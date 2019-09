«Das beste Modell»: Horw spricht sich klar für die getrennte Sek aus

Auf Sekstufe werden Luzerner Schüler drei Niveaus zugeteilt: A (höhere Anforderungen), B (erweiterte Anforderungen) und C (grundlegende Anforderungen). Luzern kennt auf der Sek drei Modelle:

Getrenntes Modell: Die Niveaus A, B und C werden in separaten Klassen unterrichtet. Für das Modell sind mindestens 70 Schüler pro Jahrgang nötig.

Kooperatives Modell: Die Niveaus A/B werden gemeinsam und Niveau C in einer separaten Klasse geführt. Die Niveaufächer Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik werden in klassenübergreifenden Niveaugruppen unterrichtet. Mindestens 40 Schüler pro Jahrgang nötig.



Integriertes Modell: Alle Schüler werden in einer Klasse unterrichtet. In den Niveaufächern werden die Schüler in klassenübergreifenden Niveaugruppen unterrichtet, mindestens 15 Schüler pro Jahrgang. (fi)