ja, das Thema Verkauf wird emotional diskutiert und es ist spannend. Es bewegt die Leute zum Beispiel, zu welchem Preis Hahnen- oder Leitungswasser im Restaurant verkauft wird.

Was ist Ihre Aufgabe?

Auf die Besonderheiten unseres Produkts hinzuweisen.

Wir sind gespannt!

Knutwiler entspringt einer artesischen Quelle und ist ein ausgewogenes Wasser, bei dem kein Mineral dominiert. Es hat einen tiefen Salzgehalt und eignet sich für natriumarme Ernährung. Es kann auch für Säuglingsnahrung eingesetzt werden. Mineralwasser aus Bergregionen dagegen laufen durch andere Gesteinsschichten und sind tendenziell höher mineralisiert, oder wie der Sommelier sagt, stark im Charakter.

Jetzt sind wir im Thema. Die Gretchenfrage: Welches ist das zweitbeste Mineralwasser?

Mein Herz schlägt natürlich für das Knutwiler. Da kann auch die spannende Ausbildung zur Wassersommelière nichts ändern. Alles andere ist eine Frage des Geschmacks – und auch ein Entscheid für eine Marke.

Beim Bier bestimmt. Luzerner trinken Eichhof.

Genau, da sind Emotionen im Spiel.

Und beim Mineralwasser?

Wir sind die einzige Mineralquelle der Zentralschweiz. Mein Vater hat die Mineralquelle Knutwil 2010 übernommen, damit sie nicht an einen Multikonzern geht. Wir sind ein KMU mit 35 Mitarbeitenden, die täglich das Beste für die Marke Knutwiler geben. Das prägt unser Mineralwasser.

Wasser ist für viele trotzdem bloss ein Getränk ohne Geschmack. Deshalb war ich überrascht, als ich von der Ausbildung von Wassersommeliers erfuhr. Ist es nicht ein Marketing-Gag der Branche?

Nein, das Ziel ist, unserem Lebenselixier mehr Bedeutung zu schenken. Ich sehe mich als Mineralwasser-Botschafterin. Neben dem Thema an sich ist auch der ökonomische Aspekt wichtig. Die Mineralquellen in der Schweiz befinden sich oft in abgelegenen Orten und sichern dort Arbeitsplätze. Die Vielfalt des Mineralwassers ist wirklich spannend. Ich beweise es Ihnen.

Nach Linda Schwenks Beschrieb des Knutwiler Mineralwassers lässt sie den Besucher zwei Glas Wasser mit ähnlich hohem Anteil Kohlensäure testen. Und siehe da: Er erkannte das einheimische Produkt.

Ich verstehe. Bei einer Whisky-Degustation riet einst der Schnapsexperte, dem 60-prozentigen Bruichladdich ein Tröpfchen Wasser beizufügen. Er betonte aber, dass Whisky seinen Geschmack nur entfalte, wenn man Wasser aus der Region der Destillerie verwende. Geht’s darum?

Es gibt Unterschiede in Geruch und Geschmack des Wassers. Die Mineralien verändern sich je nach Quelle und Art des Gesteins. Ja, es macht Sinn, Whisky und Wasser aus der gleichen Region zu kombinieren.

Bei Ihrer Prüfung zum Sommelier waren sensorisches Geschick und Wissen über Mineralwasser, Pairing und Lebensmittelrecht gefragt. Was versteht man darunter?

Es ging um Grundlagen der Sensorik. Wie wird degustiert, was schmeckt, riecht und sieht man – und auch, wie beschreibt man, was mit den Sinnen aufgenommen wird. Auch Brunnenbau und Terroir, die ein Mineralwasser prägen, wurden thematisiert. Und natürlich das Pairing. Die Frage ist: Welches Wasser passt zu welchem Wein und zu welchem Essen.

Die stellte ich bis jetzt nie. Sollte ich?

Grundsätzlich kommt zuerst das Essen. Dann werden der passende Wein und das Wasser dazu gewählt. Ich würde Rotwein nicht mit einem stark gas- und mineralhaltigen Wasser kombinieren. Zum Weisswein hingegen passt ein sprudelndes Wasser besser. Ein Mineralwasser mit hohem Natriumgehalt schmeckt leicht salzig, eines mit viel Kalzium hinterlässt einen eher trockenen Mund. Je nach Note des Weins kann es also seinen Geschmack hervorheben.

Beim gespritzten Weisswein, der nicht schmeckt, liegt's also nicht nur an der Traube?

Ein Knutwiler mit viel Hydrogencarbonat macht einen sauren Weisswein schon etwas geniessbarer.

Sie verstehen Ihr Handwerk. Und wie wähle ich das geeignete Wasser fürs Essen?

Ein mildes, weiches und rundes Wasser passt vom pH-Wert fast zu jedem Essen. Stark mineralisiertes Wasser geht gut zu stark gewürzten Speisen wie etwa einem Hackbraten.

Bei aller Liebe zum Wasser. Zu einem Chateaubriand geniessen Sie auch einen schönen Wein?

Natürlich trinke auch ich nicht ausschliesslich Wasser. Es freut mich immer, wenn nicht nur dem Wein, sondern generell den Getränken genauso viel Beachtung wie den Speisen geschenkt wird. Ein Steak und dazu ein Glas Wasser klingt doch anders als ein Chateaubriand vom Angus Rind aus dem luzernischen Eigenthal und dazu ein ausgewogenes Knutwiler Mineralwasser aus dem Herzen der Schweiz.

Das lassen wir so stehen. Aber dass Wasser sogar als Digestif denkbar ist, halte ich für übertrieben.

Überhaupt nicht. Schlussendlich sind die Mineralien im Wasser nichts anderes als die Mineralien, die wir in Form von Pülverchen und Tabletten supplementieren, einfach total natürlich. Ein Mineralwasser mit viel Hydrogencarbonat kann gegen Sodbrennen vorbeugen.